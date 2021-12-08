Эксперт: Право полицейских на применение оружия должно быть расширено

Депутаты отказались расширить право полицейских на применение огнестрельного оружия, поскольку поддались призывам либеральной общественности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников, комментируя принятые Госдумой поправки к закону «О полиции».

«Отклоненная депутатами норма, расширяющая право полицейских на применение огнестрельного оружия, на самом деле необходима. Она помогла бы сотрудникам правоохранительных органов выполнять свой долг, обеспечивать общественную безопасность. На мой взгляд, депутатский корпус пошел навстречу призыву либеральной общественности. Дабы не провоцировать ненужную дискуссию, эта норма отложена на неопределенный срок», – посетовал подполковник запаса МВД Олег Иванников.

В среду Госдума приняла в третьем – окончательном – чтении законопроект «О полиции», расширяющий полномочия этого ведомства. В ст. 24 действующего закона оговаривается, что полицейский с «обнаженным оружием» имеет право применять его при попытке приблизиться или прикоснуться к его амуниции. Поправки изначально разрешали применять оружие еще и против граждан, «совершающих иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения», писал «Коммерсантъ». Однако накануне, во время второго чтения, депутаты эту поправку отклонили.

Иванников уверен, что подобная норма позднее все равно появится, – «когда российское гражданское общество будет в большей мере готово воспринимать все действия полиции как бесспорные и правовые, не оценивать их с бытовой точки зрения».

Зато закон пополнился статьей «Вскрытие транспортного средства». Полицейскому теперь предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта. Также полицейские отныне могут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

В целом Иванников приветствует новый закон, потому что «многое из того, что в нем появилось, правоохранители уже отрабатывали де-факто, а теперь это становится де-юре».

Московский адвокат, бывший следователь МВД Святослав Попрушко тоже отмечает, что по сути новых полномочий сотрудники полиции почти не получили. «Почти все, что перечислено в документе, делали и раньше, причем на законных основаниях», – пояснил эксперт. «Что касается применения оружия, то прокурорская, следственная и судебная практика сложилась не в пользу тех полицейских, которые правомерно открывают огонь – например, для защиты законных интересов граждан, общества и государства. К сожалению, с высокой степенью вероятности, такой сотрудник МВД потом окажется за решеткой», – отмечает Попрушко.

В законе есть и другие полезные новшества, говорит Попрушко. «Осмотр места происшествия теперь можно проводить только в случае, если зарегистрировано сообщение о преступлениях. Такую поправку можно лишь приветствовать, поскольку под видом таких осмотров до сих некоторые полицейские до сих пор проводили неправомерные обыски», – считает адвокат.