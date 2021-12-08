Pfizer назвала число доз вакцины для нейтрализации «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может быть нейтрализован тремя дозами вакцины от Pfizer/BioNTech, об этом говорится в исследовании Pfizer.

«Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм «омикрон» до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2. Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

При этом вакцинированные двумя дозами могут быть защищены от сложных форм течения заболевания, предположили в компании.

Ранее немецкий вирусолог Сандра Кизек заявила, что антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от «омикрона».