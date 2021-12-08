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Вирусолог заявила о неспособности антител после вакцинации защитить от «омикрона»
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Антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от омикрон-штамма, заявила немецкий вирусолог Сандра Кизек, ссылаясь на результаты исследования.
По ее словам, антитела, появляющиеся в организме после прививки против коронавируса, становятся эффективными в отношении дельта-штамма, который сейчас преобладает в Германии. Но они не защитят от штамма «омикрон».
«Наши первые данные о нейтрализации омикрон-штамма по сравнению с вариантом «дельта» готовы: 2 x BioNTech, 2 x Moderna, 1 x AZ/1 x BioNTech через шесть месяцев вызовут 0% нейтрализации штамма-омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Кизек.
Эксперт отметила, что человек, получивший две дозы любой вакцины от коронавируса, зарегистрированной на территории Европы, через полгода не будет иметь иммунной защиты против варианта «омикрон».
Согласно результатам исследования, дважды привитые препаратом консорциума BioNTech-Pfizer и прошедшие ревакцинацию уже лучше защищены от вируса. Антитела, вырабатываемые в организме через три месяца после введения бустерной дозы, защищают на 25% против варианта «омикрон», сообщает Кизек. В случае же с «дельтой», как отметила ученый, показатель составляет 95%.
«Результаты исследования подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной под омикрон-штамм, имеет смысл», – подчеркнула вирусолог.
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Ранее в ВОЗ описали течение болезни при заражении «омикроном». Утверждается, что зараженные этим штаммом переносят болезнь легче. Уточняется, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.
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Иммунолог: COVID начал поиски нового «хозяина» вместо человека
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Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.
При этом Жемчугов утверждает, что пандемия в человеческой популяции подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Он заявил, что ВОЗ нужно «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».
«Когда их станет больше 70–80% (вакцинированных и переболевших – прим. ВЗГЛЯД), вирус должен найти свое новое убежище – это вот каких-то животных в природе», – отметил Жемчугов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.
За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания.
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Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов
Срок действия ПРЦ-тестов на коронавирус сократили до 48 часов с момента получения результата, постановление опубликовано Роспотребнадзором на интернет-портале правовой информации.
«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив ее установить максимальную цену на ПЦР-тест не более 1 тыс. рублей, так как многим приходится покупать их за свой счет.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток. Отмечалось, что все российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса.
Появилось первое фото «омикрона»
Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа, заявили исследователи.
Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон» и обнародовали изображение при малом и большом увеличении, передает РИА «Новости».
Указывается, что при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.
Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
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Также исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить «омикрон» из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.
Ранее врач назвал необычный симптом «омикрона».
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«Омикрон» оказался способен частично избегать воздействия Pfizer
Вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон», свидетельствует исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР.
Коронавирус частично избегает воздействия Pfizer. Указывается, что бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.
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Жена военного в Челябинске рассказала о неожиданной проблеме с QR-кодом
В Челябинске супруга одного из военнослужащих пожаловалась на то, что ее мужа не пустили в магазин без QR-кода. При этом военный был привит и имел сертификат о вакцинации, сообщили местные СМИ.
«У меня есть QR-код, так как я прививалась в обычной гражданской больнице, но у военных такой возможности нет. Мой муж был в форме, показал удостоверение военнослужащего плюс свой сертификат о вакцинации, который ему был выдан в части. А его отказались пускать в магазин. Отказал охранник, пришла администратор и также отказала», – передает URA.RU со ссылкой на портал 74.ru слова челябинки.
В магазине сообщили, что охранник действовал согласно закону. «Это условия региона. В Челябинской области без QR-кода в магазин не пропускают», – сказали в магазине. Первый замгубернатора региона Ирина Гехт отметила, что этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне.
Ранее Минобороны потребовало освободить военнослужащих от QR-кодов.
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Препарат для лечения COVID-19 поставили во все российские регионы
Препарат от коронавируса ремдесивир поставлен во все регионы России, идет мониторинг его использования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«По вашему поручению мы обеспечиваем запас лекарственных средств и кислорода. По поручению правительства закуплен централизованно препарат ремдесивир, он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования. Первые результаты сегодня обсуждались как раз на штабе. Таким образом, обеспечена его доступность по всей территории Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, в течении двух дней в регионы направят 89 млрд рублей, дополнительно поступивших для борьбы с коронавирусом. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство направило дополнительно 89 млрд рублей на поддержку ОМС для лечения больных с COVID.
Он подчеркнул, что помощь и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны. Также премьер заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Он добавил, что в 11 регионах бы зафиксирован рост заболеваемости.
«Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию», – указал он.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
Напомним, что правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
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Попова заявила о возросшем числе случаев COVID среди прибывших из ЮАР
Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию растет каждый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы видим, что количество ПЦР – (тестов – прим. ВЗГЛЯД) положительных нарастает день за днем», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что граждан, прибывающих в Россию из ЮАР, размещают в обсерваторе, где проводится ежедневное тестирование. В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами на борту, они покинули ЮАР в пятницу.
В конце прошлой недели положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением.
Врач назвал необычный симптом «омикрона»
Необычная сыпь может проявляться у детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, заявил британский врач Дэвид Ллойд.
Как отметил медик, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся «омикроном», по сравнению с взрослыми. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», – передает РИА «Новости» слова врача.
Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15% детей с «омикроном» сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».
Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. «Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», – заключил специалист.
Ранее ученые заявили о способности «омикрона» распространяться вдвое быстрее «дельты».
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В Госдуме опровергли личную заинтересованность Поповой в производстве вакцин
Чиновники, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова не имеют личной заинтересованности в распространении вакцин от коронавируса, заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (ЕР).
«Глава Роспотребнадзора Попова не имеет личной заинтересованности в распространении вакцин», – заявил он на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте ГД. Жуков подчеркнул, что конфликта интересов не имеется.
Накануне член фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил провести расследование, поскольку он считает, что некоторые чиновники получают выгоду от производства вакцин.
«Целый ряд СМИ распространили информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патента на вакцины, и они же дают разрешение на их применение. А у других чиновников родственники производят вакцину», – заявил депутат.
Кроме того, в ГНЦ ВБ «Вектор» заявили, что разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за ее создание.
«Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной «ЭпиВакКорона» договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за разработку», – передает сообщение центра РИА «Новости».
В «Векторе добавили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина «ЭпиВакКорона» выпускается только в рамках госзаказа. Поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование препарата.
«В патенте указываются все разработчики препарата, это 12 человек, в том числе и руководитель Роспотребнадзора. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме применения вакцины в популяции», – пояснили в центре.
Уточняется также, что Роспотребнадзор не дает разрешений на применение вакцин, этим занимается Росздравнадзор.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.
В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 30752 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30752 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».
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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 2209, Московской области – 1854.
Всего в стране выявлено 9 895 597 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
За сутки зафиксировали 1179 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 284 823 человека.
Полностью выздоровели 36 976 человек, всего – 8 602 067 человек.
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Накануне в России выявили 31096 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 344.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве ответили ВОЗ на призыв отказаться от переливания плазмы переболевших COVID
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения в ответ на заявление ВОЗ о новой рекомендации ведения пациентов с COVID-19 заявили, что лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу прошли в Москве 20 тыс. человек, этот метод доказал свою эффективность.
«Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен Министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В пресс-службе сообщили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.
«За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек. Донорами стали 30 тыс. человек, в том числе 20% сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19», – отметили там.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что применение антиковидной плазмы неэффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.
Как заявила женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что «переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19».
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Россиян предупредили о новом связанном с COVID мошенничестве
Во «ВКонтакте» мошенники принялись публиковать фейковые новости о новом штамме коронавируса, они публикуют ссылки на поддельный сайт Минздрава, сообщила компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
«Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Комментарии содержат предсказания о «скором вымирании населения страны» из-за нового штамма и мнения якобы известных академиках.
Также к ним прикреплена ссылка на сайт-клон Минздрава с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, где тот «утверждает», что новая волна якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут вакцинированные люди.
После перехода на сайт жертва попадает на мошеннический ресурс с розыгрышем денег, для этого необходимо ввести данные банковской карты.
«В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт... Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», – пояснил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.
В октябре мошенники на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации, их стоимость достигает 15 тыс. рублей.
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Бокерия объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения
Проблема антипрививочников не стояла бы сейчас так серьезно, если бы достаточно занимались просвещением, объяснением необходимости прививок, заявил академик РАН Лео Бокерия в кулуарах просветительской премии «Знание».
«Почему появились антипривививочники? Злободневный вопрос на сегодняшний день. Я думаю, если бы мы полноценно занимались просвещением, (объяснением) необходимости прививок, у нас бы эта проблема не стояла так серьезно. Мы должны все силы людей, которые могут донести профессионально необходимость прививки, бросить на то, чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито», – заявил Бокерия. Видео размещано на телеграм-канале газеты ВЗГЛЯД.
В среду в Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской премии «Знание». В торжественной церемонии награждения приняли участие представители сфер искусства, культуры, науки и бизнеса.
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Кремль призвал проводить агитацию за вакцинацию в рамках здравого смысла
Пропаганда вакцинации от COVID должна продолжаться, но вести ее нужно в рамках здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее в Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации.
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Врач рассказал про «рога и хвост» при заражении штаммом «омикрон»
Симптомы при заражении штаммом «омикрон» ничем принципиально не отличаются, люди болеют стандартно, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
«Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», – цитирует Семенова РИА «Новости».
Он перечислил симптомы заражения этим штаммом – температура, кашель, головная боль. Отмечается, что люди болеют этим вирусом намного легче, летальных случаев отмечено не было.
Также эксперт заявил, что о будущем доминирующем положении «омикрона» говорить рано, так как пока небольшое число заболевших.
«Миллионов заболевших пока не видно, подождем, что будет дальше», – сказал Семенов.
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Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили об отсутствии случаев смерти от «омикрона».
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