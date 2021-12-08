Врач рассказал про «рога и хвост» при заражении штаммом «омикрон»

Симптомы при заражении штаммом «омикрон» ничем принципиально не отличаются, люди болеют стандартно, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», – цитирует Семенова РИА «Новости».

Он перечислил симптомы заражения этим штаммом – температура, кашель, головная боль. Отмечается, что люди болеют этим вирусом намного легче, летальных случаев отмечено не было.

Также эксперт заявил, что о будущем доминирующем положении «омикрона» говорить рано, так как пока небольшое число заболевших.

«Миллионов заболевших пока не видно, подождем, что будет дальше», – сказал Семенов.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили об отсутствии случаев смерти от «омикрона».

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