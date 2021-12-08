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Эксперт: Путин и Байден говорили по принципу «кто первый моргнет»
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«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.
«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе. «Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.
«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.
По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису. «Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».
«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Напомним, первая встреча российского и американского лидеров с момента избрания Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Тогда в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита российская сторона также назвала подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Переговоры Путина и Байдена завершились
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.
Журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Белый дом: Байден выразил Путину обеспокоенность по Украине
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию, говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.
«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ РИА «Новости».
Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием сил России у Украины, а также призвал своего российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.
«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ ТАСС.
Лидеры двух стран обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности.
Кроме того, Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены ими во время состоявшегося видеозвонка.
«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами Путина и Байдена
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Несмотря на негативный фон со стороны Вашингтона, смысл переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена все равно есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга», – передает его слова РИА «Новости»
«Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», – добавил Песков.
Западные СМИ активно нагнетали ситуацию, публикуя «планы России по вторжению» на Украину.
При этом Песков призвал не ждать прорыва от переговоров глав двух государств.
«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», – сказал он.
«Такое количество «уток» публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов», – сказал представитель Кремля.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В Кремле сказали, что обсуждали Путин и Байден
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Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».
Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России: «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».
Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».
Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».
Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.
Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.
Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.
Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».
При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.
Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.
«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.
Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».
«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.
Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. «Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.
Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.
Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами.
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Байден в беседе с Путиным расчувствовался и вспомнил жертв Второй мировой войны
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Глава американского государства Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным по своей инициативе поднял тему жертв обеих стран во Второй мировой войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что Байден «стал вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны». «Вспомнил о нападении японцев на Перл-Харбор, очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных», – сказал Ушаков, добавив, что американский лидер «был так расчувствован и говорил очень проникновенно по этой теме».
Путин «также коснулся этого, тоже сказал, что у него были потери среди самых близких родственников». Главы России и США «вспомнили о том, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, и оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать о том, что были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности». Путин и Байден отметили, что нужно стремиться к нормализации отношений, передает ТАСС.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден решил обсудить итоги переговоров с Путиным с европейскими союзниками
Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения, сообщает Bloomberg.
Джо Байден и несколько европейских стран намерены обсудить российско-американские переговоры двух президентов сразу же после их завершения, передает ТАСС.
В понедельник лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ в телефонном разговоре выразили обеспокоенность «все более жесткой риторикой РФ» касательно Украины, призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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Байден обещал Путину обсудить в НАТО обеспокоенность России расширением альянса
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Глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников». На вопрос о том, отведет ли Россия войска от границ с Украиной, Ушаков заявил: «Куда мы должны отводить свои войска, они же находятся на российской территории». Он подчеркнул, что российские силы «никому не угрожают». «Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – сообщил Ушаков, пояснив, что передает слова Путина «в своей интерпретации», «это очень сочные определения нашего президента».
Путин в разговоре с президентом США прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей. Кроме того, Путин «упомянул» и об украинских «законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык». Также речь зашла о милитаризации Украины, росте агрессивных националистических настроений на Украине, которые поддерживаются западными государствами и США, передает ТАСС.
Президенты условились, что их представители оперативно приступят к обсуждению юридических гарантий непересечения российских красных линий и гарантий безопасности России. На вопрос журналистов о том, сказал ли Путин Байдену в ходе их переговоров, что Россия не планирует и не будет отправлять войска на Украину, Ушаков ответил: «Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это – какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом».
Как сообщил Ушаков, одним из ключевых тезисов Байдена стало то, что «и в Вашингтоне, и в натовских столицах обеспокоены передвижением российских войск вблизи границ Украины». Байден «сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции», которые «будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться». По словам Ушакова, Байден упоминал о возможных санкциях в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях. Путин заявил Байдену, что санкции не дают никакого положительного эффекта в том числе для самих США.
Отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты санкции в отношении «Северного потока – 2», Ушаков сказал: «Сразу могу сказать, отвечая на возможные вопросы, что пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивались, и энергетика тоже не затрагивалась».
Кроме того, одной из тем переговоров стала ситуация с дипмиссиями двух стран в Москве и Вашингтоне. Байден затронул проблематику функционирования дипломатических миссий в Москве и в Вашингтоне по своей инициативе. Он «намекнул», что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность, «есть понимание, что вопрос совсем зашел в тупик и нужно как-то из этой ситуации вылезать».
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Ушаков заявил: «Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год. Посмотрим». По его словам, «прорывов пока что нет, отношения вызывают озабоченность», но «президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу». При этом лидеры двух стран выразили удовлетворение тем, как идет сотрудничество двух стран в борьбе с киберпреступностью в рамках договоренностей, достигнутых на женевском саммите. Путин и Байден не договаривались о новом контакте, но до этого стороны обсуждали вероятность очной встречи лидеров на нейтральной территории, сообщил Ушаков.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов.
Как сообщает РИА «Новости», в числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Переговоры Путина и Байдена проходят тет-а-тет
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проходят тет-а-тет.
Как передает РИА «Новости», в начале видеовстречи президенты поприветсвовали друг друга.
Байден выразил надежду на скорый личный контакт. «К сожалению, в прошлый раз на «большой двадцатке» мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт», – сказал президент США.
Также Байден заявил Путину, что рад его снова видеть.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Путин подписал закон о бюджете на 2022-2024 годы
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Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года.
В закон заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Также предусмотрено повышение с 2022 года на 8,6% прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также зависящих от их величины социальных пособий. Повышение доходов коснется 19 млн граждан, передает РИА «Новости».
Кроме индексации социальных расходов выше уровня инфляции изысканы дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, решение жилищных проблем граждан, ремонт региональных и местных автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.
Доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 трлн рублей, на 2023 год – 25,54 трлн, на 2024 год – 25,83 трлн; расходы – 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн соответственно. Так, первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП).
В документе уточняется, что финансирование дефицита бюджета будет осуществляться из средств госзаимствования. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2023 года законом определен в 20,8 трлн рублей, на начало 2024 года – 23,5 трлн, на начало 2025 года – 26,3 трлн, внешнего – 70,7 млрд долларов (58,5 млрд евро), 71,7 млрд долларов (58,8 млрд евро) и 75,7 млрд долларов (61,5 млрд евро) соответственно.
Объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 трлн рублей, на начало 2023 года – 16,48 трлн, на начало 2024 года – 20,1 трлн. При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ увеличится до 23,267 трлн рублей.
Бюджет сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, на 2023 год – 141,881 трлн, на 2024 год – 151,513 трлн рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.
Ранее Путин подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нового 2022 года на 13 890 рублей.
Американские СМИ: Байден не пойдет на уступки Москве после ухода из Афганистана
На переговорах с российским лидером Владимиром Путиным у президента США Джо Байдена не остается места для дипломатических маневров, любое действие американского лидера может вызвать ненависть его избирателей, пишет The Wall Street Journal.
Автор статьи Уолтер Рассел Мид, являющийся профессором иностранных дел и гуманитарных наук в Бард-колледже в Нью-Йорке, считает, что главной темой разговора станет украинский кризис, а Байден может занять две позиции: помочь Украине интегрироваться с Западом и направить туда силы НАТО, либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта с Москвой, передает РИА «Новости».
«Ни то, ни другое не кажется привлекательным. Жесткая позиция может привести к эскалации конфликта. Многие американцы выступят против еще одного бессрочного военного обязательства, и враждебность России к США усилится. Решение пойти на уступки будет слишком быстро после афганской катастрофы, когда многие давние союзники сомневаются в словах Америки. Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США», – считает эксперт.
Читатели издания в комментариях поделились ожиданиями от переговоров президентов России и США.
«Полезно посмотреть на проблему с другой стороны. Если бы Организация Варшавского договора расширилась до Канады и Мексики в 1980-х, как бы реагировали США?», – задался вопросом Patrick Lee.
«Байден проведет видеозвонок с Путиным. Пустоголовый Джо будет читать подготовленный сценарий, пока Путин будет думать на три хода вперед», – уверен Kevin Klarnet.
«Главный вопрос заключается в том, должна ли Украина стать членом НАТО, c недвусмысленным пактом о взаимной обороне. Мой ответ – нет, защита Украины не входит в интересы безопасности Америки, равно как защита трех крошечных стран Балтии, которые являются членами НАТО (...) Мы можем дать им оружие и деньги, чтобы помочь, но тратить американскую кровь и ресурсы там, где наши интересы незначительны и где мы, скорее всего, проиграем? Ни в коем случае», – считает Robert Fagan.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами.
Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Движение запускается на участке БКЛ от станции «Мневники» до «Каховской». Одновременно первых пассажиров приняла новая станция «Аминьевская» будущего МЦД-4 (Киевское направление МЖД), передает ТАСС.
Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о ходе работ и попросил разрешения дать старт. «Начинайте!» – отреагировал глава государства. После чего Собянин объявил начальнику метрополитена – «движение запустить!».
По окончании церемонии президент отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км. «Я уверен, что все это будет реализовано, что все планы будут не только сверстаны, но и задачи, поставленные городским руководством, будут решены. Я желаю всем вам успехов», – сказал Путин.
При этом в пресс-службе столичного градоначальника пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции.
Напомним, в сентябре Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Запуск этих четырех станций улучшит транспортную доступность для 700 тыс. человек, которые живут в пяти районах Москвы.