Эксперт: Путин и Байден говорили по принципу «кто первый моргнет»

«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.

«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе. «Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.

«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.

По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису. «Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».

«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».

Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.

С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.

Напомним, первая встреча российского и американского лидеров с момента избрания Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Тогда в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита российская сторона также назвала подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД