Экономист оценил угрозу США заблокировать конвертацию рублей в доллары

«Если западные финансовые санкции будут введены, то нам придется изыскивать новые схемы, окончательно уходить от доллара», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Юрий Юденков. Так он прокомментировал сообщения о том, что США и ЕС обсуждают возможность блокировки конвертации рублей в доллары и евро.

«На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное политическое и моральное давление, чтобы всячески воспрепятствовать расширению контактов с Россией. А усиление санкций в финансовой сфере – это последнее средство в этом направлении», – считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«Раз Соединенные Штаты готовы пойти на это, то для нас этот шаг представляет большую угрозу, чем для них. На сегодняшний день торговля между Россией и США сведена к минимуму, это же касается и взаимных расчетов. Так что Штаты максимально дистанцировались от российской экономики», – пояснил эксперт.

Юденков напомнил, что за последние два года США поднимали вопрос о блокировке на своей территории корреспондентских счетов российских банков. Но в Вашингтоне отказались от этой идеи, посчитав, что это нанесет урон американской экономике, отметил эксперт. «После этого Россия объявила дедолларизацию финансовой системы и экономики в целом. Наша страна сократила долю доллара в золотовалютных резервах и убрала их из Фонда национального благосостояния, – напомнил Юденков. – Также Запад неоднократно высказывал угрозу об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Но и здесь Москва подстраховалась, создав национальную платежную систему «Мир».

«Однако большинство международных торговых и экономических контрактов все еще заключается в долларах. То есть если мы поставили какую-либо продукцию той или иной стране, то должны получить за нее доллары. Суть запрета на конвертацию в том, что американские банки просто не будут переводить нам эту валюту», – объясняет экономист.

«К этому же они призывают и европейские банки. Если кто-то нарушит этот запрет, то США применят к этим банкам многомиллиардные санкции, которые приведут их к банкротству. Я думаю, что европейцы могут поддержать Вашингтон в запрете на конвертацию нашей валюты в доллары, но не в евро. Иначе нам придется отключить им газ», – иронизирует экономист.

«Так что это даже не экономическое, а политическое давление на Россию, которое обернется для нас определенными сложностями. Я не говорю, что российская экономика встанет, но нам придется изыскивать какие-то схемы. Например, совсем уходить от доллара, усиливать приграничную торговлю, рассмотреть возможность расчетов с другими странами в национальных валютах или с помощью бартера», – предположил Юденков.

При этом он уверен, что обычных людей эти санкции не коснутся. «В Центральном банке накоплен большой долларовый резерв. Поэтому если россияне держат свои долларовые сбережения в российских банках, то они смогут их беспрепятственно получить», – подытожил собеседник.

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Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, передало РИА «Новости» во вторник сообщение гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Это заявление прозвучало в контексте визита в Индию президента России Владимира Путина.

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