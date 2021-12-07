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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
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Попова заявила о возросшем числе случаев COVID среди прибывших из ЮАР
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Число положительных тестов на коронавирус среди прибывших из ЮАР в Россию растет каждый день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы видим, что количество ПЦР – (тестов – прим. ВЗГЛЯД) положительных нарастает день за днем», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что граждан, прибывающих в Россию из ЮАР, размещают в обсерваторе, где проводится ежедневное тестирование. В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами на борту, они покинули ЮАР в пятницу.
В конце прошлой недели положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением.
Ученые выявили связь штамма «омикрон» с ВИЧ
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«Омикрон»-штамм коронавируса мог унаследовать одну из своих мутаций от рекомбинации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и коронавируса HCoV-229E, вызывающего у людей простуду, сообщает Reuters со ссылкой на исследователей из кембриджской компании Nference, изучивших генетический код вируса.
По мнению исследователей, штамм вируса «омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса – возможно, того, который вызывает простуду, – присутствующего в тех же инфицированных клетках, сообщает Reuters.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Эта генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, называемого SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека, сообщили исследователи. Как считает Венки Саундарараджан из Кембриджа, штат Массачусетс, штамм «омикрон» включил этот конкретный фрагмент в себя, чтобы притвориться «более человечным» и избежать таким образом атак иммунной системы человека.
Это может означать, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли «омикрон» более заразным штаммом, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания или обгонит «дельту» как наиболее распространенный вариант коронавируса. Для получения ответов на эти вопросы может потребоваться несколько недель, отмечается в материале.
Согласно более ранним исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и вирусы простуды. Одновременное заражение создает условия для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая свои копии и новые версии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих «родителей».
Эта новая мутация могла впервые появиться у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, считают Саундарараджан и его коллеги-исследователи.
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По словам ученого, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.
В Южной Африке, где впервые был обнаружен «омикрон», самый высокий в мире уровень ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызванным вирусами простуды и другими патогенами. В этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот вездесущий набор генов в «омикрон», сказал Саундарараджан.
«Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций», которые происходили с течением времени и которые привели к появлению Омикрона, добавил ученый.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций «омикрона» и их влияние на функцию и трансмиссивность (переносимость). Существуют конкурирующие гипотезы о том, что последний вариант, возможно, потратил некоторое время на эволюцию в хозяине, которым было животное, отмечается в статье.
Напомним, в понедельник вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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«Омикрон» сочли «живой вакциной»
Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
Чумаков считает, что «те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», передает Ura.ru.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его мнению, благодаря появлению «омикрона» мир сможет забыть о локдаунах.
Однако пока не известно, вытеснит ли этот вариант другие штаммы коронавируса.
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Ранее в России выявили два первых случая заражения штаммом «омикрон».
Отмечается, что все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что новый штамм коронавируса «омикрон», если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта».
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ВОЗ раскрыла данные о смертности от штамма «омикрон»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не вызвал ни одной смерти, соответствующую информацию распространила Всемирная организация здравоохранения, сообщает Agence France-Presse.
Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», – приводит слова Райана РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Накануне стало известно, что коронавирус выявили у девяти вернувшихся из ЮАР россиян, при этом информация о штаммовой принадлежности заболевания пока не установлена. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса для защиты населения и выделить финансирование.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Иммунолог: COVID начал поиски нового «хозяина» вместо человека
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Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.
При этом Жемчугов утверждает, что пандемия в человеческой популяции подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Он заявил, что ВОЗ нужно «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».
«Когда их станет больше 70–80% (вакцинированных и переболевших – прим. ВЗГЛЯД), вирус должен найти свое новое убежище – это вот каких-то животных в природе», – отметил Жемчугов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.
За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания.
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У участников встречи глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме выявили COVID
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Председательство ОБСЕ проинформировано, что двое присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщили в МИД Швеции. Коронавирус выявили у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, сообщили СМИ.
«Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2–3 декабря», – приводит текст сообщения пресс-службы МИД Швеции ТАСС.
Как сообщает агентство ТТ, положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Он также успел принять участие в заседании правительства своей страны в пятницу. Хаависто сообщил о своем результате теста шведской коллеге Анн Линде.
Во встрече в Стокгольме принимали участие более 50 министров иностранных дел, в том числе России, США, Британии.
Напомним, 2 декабря в Стокгольме на полях встречи (СМИД) ОБСЕ состоялись переговоры главы МИД России Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В тот же день Лавров в Стокгольме встречался с министром иностранных дел Британии Элизабет Трасс. В этот же день прошла встреча Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Тогда же глава МИД России с коллегой из Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз.
Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус. В тот же день премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ушел на самоизоляцию. Днем ранее премьер-министр Франции Жан-Кастекс посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александром Де Кроо.
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В России выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон»
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У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм «омикрон» COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также в ведомстве сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.
«В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы. Там они проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян.
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Биолог заявил о распространении штамма «дельта» в России от одного человека
Большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в России произошли из-за одного человека, заявил биолог Георгий Базыкин.
«Более 90% случаев дельты в России – похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», – написал Базыкин в Facebook.
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Ранее в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон», еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.
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Терапевт рассказал, когда пора вызывать скорую при коронавирусе
Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. «Симптомы красного флага», которые указывают на необходимость срочно вызвать врача, назвал врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», – пояснил Водовозов в интервью радио Sputnik.
По словам терапевта, есть определенный набор симптомов, которые указывают на тяжелое состояние пациента с коронавирусной инфекцией и грозящую ему опасность. В первую очередь нужно обращать внимание на дыхание больного, уточнил он.
«Есть набор «симптомов красного флага», при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство», – сказал Водовозов.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации, добавил терапевт.
Ранее ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
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Тестирование пассажиров на «омикрон» привело к заторам в Шереметьево
Экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево.
В воздушных гаванях Москвы бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 ввели для пассажиров из стран, где зарегистрировали случаи заражения новым штаммом «Омикрон», передает РИА «Новости».
Так, прибывшие из Лондона пассажиры потратили на прохождение всех процедур около двух часов. Людей сначала попросили оставаться на своих местах, чтобы провести термометрию, их привезли к терминалу примерно через 30-40 минут, после чего долго не выпускали из автобусов. Затем Роспотребнадзор внимательно проверял их анкеты, а врачи проводили тестирование. Каждому пассажиру присваивался порядковый номер, результаты объявляли по громкой связи.
Такие меры действуют сейчас в России для прилетевших из Южно-Африканской Республики, соседних государств, Китая и Великобритании.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Число новых случаев COVID-19 во Франции превысило 50 тыс. за сутки
Власти Франции подтвердили выявление 51,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки – это самое большое значение после пика второй волны в апреле 2021 года, соответствующие данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
В пятницу во Франции было зарегистрировано 49,8 тыс. случаев COVID-19. При этом ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения страны Оливье Веран: по его словам, к воскресенью заболеваемость могла выйти на уровень весеннего пика третьей волны эпидемии. Он пришелся на апрель, тогда максимальный суточный прирост порой достигал 80 тыс. случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне – около 40 тыс. случаев, передает ТАСС.
Количество пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно увеличивается с конца октября и на начало декабря их насчитывается 11,3 тыс. человек, из них 2 тыс. – в реанимации. Пациенты с коронавирусом занимают 40% коечного фонда медучреждений Франции. С начала эпидемии в марте 2020 года во Франции умерло 119,5 тыс. человек.
По данным Минздрава Франции, более 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 51 млн прошли полный курс. Более 10 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.
Напомним, 25 ноября во Франции ввели обязательную ревакцинацию для продления санитарного пропуска. Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.
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Врач указал на ошибки при измерении сатурации
При измерении насыщенности крови кислородом – сатурации – необходимо соблюдать ряд правил, чтобы результат процедуры был точным и на его основе можно было сделать правильные выводы, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Он объяснил, что у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. Показатели сатурации важны при диагностике коронавируса, поскольку при воспалительных процессах в легких.
Уровень кислорода измеряется прибором пульсоксиметром, чтобы результат был правильным, особенно в зимнее время, руки необходимо согреть.
«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», – сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.
Также важно измерять сатурацию сидя.
«Человек дышит по-разному в разных позах. Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется «рестриктивный эффект», то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%», – объяснил врач.
Кроме того, перед измерением сатурации следует не курить, так как это сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром необходимо снять лак, прежде чем надевать пульсоксиметр на палец.
«Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, и надо смотреть на остальные вещи. Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу», – предупредил Хухрев.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал газете ВЗГЛЯД, как защититься от омикрон-штамма коронавируса.
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При перевозке в COVID-госпиталь в Кургане пропала пациентка
Курганские медики потеряли 86-летнюю пациентку Зинаиду Манько при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь, поиски идут пять месяцев.
Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2 в Кургане.
«Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала», – рассказала Ura.ru внучка женщины Анна Серебрякова.
По ее словам, женщину доставили в приемный покой госпиталя, но оттуда она ушла. «Пояснили, что якобы написала отказ от госпитализации, но этот отказ никто не видел. А охранник сказал, что он всех выпускает и никого не держит. Видно же было, что пожилой человек куда-то уходит поздно вечером, почему не остановили? Могли позвонить родственникам, она была с телефоном», – отметила внучка.
Вместе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково.
«Женщина объявлена в местный и федеральный розыск. Заведено розыскное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск разыскиваемой», – заявили в УМВД России по Курганской области.
Ранее потерявшаяся в лесу в Нижегородской области пенсионерка раскрыла секрет выживания.
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Озвучена новая версия появления штамма «омикрон»
Омикрон-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям, рассказал агентству Bloomberg сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.
«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», – цитирует РИА «Новости» Мойо.
Специалист отметил, что быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает беспокойство. По его словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян
Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, штамм устанавливается, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
«На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Биолог объяснила быстрое создание вакцин от коронавируса
Быстрое изобретение вакцин от коронавируса объясняется предыдущими наработками при создании аналогичных препаратов против других инфекционных заболеваний, заявила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам Барановой, создание вакцины под новый патоген происходит не с нуля. «У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть, в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе, естественно после того, как переставили антиген от того патогена, от которого вы хотите защититься», – рассказала биолог в интервью Ura.ru.
Она уточнила, что векторные вакцины против COVID-19 наподобие «Спутника V» и Jonson & Jonson, основаны на аденовирусе человека 26 серотипа, над которым ученые работают уже 30 лет. «Там куча вакцин была сделана, просто они в серию не пошли, потому что для [лихорадки] Эбола такая бешеная защита не особо нужна», – добавила Баранова.
Кроме того, новые матричные РНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, были также знакомы научному сообществу. «Новый принцип вакцин был описан в литературе, модельные исследования были сделаны», – уточнила доктор биологических наук.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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