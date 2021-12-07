Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию

Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.

«Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».