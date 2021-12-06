Эксперты оценили законопроект о страховании жизни и здоровья добровольцев

«Волонтеры заслуживают ответного внимания. Чтобы в случае каких-либо нестандартных ситуаций и сами добровольцы, и сторона-организатор были уверены, что не останутся один на один с проблемой», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, комментируя поддержку президентом Владимиром Путиным инициативы по страхованию добровольцев.

«Высокая добровольческая активность – это, на мой взгляд, один из признаков здорового общества, которое нацелено на длительное существование и развитие. Волонтеры берут на себя важные миссии в различных сферах: от участия в организации и проведении массовых мероприятий (мы же все помним волонтеров на чемпионате по футболу, Олимпиаде, Фестивале молодежи и студентов, во время переписи населения) до адресной помощи нуждающимся (пандемия максимально это продемонстрировала), экологических акций и участия в исторических проектах. В их работе - проявление лучших человеческих качеств и своей гражданской позиции», – сказал глава РСМ.

Он подчеркнул, что волонтеры однозначно заслуживают особого внимания.

«Я руковожу общественной организацией и очень хорошо понимаю, что многие проекты и мероприятия в некоммерческом секторе становятся возможными только с условием привлечения добровольцев. Значит, должны быть гарантии. Это цивилизованное решение. А если спектр мер поддержки волонтеров будет расширен, то это станет механизмом популяризации этой деятельности. И это не про выгоду. Это способ государству сказать «Спасибо» своим гражданам», – добавил Красноруцкий.



В свою очередь Елена Цунаева, сопредседатель центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы заявила: «Как сопредседатель Центрального штаба Народного фронта считаю, что добровольцы – золотой резерв нашей страны, о них нужно заботиться, поддерживать. Законопроект о страховании жизни и здоровья волонтеров, которые участвуют в ликвидации ЧС, аварий, пожаров, помогают медицинским учреждениям, ищут пропавших людей, – закономерный и логичный этап совершенствования системы добровольческой деятельности в России».

Напомним, выступая на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.