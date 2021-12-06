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6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: У участников встречи глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме выявили COVID
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В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа.
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Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц.
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Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.
По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 4 градуса ниже ноля, ожидается небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. К обеду в Москве потеплеет до минус 3 градусов. Ветер прогнозируется восточный силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Нафтогаз назвал решение Германии по «Северному потоку – 2» «издевательством»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – создать немецкую «дочку», сообщает издание Euractiv.
Как считает глава компании «Нафтогаз Украины», газопровод «Северный поток – 2» не должны сертифицировать, поскольку он якобы «не соответствует правилам Евросоюза». «Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», – приводит мнение Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» заключил, что трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении».
Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации.
В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».
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Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Польские пограничники задержали российский сухогруз
Пограничники и военно-морские службы Польши остановили в Гданьском заливе российский сухогруз «Руслана», сообщил польский специализированный морской портал portalmorski.pl.
«Российское судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих пограничной стражи», – приводит РИА «Новости» сообщение портала.
Отмечается, что судно было задержано, продолжается проверка. Корабль «Руслана» принадлежит петербургской компании. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).
1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген в Дании было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны. Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая.
США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Apple подала в суд на ФАС России
Компания Apple обратилась в суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за предупреждения о запрете размещать другие способы оплаты в приложениях, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Заявление компании поступило в суд 1 декабря, к рассмотрению оно пока не принято, передает РИА «Новости».
В материалах суда на данный момент не уточняется, какие именно акты ФАС оспаривает американская компания. Это может быть приказ о возбуждении против нее антимонопольного дела.
В конце августа Apple получила предупреждение от ФАС России об устранении признаков нарушений из-за запрета сообщать пользователям о способах оплаты вне App Store.
По данным ФАС, компания была обязана исправить данное нарушение до 30 сентября, но не сделала этого вовремя. В связи с этим ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне App Store.
Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью
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Если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Если ее (Украину) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Боррель собрался «проиллюстрировать» России «панораму последствий» нападения на Украину
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Евросоюз ведет дипломатическую работу для предотвращения обострения ситуации на границе России и Украины и поддерживает Киев перед лицом возможной угрозы, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.
«Мы используем наши дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что это (нападение) было бы серьезным нарушением международного права», – цитирует его РИА «Новости».
Боррель подчеркнул, что на данном этапе важно «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».
«Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на ее стороне. США потом очень ясно дали понять, что любой тип нападения России не останется без последствий. На следующей неделе в Брюсселе будет встреча со странами «Восточного партнерства», которая даст возможность подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы работаем, чтобы избежать кризиса, но перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо поддерживать Украину», – сказал он.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Захарова нашла в публикации Bild про Украину фашистский топоним
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: «все новое – это хорошо забытое старое». Как отметила дипломат, статья немецкого издания представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.
Разбор публикации официальный представитель российского внешнеполитического ведомства начала с обозначения Львова на карте «вторжения» России на Украину, где город обозначен как «Лемберг». «Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» – указала дипломат.
Далее Захарова отметила, что карту восточной Украины авторам «прислали, похоже, с Банковой» (по адресу: Банковая улица, 11, находится офис президента Украины), так как Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации».
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что «чего-то не хватает», они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, «источник вдохновения» – недавняя публикация Washington Post со схожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину». «Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили», – подчеркнула она.
Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты «не догадываются», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Говоря о второй фазе «Северо-восток», где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим «с успехом» справляется сам киевский режим.
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«Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции». Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?», – написала дипломат. Она подчеркнула, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Рогозин показал «двустороннюю» версию ракеты «Союз»
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото «двусторонней» ракеты-носителя «Союз».
Он разместил в своем в своем Telegram-канале снимок установленной на стартовом столе космодрома Куру «Союза-СТ-Б» со спутниками Galileo. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли.
«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету – специально для запуска с другой стороны Земли», – пошутил Рогозин в подписи к фото.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Напомним, пуск «Союза» с космодрома Куру трижды переносили. Причиной первого переноса, как сообщал Роскосмос, стал «ветер на высотах». После этого Франция попросила Роскосмос отложить пуск из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации». В третий раз старт перенесли из-за молний.
В октябре в Роскосмосе сообщали, что партнеры госкорпорации в Европе рассматривают предложение России о создании инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», – приводит слова Павлова госагентство «Белта» в Telegram-канале.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
На Кипре нашли тела двух пропавших россиянок
На Кипре найдены тела двух россиянок, которые пропали без вести 17 ноября.
Находящийся под стражей 32-летний гражданин Сирии, являющийся главным подозреваемым по этому делу, признался во время допроса в убийстве россиянок, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Он сообщил, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами. Ранее в этом доме и использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух женщин.
Отмечается, что власти завели дело о двойном убийстве.
В свою очередь полиция Кипра сообщила, что в субботу власти задержали 23-летнего мужчину, являющегося вторым подозреваемым по этому делу, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал.
25 ноября кипрская полиция обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти двух женщин из России, о которых нет никакой информации с 17 ноября, и опубликовала фото пропавших. По информации кипрских властей, две гражданки России – 43-летняя Аль-Раиси Хайат, родом из Сирии, и 33-летняя Мария Газибагандова – пропали из дома в Ларнаке, где они останавливались.
Ранее в Чехии россиянка Лина Рыхтикова сообщила о пропаже своего сына Александра. По ее словам, мужчину избили в Праге местные полицейские. Рыхтикова обратилась к уполномоченному по правам человека Чехии, сразу после этого, по словам матери, Александр пропал.
Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России
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Западные страны должны уважительно относиться к России и считаться с национальными интересами Москвы, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью британской Financial Times.
«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
Он отметил, что российское политическое руководство всегда помнит теплое отношение к себе, в качестве примера приведя историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя. По словам Ниинисте, Леппя часто встречался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда последний работал в органах исполнительной власти Петербурга, городом-побратимом которого является Турку. По словам Ниинисте, между Леппя и Путиным тогда сложились уважительные отношения, которые стороны поддерживают до сих пор.
В то же время Ниинисте подчеркнул, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно относится к деятельности Москвы в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», – заявил политик, добавив, что страна «должна быть готова занимать твердую позицию» по тем или иным вопросам.
Ниинисте также заявил, что Хельсинки следит за укреплением Северного флота ВМФ России. «Они (в России) говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону, – сказал он. – Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим».
Рассуждая о сложившейся в мире политической обстановке, президент Финляндии выразил мнение, что сейчас нарушен международный баланс безопасности. «Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх», – подчеркнул он.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией», стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями. Президент Владимир Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
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Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев» пообещал, что коммунальные службы будут круглосуточно бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».
«Всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», – заявил Кличко, вероятно, имея ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или соль для меньшего скольжения. Он не заметил своей оговорки и продолжил речь, сообщает «Фокус».
Он также призвал по возможности чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать коллапса из-за снегопадов.
Виталий Кличко известен своими оговорками. Так, в августе 2014 года мэр Киева просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле.
На Украину прибыл второй корабль с американским углем
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На Украину прибыло второе судно класса «Панамакс» с американским углем, в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций.
«Общий объем второй поставки составляет 66 тысяч тонн. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС (порт Южный)», – сообщается на сайте компании ДТЭК Энерго.
Отмечается, что в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций и позволит обеспечить стабильность энергосистемы в пиковые периоды.
«Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь–январь поставок составляет около 470 тыс. тонн», – говорится в сообщении.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Пушков заподозрил журналистов Bild в желании «повоевать с Россией»
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал немецкий журнал Bild за публикацию карты гипотетического нападения России на Украину.
«У американских и германских журналистов давно чешутся руки – уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» Вот и готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся «агрессии России против Украины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в МИД обратили внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи Bild использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post. Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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