Участники «Большой перемены» совместно с педагогами провели «Добрые уроки»

Участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – вместе с педагогами-наставниками провели «Добрые уроки» в школах и учреждениях дополнительного образования в рамках празднования Международного дня добровольца.

С инициативой проведения «Добрых уроков» выступили педагоги-наставники конкурса «Большая перемена». Акция прошла при поддержке Ассоциации волонтерских центров в школах, учреждениях дополнительного образования, пространствах «Большой перемены» на площадках Мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» в Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, пространстве «Большой перемены»

в Нижнем Новгороде и на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который проходит со 2 по 5 декабря в Москве. На стенде Всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» «Добрые уроки» провели педагоги-наставники победителей «Большой перемены» Виктория Шалункова и Ирина Фомина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Если мотивация делать добрые дела идет от учителя, наставника, тренера – это отлично работает. Если учитель «в топе», если его любят, то дети по-настоящему загораются. Дело добра работает на сто процентов тогда, когда оно появляется из насущной потребности у вас самих, а не по указу», – обратилась к ребятам Фомина.

Шалункова рассказала, почему детям и подросткам важно сохранять историческую память: «Победа, которая пришла в наш мир в 1945 году, живет в нас и сейчас. Ее подарили такие же мальчики и девочки, как вы. История про супергероев в наше время должна прийти к детям не в анимационном виде, а в виде реальных людей, очертания которых возможно уже стали смутными в нашей памяти. Наш героизм сейчас, наше настоящее добро, которое мы передадим нашим детям, заключается в сохранении памяти о настоящих героях, благодаря которым мы сегодня живем. Вы – последнее поколение, которое может это сделать».

Победитель «Большой перемены» в направлении «Делай добро!», студентка 1 курса РЭУ им. Плеханова Натэлла Дьячкова отметила, что в современном мире, когда никого уже не удивляют полеты в космос, а робот в некоторых задачах может заменить человека, люди порой забывают о доброте, гуманности и взаимопомощи.

«Волонтерство дает руку помощи тем, кто ищет свой путь. Волонтер – человек с большой буквы. Добровольчество позволяет знакомиться с такими же социально активными гражданами, обмениваться с ними опытом, находить единомышленников!» – сказала Дьячкова.

Акция «Добрые уроки» прошла в крупных городах и поселках. К ней присоединились

32 региональные команды «Большой перемены».

Ранее школьники, преподаватели и гости международного форума «Мы вместе» в ходе работы стенда всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» выучили традиционный гимн «Большой перемены» на языке жестов.