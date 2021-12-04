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Медведев вручил партбилеты «Единой России» руководству ДНР и ЛНР
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Председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР, депутатам Госдумы и главам регионов.
Пресс-служба ЕР сообщила, что Медведев «вручил партбилеты «Единой России» главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы», передает РИА «Новости».
Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба.
Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин и министр просвещения России Сергей Кравцов.
Кроме того, членами «Единой России» стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин, и также исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.
Напомним, в субботу в Москве проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением на съезде. Он подчеркнул, что «в центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни».
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Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
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Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
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Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Оставшиеся без еды солдаты ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса
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Украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».
По данным источника оборонного ведомства ЛНР, «в адрес главы администрации села регулярно поступают жалобы о воровстве домашнего скота».
«Данные факты рассмотрены в администрации населенного пункта, и в настоящее время решается вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы», – сообщил Филипоненко.
Ранее в ЛНР сообщили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы.
Киев заявил об отсутствии планов наступления в Донбассе
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Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.
«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта», – приводит его слова украинское издание «Европейская правда».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Стало известно о полетах «Байрактар» над подконтрольной Киеву частью Донбасса
Украинская армия на постоянной основе применяет беспилотники Bayraktar на подконтрольной Киеву части Донбасса, а при необходимости готова использовать и противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.
«Байрактары» постоянно работают в Донбассе, но постоянно работают, как определено нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. машина, которая при соответствующих погодных условиях, позволяет полностью контролировать деятельность противника», – заявил Павлюк в интевью «Радио Свобода*» (признано СМИ-иноагентом в РФ), передает ТАСС.
Комментируя информацию о применении украинскими военнослужащими комплекса Javelin в Донбассе, он сказал, что никогда не сообщает о действиях подразделений Вооруженных сил Украины. При этом Павлюк подтвердил, что Украина имеет на вооружении Javelin. «Подразделения постоянно изучают варианты действий. При необходимости мы готовы их применить», – добавил командующий.
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Лавров попросил у США разъяснений слов о невыполнении Россией минских соглашений
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ждет от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».
«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Накануне в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
Лукашенко: Порошенко был изначально согласен на восстановление Донбасса с помощью России
Российский президент Владимир Путин предлагал экс-главе украинского государства Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса, тот согласился изначально, но позже отказался, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это было когда, года два назад? После Дебальцево... Мы разговаривали. И Путин в сердцах говорит: ну, что творят, надо заканчивать это, один народ там и так далее, и так далее. Я ему говорю: ну что ты предлагаешь конкретно? Он говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю, если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся: первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря», – поделился воспоминаниями Лукашенко с РИА «Новости».
Он добавил, что у него были хорошие отношения с Порошенко он «хорошо знал до президентства».
«Я ему говорю: Петро, (то, что потом и Зеленскому) война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагаю восстановить Донбасс. Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», – сказал белорусский лидер.
В ноябре Порошенко заявлял, что действующему главе украинского государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции».
Глава ДНР заявил о готовности обратиться за помощью к Белоруссии
Самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, будем действовать по ситуации, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия1».
«Безусловно, мы сделаем все возможное, и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя. Но как будут разворачиваться события – будем действовать по ситуации. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии – заявления Александра Григорьевича (Лукашенко) мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», – приводит РИА «Новости» слова Пушилина.
При этом Пушилин заявил, что «по перечню тех признаков, явных и скрытых, мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, и «ясно, на чьей стороне будет воевать Беларусь».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Пушилин не исключил обращения к России на фоне обострения в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Пушилин, отвечая в эфире «России 24» на вопрос о том, будет ли он обращаться к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария, заявил, что «мы будем действовать исходя из ситуации», в ДНР, безусловно, рассчитывают на свои силы, «но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы – мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение, – поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае», передает РИА «Новости».
Отвечая на утончающий вопрос о том, не исключает ли он, что придется обращаться за помощью к Москве, Пушилин сказал: «Не исключаю».
Между тем в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в четверг из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной республики село Сокольники.
Огонь велся с позиций в районе подконтрольного Киеву села Крымское из минометов калибром 120 миллиметров.
«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», – заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе якобы не выполняется Россией.
В Кремле заявляли, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Власти ДНР направили Украине предложения по стабилизации ситуации
Глава МИД Донбасса Наталья Никонорова заявил, что Киеву были направлены предложения по стабилизации ситуации в регионе.
«Наша основная цель – вернуть Украину в рамки переговоров, в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса», – сказала она в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Предложенный вариант должен помочь прекратить обстрелы, которые до сих пор продолжаются. Изменено предложение, касающееся координационного механизма, созданного для контроля за перемирием в Донбассе.
По словам Никоноровой, близятся новогодние праздники, а сторона Украины может как раз использовать предложение как мирную победу в качестве пиара.
Ранее о предложении высказывался пресс-секретарь делегации ДНР Владислав Московский в своем Telegram-канале. Он отмечал, то инициатива включает официальное опровержение Киевом заявлений о разрешении украинским силовикам вести огонь, запуск механизма верификации и предотвращения нарушений перемирия.
«Принятие данного заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к предметному диалогу на треке безопасности», – считает Московский.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться не только к России, но и к Белоруссии за помощью.
Песков заявил о возможном обращении Путина к съезду «Единой России»
Президент Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда «Единой России», который пройдет 4 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в ответ на вопрос, примет ли президент участие в съезде партии, что Путин «будет иметь возможность обратиться к участникам съезда», передает ТАСС.
«На просьбу уточнить, приедет ли президент на съезд лично, Песков повторил, что глава государства «будет иметь возможность к нему обратиться».
Ранее Путин отметил важность взаимодействия стран по линии политических партий.
Главы 12 субъектов возглавили региональные отделения «Единой России»
Региональные отделения «Единая Россия» возглавили главы 12 субъектов страны, кандидатуры президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Отделения в регионах возглавили: врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, говорится в сообщении на сайте ЕР.
Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России», заявил Медведев партии на встрече с кандидатами, которая прошла в режиме ВКС.
По его словам, ежедневное личное участие глав регионов в деятельности партии «дорогого стоит». Медведев добавил, что работы в этом направлении предстоит немало.
«Напомню, что в послании, а также на съезде нашей партии президент обозначил задачи, которые стоят перед всеми. Они едины по системе властной вертикали от федеральной исполнительной власти до муниципальных исполнительных органов», – подчеркнул председатель партии.
«Цель партии – в осуществлении задач, поставленных Президентом, в способствовании развитию экономики и улучшению качества жизни людей в каждом регионе страны. Дмитрий Медведев указал на то, что губернаторы, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», имеют возможность эффективно влиять на эту работу», – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что самое важное для «Единой России» – чтобы люди уже сейчас чувствовали изменения, связанные с реализацией народной программы и исполнением бюджета.
Песков: Путин остается неформальным лидером «Единой России»
Президент Владимир Путин остается неформальным лидером партии «Единая Россия», глава государства дистанционно обратится к участникам съезда ЕР в субботу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на реплику, что президент остается руководителем ЕР, что «конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии», передает РИА «Новости».
«Президент дистанционно обратится к участникам съезда (ЕР), у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже все все-таки будет зависеть от работы этого съезда», – добавил он.
Представитель Кремля также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что давать оценку работе Дмитрия Медведева как председателя ЕР накануне съезда партии некорректно, передает ТАСС.
Песков подтвердил, что обмен информацией по кадровым перестановкам в ЕР идет, Владимир Путин в курсе этих обсуждений.
«Я бы не анонсировал», – ответил он на вопрос о том, можно ли ждать предложений от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря.
«Единая Россия», которая в декабре отмечает 20-летие, проведет съезд 4 декабря в Москве.
Путин назвал главные приоритеты «Единой России»
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«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни», - заявил президент России Владимир Путин в своем обращении на съезде партии «Единая Россия» (ЕР).
«Это безусловный приоритет и для ЕР как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны. Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», – указал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
Он выразил мнение, что ЕР «достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства».
«Еще раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для ее стабильного, эффективного развития», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что ЕР предложила гражданам «конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов».
«Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. И, что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», – добавил президент.
Он призвал придерживаться принципа «выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка», тогда, по его словам, «народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей».
«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди) обращаются к вам, своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну: у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии – так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах», – сказал президент.
Путин отметил, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей: «Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».
«Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда», – заявил глава государства.
Он обратил внимание и на то, что ЕР «первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие».
«Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – указал глава государства.
Путин подчеркнул, что «высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны», и «отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний».
«Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, прислушиваясь к их мнению, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство, а это – стратегически важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способна ее реализовать, опираясь на свой авторитет и большой политический опыт», – считает президент.
Он подчеркнул, что за 20 лет партия «не раз доказывала, что она отвечает этим требованиям, своими делами», она «твердо и последовательно занимала патриотические позиции», это проявлялось в принятии ключевых решений, «связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми».
«Внести решающий вклад в преодоление тех системных и подчас смертельно опасных рисков, которые на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества – вот в чем был смысл деятельности партии», – напомнил он.
Путин также отдельно отметил консолидирующую роль ЕР как парламентской партии: «И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. А это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами».
«Всегда рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на мощную, надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперед!», – заключил президент.
Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.
Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря генсовета ЕР
Работа с информацией, медийным сопровождением – это один из приоритетов «Единой России» (ЕР) при реализации народной программы, с которой партия победила на выборах. Необходимо, чтобы интенсивность этой работы не снижалась, и в этом поможет опыт Дарьи Лантратовой, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, представляя ее кандидатуру председателю партии Дмитрию Медведеву.
Турчак заявил, что Лантратова «работает на руководящей должности в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям», она «уже более 10 лет на государственной службе, в том числе – в аппарате правительства», говорится в сообщении на сайте ЕР.
В число ее компетенций входит «разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти».
«Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать», – отметил Турчак.
Лантратова поблагодарила его за оказанное доверие и подчеркнула, что для нее большая честь присоединиться к обновленной команде ЕР. Она подчеркнула, что важно «выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе».
Медведев поддержал предложение Турчака и пожелал Дарье Лантратовой успехов в новом статусе: «Надеюсь, что вы сможете подобрать ключи не только к сердцам многоопытных людей в нашей стране, но и молодежи. Это не самая простая задача. Надеюсь, у вас это получится».
Окончательно решение по назначению нового замсекретаря примет съезд «Единой России», который пройдет 4 декабря.