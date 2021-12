Врио главы Владимирской области Авдеев: Все инициативы и проекты ЕР доходят до конкретных людей Медведев объявил об открытии пленарного заседания съезда ЕР Путин назвал главные приоритеты «Единой России» 4 декабря 2021, 13:41 Текст: Наталья Ануфриева

«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни», - заявил президент России Владимир Путин в своем обращении на съезде партии «Единая Россия» (ЕР). «Это безусловный приоритет и для ЕР как ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале, и для сотен тысяч наших коллег, соратников во всех регионах страны. Подчеркну: высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», – указал российский лидер. Он призвал придерживаться принципа «выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка», тогда, по его словам, «народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей». «С наиболее острыми, волнующими их проблемами они (люди) обращаются к вам, своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну: у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят. И ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии – так называемые первички. Прежде всего на этом уровне надо укреплять содержательный, результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил, зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативных и творческих сферах», – сказал президент. Путин отметил, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей. «Народная программа уже реализуется. Её приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума», - заявил глава государства. «Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда», - заявил Владимир Путин. Он обратил внимание и на то, что ЕР «первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие». «Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – указал глава государства.

Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины 4 декабря 2021, 06:29

Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС. Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря. В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена 3 декабря 2021, 16:19

Фото: DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС. В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина. Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств. «Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства. Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря. Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе 3 декабря 2021, 19:23

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи. Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами. «Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении. Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье. Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН. «Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле. Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения. США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России 3 декабря 2021, 23:28

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС. Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран. Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Путин поручил регионам увеличить производство продуктов питания 3 декабря 2021, 16:57

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям обеспечить увеличение производства и повышение доступности основных продуктов питания на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», – говорится в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!» на сайте ведомства. В пресс-службе уточнили, что первый доклад по этому вопросу президент ждет до 25 декабря, далее – ежеквартально. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов России. Ранее Путин заявил, что риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции. Напомним, президент сообщал, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. Путин обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Байден заявил о разработке мер для недопущения «агрессии России» против Украины 3 декабря 2021, 19:54

Американская администрация намерена ввести ряд мер, которые не допустят возможную «агрессию России» в отношении Украины, заявил глава Белого дома Джо Байден. «Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для (Владимира) Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди», – цитирует Байдена РИА «Новости». Ранее в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что ВСУ стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе. Путин поручил утвердить критерии софинансирования накоплений граждан 3 декабря 2021, 17:10

Правительство и Банк России до 15 июля 2022 года определят критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан, следует из утвержденного президентом России Владимиром Путиным перечня поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!». «Определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также к указанному сроку, в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан, правительство и ЦБ намерены внести изменения в законодательство, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц. Ранее Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с «омикроном». Блинкен отверг предположения о планировании НАТО агрессии против России 3 декабря 2021, 23:57

Фото: Al Drago/Pool/

CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

НАТО не планирует агрессии против России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, предупредив Москву о «серьезных последствиях» в случае «агрессии против Украины». По версии Блинкена, который выступил на конференции Reuters NEXT, «не альянс планирует агрессивные действия» против России, «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». Он выразил надежду, что Москва «учитывает это в своем планировании», передает РИА «Новости». Как утверждает глава Госдепа, администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но последние действия Москвы в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении. По его словам, есть «сферы», в которых у России и США «совпадают интересы» и где они «могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость». Говоря о своих ожиданиях относительно контактов между Россией и США на высшем уровне, он выразил уверенность, что лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден поговорят в очень скором будущем. Блинкен также заявил, что «Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений». По версии США, «большая часть из этого не была выполнена», причем «большая часть того, что не было выполнено, относится к России». Однако он признал, что «есть и те вещи, которые

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса, а также до 10 декабря выделить дополнительные средства для его реализации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. У твержден перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», который проходил 30 ноября – 1 декабря. «Правительству России... обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», – говорится в документе на сайте президента. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Кроме того, президент России поручил правительству до 10 декабря выделить дополнительные средства для реализации плана по борьбе с новым штаммом коронавируса. «Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)... Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 настоящего перечня поручений», – говорится в перечне поручений. Срок выполнения поручения – 10 декабря 2021 года. Ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Минздрав подтвердил отсутствие в России штамма «омикрон». Напомним, Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил об опасности штамма «омикрон» для мировой экономики. Глава государства подчеркнул, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления. По его словам, инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главы 12 субъектов возглавили региональные отделения «Единой России» 3 декабря 2021, 18:28 Региональные отделения «Единая Россия» возглавили главы 12 субъектов страны, кандидатуры президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Отделения в регионах возглавили: врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, говорится в сообщении на сайте ЕР. Опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России», заявил Медведев партии на встрече с кандидатами, которая прошла в режиме ВКС. По его словам, ежедневное личное участие глав регионов в деятельности партии «дорогого стоит». Медведев добавил, что работы в этом направлении предстоит немало. «Напомню, что в послании, а также на съезде нашей партии президент обозначил задачи, которые стоят перед всеми. Они едины по системе властной вертикали от федеральной исполнительной власти до муниципальных исполнительных органов», – подчеркнул председатель партии. «Цель партии – в осуществлении задач, поставленных Президентом, в способствовании развитию экономики и улучшению качества жизни людей в каждом регионе страны. Дмитрий Медведев указал на то, что губернаторы, совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», имеют возможность эффективно влиять на эту работу», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что самое важное для «Единой России» – чтобы люди уже сейчас чувствовали изменения, связанные с реализацией народной программы и исполнением бюджета. ЛНР договорилась с Россией о признании QR-кодов о вакцинации 3 декабря 2021, 14:28 Текст: Александра Юдина

Луганская народная республика (ЛНР) договорилась о признании в России выданных QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности», – передает ТАСС его слова. Также Пасечник поднял вопрос необходимости восстановить железнодорожное сообщение с Россией. «Оккупация Киевом северной части территории нашей республики оборвала основные магистрали, которые нас соединяли с Россией (до начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. Но у нас есть направления, которые при сравнительно небольших вложениях помогут восстановить железнодорожное сообщение и с соседней Ростовской областью, и с другими российскими регионами», – отметил он. По его мнению, вопрос возобновления железнодорожного сообщения стал особенно актуален сейчас, так как власти республики ожидают, что реализация указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке населения неподконтрольной Киеву части Донбасса приведет к увеличению объемов торговли республик с Россией. «Нам необходимо это, чтобы не упереться с промышленным ростом в узкое транспортное горлышко. Транспорт – это как кровеносная система, которая должна нас соединить и с российской транспортной системой, и с российской экономикой», – подчеркнул Пасечник. По словам главы ЛНР, восстанавливать и развивать транспортное сообщение, упрощать пограничные и таможенные процедуры необходимо и в рамках действия указа Путина, и используя возможности трансграничного сотрудничества, которые есть в Минских соглашениях. 15 ноября президент Путин подписал указ, который фактически запустил процесс встраивания предприятий непризнанных ДНР и ЛНР в российскую экономику. В частности, отныне признаются товарные сертификаты компетентных органов республик, а предприятиям разрешен доступ к государственным и муниципальным закупкам РФ. Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря генсовета ЕР 4 декабря 2021, 12:32 Текст: Наталья Ануфриева

Работа с информацией, медийным сопровождением – это один из приоритетов «Единой России» (ЕР) при реализации народной программы, с которой партия победила на выборах. Необходимо, чтобы интенсивность этой работы не снижалась, и в этом поможет опыт Дарьи Лантратовой, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, представляя ее кандидатуру председателю партии Дмитрию Медведеву. Турчак заявил, что Лантратова «работает на руководящей должности в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям», она «уже более 10 лет на государственной службе, в том числе – в аппарате правительства», говорится в сообщении на сайте ЕР. В число ее компетенций входит «разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти». «Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать», – отметил Турчак. Лантратова поблагодарила его за оказанное доверие и подчеркнула, что для нее большая честь присоединиться к обновленной команде ЕР. Она подчеркнула, что важно «выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе». Медведев поддержал предложение Турчака и пожелал Дарье Лантратовой успехов в новом статусе: «Надеюсь, что вы сможете подобрать ключи не только к сердцам многоопытных людей в нашей стране, но и молодежи. Это не самая простая задача. Надеюсь, у вас это получится». Окончательно решение по назначению нового замсекретаря примет съезд «Единой России», который пройдет 4 декабря. Глава ЦПК счел назначение губернаторов главами региональных отделений усилением позиций ЕР 4 декабря 2021, 12:22 Текст: Наталья Ануфриева

Крупная ротация секретарей региональных отделений партии «Единая Россия» усиливает позиции ЕР и позволяет более эффективно использовать имеющиеся у глав регионов политические ресурсы, заявил директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК), политолог Алексей Чеснаков. Чеснаков отметил, что вместе с тем это «позволяет этим самым главам регионов более эффективно и оперативно решать важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием территорий», говорится в сообщении на сайте ЕР. Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рекомендовал президиуму генсовета партии кандидатуры 12 глав субъектов на должность врио руководителей соответствующих региональных отделений. Ими стали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Медведев отметил, что опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован партией. Совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», губернаторы получают возможность более эффективно решать задачи развития экономики, повышения качества жизни людей, выполнять поручения президента России, считает он. Глава Башкортостана: «Единая Россия» продолжит работать для страны и людей 4 декабря 2021, 12:53 Партия всегда делала многое для страны и людей, и будет продолжат эту работу, заявил секретарь башкортостанского регионального отделения «Единой России», глава Республики Башкортостан Радий Хабиров перед началом третьего этапа съезда партии, который пройдет в субботу в Москве. Подводя итоги 20-летней деятельности «Единой России», Хабиров заявил, что эти годы были периодом серьезного, в некотором смысле даже драматического развития нашей страны. «И именно наша партия явилась той силой, которая держала политический каркас нашей страны, обеспечивала общественно-политическую стабильность. И самое главное – поддерживала инициативы нашего национального лидера, президента РФ. И, наверное, это одна из самых главных задач, и она будет впредь стоять перед нами всегда», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России». Он напомнил, что наша страна прошла непростой путь, во время которого партия «принимала на себя очень сложные решения». «Но все это мы делали в интересах нашей страны, в интересах наших людей», - подчеркнул Радий Хабиров.



В свою очередь, врио секретаря Тамбовского регионального отделения партии, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что единороссы слушают людей, их мнения, пожелания и все делают для того, чтобы улучшить их жизнь, отметил он. «Чтобы граждане великой страны жили еще лучше. Самое главное – доверять людям и не делать пустых обещаний. Если на себя брать обязательства, надо их обязательно выполнять», - заявил Максим Егоров. Напомним, в субботу Москве пройдет заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии. Врио главы Владимирской области Авдеев: Все инициативы и проекты ЕР доходят до конкретных людей 4 декабря 2021, 13:16 Текст: Наталья Ануфриева

Партии «Единая Россия» предстоит большая работа по реализации народной программы, но уже сейчас все идеи и проекты ЕР доходят до конкретных людей, заявил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в преддверии съезда ЕР 4 декабря в Москве. Авдеев отметил, что впереди большая работа, но «можно сказать, что все госпрограммы, все идеи, которые обсуждались внутри партии, все национальные проекты достигают каждого конкретного человека они доходят до сел и городов в виде социальных объектов, дорог, поддержки проектов», говорится в сообщении на сайте ЕР. Программы благоустройства и развития социальной сферы стали доступнее для муниципалитетов за счет национальных проектов – на местах часто нет денег на их реализацию, поэтому помощь приходит из федерального центра. «Речь идет, например, о реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, других соцобъектов. Работа «Единой России» видна по всей стране», – заявил Авдеев. Он подчеркнул, что партии предстоит большая работа по реализации народной программы, с которой она шла на выборы в 2021 году: «Речь идет о программах газификации, строительстве и ремонте школ, спортивных комплексов, развитии дорожной инфраструктуры. Можно, конечно, подводить итоги – но впереди большая работа». Врио губернатора прокомментировал также свое назначение на должность врио секретаря Владимирского реготделения «Единой России», которое состоялось накануне. «Это большая ответственность, и люди должны оценить эту работу. Сочетание ответственности на должностях руководителя региона и партийной организации должно позволить не только сформировать запрос в виде народной программы, но и реализовать: довести все это до того, чтобы каждый человек, который подавал свои предложения, увидел результат», – сказал Александр Авдеев. Напомним, в Москве 4 декабря пройдет заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.