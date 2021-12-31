|
|
США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.
Также Байден «подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.
Президент США упомянул о «варианте принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины». Путин дал «исчерпывающий ответ» и указал, что «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Главной темой «стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России». Путин «дал подробные пояснения принципиальных подходов», заложенных в основу российских проектов Договора между Россией и США и Соглашения России с государствами – членами НАТО.
Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Москва подчеркнула, что «безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности».
Стороны подтвердили, что «переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января», 13 января «начнутся дискуссии и в ОБСЕ».
Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями, «разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», сообщил Кремль.
Напомним, как сообщили в Вашингтоне, Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
|
|
Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
|
|
Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
|
|
Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива
Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.
По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.
Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.
«Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.
По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны
Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».
По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.
Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.
В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
|
|
Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
|
|
«Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).
«Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.
По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.
«К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконном отстранении от власти
|
|
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в нем он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Совгиря.
Рассматривать дело начнут 16 февраля 2022 года. Стороне защиты в среду были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 гг. В ноябре 2013 года решение правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привело к затяжному политическому кризису.
В Киеве в конце 2013 года начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Во время митингов радикалы возвели палаточный городок в центре столицы, захватили несколько административных зданий, вступил в борьбу с полицией.
В конце февраля 2014 года в Киеве началась стрельба, погибли около сотник человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения «Беркут».
Протестующие выступали за отставку Януковича. Ночью 22 февраля был захвачен правительственный квартал, а Янукович вынужденно покинул Киев.
В Раде позже было принято постановление о том, что Янукович «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. В стране произошел госпереворот.
В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.
В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
|
|
Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин дал российское гражданство нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.
Переговоры Путина и Байдена завершились
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что ««разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США» (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты «закончили» разговор, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя».
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Госдолг Украины вырос до 94 млрд долларов
Совокупный государственный долг Украины за ноябрь 2021 года увеличился на 1,52 млрд долларов, составив 94,15 млрд долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Министерства финансов Украины.
«В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте – на 1,52 млрд долларов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По данным Минфина, внешний госдолг в начале декабря составил 55,96 млрд долларов, а внутренний – 39,09 млрд долларов.
В октябре совокупный госдолг Украины превышал 90 млрд долларов. В правительстве заявили, что работают над его реструктуризацией.
Ранее украинская сторона ответила на слова о госдолге перед Россией. В Украине считают необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
В России разрешили использовать водительские права для упрощенной идентификации
|
|
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, теперь ее можно проводить с использованием водительских прав.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Документ позволяет любой организации, работающей с денежными переводами или другим имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Ранее этим правом могли воспользоваться только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Водительские права – отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля.
В России учредили День трубопроводных войск
Президент России Владимир Путин установил дату празднования Дня трубопроводных войск Вооруженных Сил России, его будут отмечать 14 января, глава государства подписал соответствующий указ.
«Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Трубопроводные войска – специальные войска в Вооруженных Силах, они обеспечивают войска горюче-смазочными материалами, занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов и выполнением других задач.
Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.
«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов.
«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика России угрожает демократическим странам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.