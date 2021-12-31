США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения

Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.

Также Байден «подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.

Президент США упомянул о «варианте принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины». Путин дал «исчерпывающий ответ» и указал, что «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».

Главной темой «стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России». Путин «дал подробные пояснения принципиальных подходов», заложенных в основу российских проектов Договора между Россией и США и Соглашения России с государствами – членами НАТО.

Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Москва подчеркнула, что «безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности».

Стороны подтвердили, что «переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января», 13 января «начнутся дискуссии и в ОБСЕ».

Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями, «разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», сообщил Кремль.

Напомним, как сообщили в Вашингтоне, Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».