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В МИД выразили уверенность в договороспособности Германии по «Северному потоку – 2»
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Россия не сомневается в договороспособности Берлина по «Северному потоку – 2», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая отмечала геостратегическую роль газопровода «Северный поток – 2», подчеркивая, что для нее он больше, чем просто частный экономический проект, как о нем ранее отозвался канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае», – передает слова Захаровой ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока
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Готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Но досрочный запуск трубы возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе, считает он. О том, что «Северный поток – 2» готов к работе, заявил в среду глава Газпрома Алексей Миллер.
«Того факта, что «Северный поток – 2» готов к эксплуатации, а у европейцев сохраняется кризис предложения, все равно недостаточно для того, чтобы ускорить начало работы газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Чтобы газопровод заработал до получения сертификации, «де-факто нужно нарушить процедуру европейских законов». «Сначала должна завершиться сертификация компании-оператора, чтобы установить, кто управляет «Северным потоком – 2». Газпром подает в качестве оператора свою дочернюю структуру Nord Stream 2 AG. Сертификация сводится к тому, чтобы проверить, законно ли эта компания может быть оператором газопровода. А без завершения этой операции управлять «Северным потоком – 2» некому», – пояснил собеседник.
Газпрому, помимо продолжения сертификации, предстоит еще зарегистрировать «дочку» в немецкой юрисдикции (сейчас головной офис Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии). Впрочем, досрочный запуск трубы, предположил эксперт, возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе.
«Чтобы газопровод заработал раньше срока, должно произойти нечто такое, чтобы европейцы нарушили свои же законы. Тут один сценарий – нехватка газа и морозы, из-за чего встанет вопрос о том, не отключать ли потребителя от теплоснабжения. Вот тогда в ЕС могут придумать какую-то хитрость из серии проведения временных технических испытаний трубы до начала промышленной эксплуатации», – пояснил Юшков.
О завершении Газпромом заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2» сообщил в среду президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. «Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.
В ответ президент поздравил Газпром с завершением работы над проектом. Запуск «Северного потока – 2», подчеркнул Путин, приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Процесс сертификации газопровода был приостановлен в прошлом месяце после требования немецкого регулятора создать в ФРГ «дочку» компании-оператора, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации, которая должна завершиться ко второй половине 2022 года, продолжится.
Россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию
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Актер Алексей Панин, который проживает в Испании, заявил о своем возвращении в Россию на Новый год, однако не все его подписчики остались довольны этим решением.
Панин опубликовал в Instagram снимок, на котором он едет в машине в зимней одежде и маске. «Здравствуй, родина!» – написал актер и сопроводил подпись «злым» смайликом.
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«И сразу взгляд другой, настороженный! Любимая Родина!» – отметили подписчики Панина.
«Ох, ехал бы ты обратно», – посоветовали в комментариях.
«А как же прощай немытая Россия?» – сыронизировали комментаторы.
«Ну и какого хрена ты приперся в страну, которую ***** (ругаешь), черт», – спросили подписчики.
«Так временно, скорее всего! В Испании-то лучше!» – добавили пользователи соцсети.
Некоторые предположили, что артист приехал в Россию на новогодние праздники, чтобы заработать: «Бабки-то надо зарабатывать как-то».
Напомним, Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился». Он озвучил стоимость своей квартиры в испанском городе Торревьеха: «70 с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением».
Панин заявил, что «не хочет ехать в Россию». Вернуться он может «в баньку зимой, в прорубь попрыгать», или «сняться в кино, когда пригласят».
Также актер заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое».
Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна
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Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.
Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости».
По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме».
Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент.
«Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник.
По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.
Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.
Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
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Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.
Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.
Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.
С-500 поразила гиперзвуковую мишень в Арктике
Проведены очередные испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил информированный источник в СМИ.
«В Арктике недавно прошли очередные испытания ЗРС С-500. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», – сообщил собеседник РИА «Новости».
При этом испытания С-550 в скором времени не планируются, поскольку «еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».
Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщал, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.
До этого стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
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Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
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Отчим погибшего в Дубне ребенка назвал виновника трагедии
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В смерти замерзшего в Дубне 11-летнего мальчика виноват водитель маршрутки, который якобы высадил ребенка на остановке у ТЦ, после чего тот заблудился, заявил отчим второклассника.
По его словам, мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8.23 он должен был сесть в школьный автобус, но по какой-то причине сел на городскую маршрутку № 12.
«Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. (…) Максим до моста не дошел буквально десять метров», – передает его слова телеграм-канал Shot.
Мужчина заявил, что просил у полицейских утром кинолога и экипаж ППС. По его словам, полицейские якобы не дошли сто метров до места, где было обнаружено тело мальчика. Отчим утверждает, что местные правоохранители не имеют опыта в расследовании подобных дел.
«Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили», – заявил мужчина.
Напомним, в подмосковной Дубне 11-летний мальчик 27 декабря вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения он не доехал. 28 декабря было обнаружено замерзшее тело ребенка, признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мальчик случайно вышел не на своей остановке, по дороге провалился под лед и замерз.
Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
В Литву прибыл четвертый танкер со сжиженным газом из России
В Клайпедский порт прибыл четвертый за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщают СМИ.
«Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк накануне и прибыл в Клайпедский порт в среду. Согласно данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива. В настоящее время газовоз пришвартован у плавающего газохранилища Independence», – пишет Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
Отмечается, что еще один груз российского СПГ должен прибыть в Литву в конце месяца. Терминал СПГ в Литву работает с 2014 года. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.
Ранее сообщалось, что Литва получила новую партию СПГ из России утром 12 декабря.
В Госдуме раскритиковали организаторов МЧМ по хоккею
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Плохая работа организаторов привела к отмене молодежного чемпионата мира по хоккею, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Чемпионат мира был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в составах нескольких сборных.
«Это очень плохая новость. Отменяется один из главных турниров в преддверии Олимпийских игр, главный турнир для наших молодых хоккеистов. Это одно из самых главных событий в жизни наших ребят. Но здоровье наших спортсменов – самое важное. Призываю ФМБА и Федерацию хоккея России максимально сосредоточиться, чтобы все наши спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь», – передает ТАСС слова Свищева.
«Все, что произошло, – вина организаторов соревнований. Они обязаны в сегодняшних условиях обеспечить безопасность спортсменов. Мы знаем, как все будет организовано на Играх в Китае. Никого не пускают в отели, минимизировано общение извне. Здесь же таких условий не было обеспечено, это ответственность самих организаторов», – добавил парламентарий.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
Напомним, МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.
Институт РАН потратил почти 3 млн рублей на изучение ада
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За несколько последних месяцев Московский институт философии Российской академии наук (РАН) заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло», сообщается на портале государственных закупок.
Отмечается, что договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тыс. рублей был исполнен в октябре. Было потрачено 667 тыс. рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни». Также выполняется договор на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея» стоимостью 686 тыс. рублей, передает РБК.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», – заверили в институте РАН.
Ранее стало известно, что российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. За полтора года группой ученых из Института мозга человека Российской академии наук, Института медико-биологических проблем РАН, МГУ при поддержке Института радиоэлектроники РАН и отделения физиологии РАН были исследованы более ста монахов-практиков различных видов медитации из буддийских монастырей в Индии.
Врач: У россиян все чаще возникает аллергия на холод
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Из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая, рассказала газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.
«К сожалению, аллергия на холод сейчас достаточно распространенное заболевание, возникает у 10 % людей. Что касается симптомов, то чаще всего начинается все с сухости кожи (кистей рук и лица у взрослых), сопровождается зудом, шелушением, покраснением. Эти симптомы проходят через какое-то время в теплом помещении. У детей может появляться сильный зуд, сопровождаемый высыпанием мелких волдыриков, как при герпесе. Но они также проходят в теплом помещении, в отличие от симптомов при дерматите», – рассказывает Логина.
Бывают и более сложные проявления в виде крапивницы, продолжает собеседница, когда возникают генерализованные высыпания по типу волдырей (похожие на укус комара или ожог крапивой). Они чаще происходят на нижних конечностях, а чуть реже – по всему телу. Эти высыпания сопровождаются очень сильным зудом, жжением.
«У больных, страдающих бронхиальной астмой или аллергическим насморком, холод может спровоцировать обильные выделения из носа, зуд слизистой носа и глаз, а также может возникнуть приступ удушья. Более редкие проявления холодовой аллергии – очень сильные резкие головные боли через несколько минут после выхода на холод. Они также могут сопровождаться тошнотой, могут возникать болезненные сокращения мышц лица, шеи и других участков тела. Однако, когда человек заходит в теплое помещение, все это достаточно быстро проходит», – говорит врач.
Она отмечает, что такие симптомы может спровоцировать не только выход на холод, но и контакт с холодными предметами, употребление холодных напитков, мороженого. В таких случаях высыпания могут сохраняться до нескольких часов, а также может возникнуть отек лица и кистей рук.
«Но самое опасное проявление этой аллергии бывает, как ни странно, в летнее время года при резком охлаждении организма. Например, когда человек ныряет в жару в достаточно прохладный водоем, тогда может наступить острая аллергическая реакция и даже развиться анафилактический шок, что весьма опасно при нахождении под водой», – делится собеседник.
Холодовая аллергия возникает вследствие нарушений функций иммунной системы, объясняет специалист. Сама аллергия проявляется на холодовые белки, которые вырабатываются в организме человека и обладают функцией терморегуляции. Соответственно, при нарушении иммунитета главные иммунные клетки (лимфоциты) начинают неадекватно воспринимать белки, выработанные собственным организмом.
«Для профилактики данного заболевания, естественно, нужно тепло одеваться, на открытые участки тела следует наносить защищающий от холода крем, который продается в аптеках. Но только не «Спасатель», он может вызвать наоборот обострение заболевания. Также можно принимать антигистаминные препараты», – рекомендует Логина, добавляя, что людям с холодовой аллергией не стоит нырять в проруби, снег после бани или холодный бассейн в сауне.
Однако все эти меры профилактики недостаточно эффективны, рассказывает аллерголог, потому что из-за долгих холодов реакция все время возобновляется и обостряется, причем в некоторых случаях даже при плюсовой температуре. Единственная технология, которая позволяет действительно лечить данную аллергию – это аутолимфоцитотерапия, метод, при котором в лечении используются собственные лимфоциты (выделяются из клеток крови пациента) и в возрастающих дозах вводятся подкожно. Как правило, проводится 8 процедур 2 раза в неделю у взрослых, детям до 8 лет хватает 6, а подросткам – 7.
Для того, чтобы минимизировать вероятность проявления данного заболевания, специалист рекомендует стараться вести здоровый образ жизни, избегать бесконтрольного употребления лекарственных средств (особенно иммуномодуляторов), контактов с вредным производством, стрессовых ситуаций, а также регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.
В октябре прошлого года врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что люди, которые страдают аллергией на холод, нельзя заниматься спортом на улице в прохладную погоду.
Миллер: «Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации
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Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» в среду, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер.
«Сегодня в 12.58 по московскому времени Газпром завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – цитирует его РИА «Новости».
Он напомнил, что «Северный поток – 2» имеет проектную мощность 55 млрд кубометров газа в год и является самым протяженным морским газопроводом в 1,234 тыс. километров.
Путин поздравил Газпром и их партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы над проектом.
«Хочу поздравить Газпром и ваших партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», – сказал глава государства.
Президент отметил, что запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины, передает ТАСС. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
Россиянам напомнили о новом налоговом вычете с 1 января
Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить с 1 января 2022 года. Получение «спортивного вычета» поможет сэкономить до 15,6 тыс. рублей в год, рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.
«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тыс. 600 рублей», – передает РИА «Новости» слова Захарова.
Получить вычет может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка. Понадобится предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем. При этом основным видом деятельности организации, оказывающей спортивные услуги, должны быть физкультура и спорт.
Если вы задумались о получении вычета, стоит приобрести абонемент для занятий спортом после Нового года, советует Захаров.
Ранее правительство утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года.