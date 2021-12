Сотрудники отелей рассказали о самых неприятных постояльцах

Работники гостиниц рассказали о самых неприятных постояльцах и возникающих при общении с ними сложных ситуациях, сообщает Express.

Кража – одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкивался персонал отелей. Пойманные на воровстве постояльцы обычно говорят, что похищенные халаты, подушки, картины, декор очень похожи на те, что есть у них в квартире. «Я думал, что мы захватили их из дома, потому по ошибке положил в чемодан», – передает РИА «Новости» типичное объяснение таких постояльцев.

Бывают ситуации, когда отдыхающие просят дополнительную туалетную бумагу каждый день, чтобы спрятать излишки в багаж. По информации издания, иногда горничные обнаруживают, что из номера исчезли вешалки для одежды или батарейки из телевизионных пультов.

Другой крайне неприятной ситуацией назвали нежелание гостя платить по счетам при выезде. «Я нервничаю, когда клиент говорит, что подпись в чеке за выпитое спиртное из мини-бара подделана. Хотя он был настолько пьян, что не мог удержать ручку», – приводит издание слова одного владельца отеля.

Сотрудники отелей очень не любят тех гостей, что уносят еду со «шведского» стола, пряча ее в одежде, написано в издании.

Также много неприятностей приносят персоналу гостиниц тусовщики. Менеджер отеля Гленн Хаусман рассказал о гостях, которые любят устраивать у себя в номере вечеринки. Они проносят большие пакеты со спиртным, чтобы не переплачивать в ресторане, а после веселья оставляют разгромленные комнаты.

По словам Хаусмана, еще одна категория неприятных постояльцев – те, кто пытается заселиться большой компанией в номер на двоих. «Они знают, что в комнате есть кровать размера king-size и кресло. Они думают, что персонал этого не замечает, хотя заранее просят у горничных дополнительные подушки и одеяла», – заключил он.

