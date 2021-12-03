Распутина пригрозила судом Малахову за слова о смерти Фриске

Певица Маша Распутина решила подать в суд на передачу «Прямой эфир» и ее ведущего Андрея Малахова из-за приписанных ей слов с оскорблениями в адрес умершей Жанны Фриске.

В ходе передачи супруга бизнесмена Виктора Захарова заявила, что та по хамски относится к своим коллегам. В частности, узнав о смерти Фриске, она якобы сказала: «На одну шлюху меньше стало. Померла, и хрен с ней», сообщает «Рамблер» со ссылкой на «Собеседник». Через несколько дней после эфира Распутина, которой на шоу вовсе не было, отреагировала на произошедшее. Певица отметила, что подобные передачи она не смотрит, однако о таком оскорблении узнала от знакомых.

По ее словам, это наглая ложь. «Неужели вы не поняли, что вся эта кампания по выпуску передач, которые ведет Малахов, создана для того, чтобы втоптать мое имя в грязь. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся!» – пояснила артистка, подчеркнув, что не говорила таких слов в сторону Фриске.

Кроме того, Распутина добавила, что не была знакома с Жанной Фриске и никогда не вступала с ней ни в какие конфликты, а тем более, не говорила таких слов. Более того, она не понимает, как можно сказать такое об умершем человеке.

Претензии у Распутиной имеются не только к Захаровой, но и к самому Андрею Малахову, а также всему руководству передачи, которые пропустили в эфир «непроверенные факты» от людей, которые ее ненавидят. Решать этот вопрос и добиваться справедливости артистка намерена в суде. «В суд будем подавать на передачу. Потому что так врать и так нагло порочить имя мое – недопустимо. У меня просто даже слов нет», – резюмировала певица.

В марте телеведущий Андрей Малахов жестко раскритиковал бывшего футболиста Андрея Аршавина за поведение в конфликте с бывшей женой Алисой Казьминой, которая в течение четырех дней находилась в коме на фоне аутоиммунного заболевания, а затем провела восемь дней в реанимации.