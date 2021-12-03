Собчак сравнили с Тимошенко из-за прически

Телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам новую прическу, однако пользователи Сети заметили сходство с «фирменной» косой украинского политика Юлии Тимошенко.

В соцсети Собчак опубликовала селфи, на котором предстала в красном бархатном наряде и прической в виде обернутой вокруг головы косы с алой лентой.

«Как вам образ? Я русская, со мной коса!» – написала Собчак в Instagram.

«Похожи на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия», – отметили в комментариях.

«Тимошенко тихо курит в сторонке», – пошутили в соцсети.

«А что, вся русскость заключается в косе и красном цвете? Да и Тимошенко на русский образ не тянет», – задались вопросом подписчики.

«Зачем косишь под Юлию Тимошенко?» – спросили у звезды.

«В любом образе отлично выглядите. А коса то как напомнила о Юлии Тимошенко, кстати давно о ней не было вестей. Ушла в забытье», – вспомнили о политике подписчики Собчак.

«Образ Юли Тимошенко с Украины, тоже с косой в президенты метила, но не взяли, косу пришлось снять», – сыронизировали комментаторы.

При этом некоторые сравнили телеведущую с героиней фильма «Морозко».

«Марфуша из сказки «Морозко», – написали в комментариях.

Ранее Собчак рассказала, что зарабатывает в год около 4 млн долларов.