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Огонь на курском сахарном комбинате смогли потушить только с помощью пожарного поезда
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Пожарные ликвидировали пожар на площади 1 тыс. кв. метров в цеху сахарного комбината «Льговский» в Курской области. Помог в этом пожарный поезд, который использовали для подачи воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожар ликвидирован. Пожарный поезд пока остается на месте <...> от его больших цистерн пожарные машины подпитывали водой», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Согласно данным ГУ МЧС России, пожар начался в 12.10 мск в здании цеха размером 30 на 40 метров. Горела крыша, к ликвидации привлекли 60 человек, 17 единиц техники и пожарный поезд. Данных о пострадавших не поступало.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Молдавию уличили в попытке ограбить Приднестровье
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«Попытки Молдовы прибрать к рукам Приднестровье – не что иное, как попытки нищих ограбить богатого соседа», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Константин Затулин. Ранее молдавский МИД потребовал от России вывести опергруппу войск с территории Приднестровья.
«Пребывание наших войск в регионе связано с выполнением миротворческой миссии. Это та сила, которая уже около 30 лет удерживает приднестровский конфликт от катастрофического развития», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«МИД Молдавии своим заявлением дискредитирует пребывание наших миротворцев в Приднестровье и сегодняшнее мирное состояние взаимоотношений. Хотя, на мой взгляд, желающие порассуждать на эту тему должны быть благодарны и признательны за то, что конфликт пускай и не решен, но остается потухшим», – добавил депутат.
По его мнению, действующие власти Молдавии усиливают напряженность в своих отношениях с Приднестровьем. Это выражено в ограничениях и блокадных мерах, которые Кишинев вводит совместно с Украиной.
«Молдове следовало бы ответить за то, что она нарушает все договоренности о неприменении блокадных мер в ходе переговорного процесса, ограничивает въезд и создает новые сложности для ведения экономической деятельности в Приднестровье», – сказал собеседник.
«В целом же Молдавия – это разоренная страна, рядом с которой функционирует промышленный пояс Приднестровья. Ее попытки присвоить себе эти активы – не что иное, как желание нищих ограбить богатого соседа. В этом и состоит цена слов, произнесенных министром Попеску», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что размещение российских войск и складов боеприпасов в Колбасне (приднестровском селе) «не имеет законного основания, противоречит международным соглашениям и постоянному нейтральному статусу Молдавии».
Выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, дипломат призвал «сохранять в повестке вопрос замены военной миротворческой миссии на международную гражданскую миссию под международным мандатом».
Также Попеску добавил, что Кишинев выразил «готовность к конструктивному диалогу для продолжения практического уровня инициативы», выдвинутой Москвой «в отношении утилизации нетранспортабельных боеприпасов».
Напомним, в августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.
В то же время Санду призвала разобраться с «российской пропагандой» на телевидении. При этом новым послом Молдавии в Москве, вероятно, станет сторонник сближения Кишинева и ЕС, а сама Молдавия может испытать новые проблемы с погашением долга Газпрому.
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Замена слова «матери» на выражение «постродовые люди» вызвала скандал в Британии
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Британская королевская ассоциация акушерок RCM (профсоюз акушерок Великобритании) принесла извинения за то, что в новом руководстве для больниц вместо слов «женщины» и «матери» использовала сочетание «постродовые люди».
Такое выражение было, в частности, использовано в рекомендации ассоциации относительно сна новорожденных вместе с матерью: «Постродовые люди в больницах должны иметь легкий доступ к системе вызова (медиков)». Кроме того, в рекомендациях используются слова «родители», «партнеры», «семья», но нет ни «женщин», ни «матерей», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
На RCM в соцсетях обрушился шквал критики, так что спустя день ассоциация убрала рекомендацию с сайта «до того момента, пока не пересмотрит и не исправит эту оплошность». RCM извинилась и заявила, что «это был огромный недосмотр». Ассоциация заверила, что «привержена тому, чтобы гарантировать, что женщины никогда не исключаются из контекста беременности и родов».
В 2018 году министерство здравоохранения Великобритании выпустило буклет, где заявило, что плановые проверки на рак груди и шейки матки для трансгендеров отменяются. Причина подобного решения – боязнь оскорбить чувства людей с нетрадиционной половой идентификацией. В 2017 году Британская медицинская ассоциация рекомендовала изъять из употребления термин «будущие матери» (expectant mothers) и заменить его на формулировку «беременные люди» (pregnant people).
Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.
«На Байконуре ситуация такая, переломная. Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».
Рогозин пояснил, что среди оставшихся стартов – два для ракет «Протон», которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет «Союз», построенный еще в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400, отметил гендиректор госкорпорации.
«Для того чтобы Байконур продолжал свое развитие, лозунгов недостаточно, уверений в дружбе недостаточно. Необходимы стартовые комплексы», – добавил он.
«Первой ласточкой» он назвал проект «Байтерек» – модернизируемый совместно Россией и Казахстаном старт под ракеты «Зенит». После модернизации с него будут запускать новые российские «Союзы-5». Рогозин призвал все страны-участницы ЕАЭС запускать свои полезные нагрузки на этой ракете, когда она будет готова.
Рогозин считает также, что 2028 год будет критичным для продолжения работ на Международной космической станции (МКС).
«2028 год будет очень критичен для дальнейшей работы МКС, поэтому мы приступили уже к развертыванию работ по Российской орбитальной служебной станции», – передает ТАСС слова Рогозина.
В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».
Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.
Индия отказалась от производства вертолетов Ka-226T
Индия решила отказаться от производства вертолетов Ка-226Т на своей территории, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском правительстве.
Согласно данным, вместо этого планируется приобрести уже готовые вертолеты этого типа. Отмечается, что соответствующее решение будет обсуждаться сторонами в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, в ноябре генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский посетил Индию, чтобы спасти сделку по вертолетам Ка-226Т.
Накануне сообщалось, что минобороны Индии санкционировало приобретение 111 новых вертолетов для индийских ВМС, причем 95 из них должны быть собраны на территории страны.
Ранее стало известно, что Россия подписала с Индией соглашение на совместное производство 200 вертолетов Ка-226, сумма контракта – более 1 млрд долларов. По соглашению 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные будут собраны в Индии.
Молдавия призвала вывести военных России из Приднестровья
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску утверждает, что пребывание оперативной группы российских войск в Приднестровье якобы противоречит международным соглашениям.
По словам министра, размещение войск и «складов боеприпасов в Колбасне не имеет законного основания, противоречит международным соглашениям и постоянному нейтральному статусу Молдавии». Кишинев выразил «готовность к конструктивному диалогу для продолжения практического уровня инициативы», выдвинутой Москвой «в отношении утилизации нетранспортабельных боеприпасов».
Выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, Попеску призвал «сохранять в повестке вопрос замены военной миротворческой миссии на международную гражданскую миссию под международным мандатом». По его мнению, данная тема «становится все более актуальной», передает ТАСС.
Он также заверил, что Молдавия стремится к «всеобъемлющему мирному и устойчивому урегулированию приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности и в рамках международно признанных границ Молдавии, с предоставлением особого статуса Приднестровью».
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.
Эксперт объяснил отказ Норвегии от помощи НАТО на границе с Россией
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Норвегия не хочет ставить отношения с Россией в зависимость от негатива, диктуемого некоторыми членами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. Ранее МИД Норвегии указал, что новое правительство выступает за ограничение передвижения войск НАТО около границ России.
«Заявление Норвегии отражает не столько изменение, сколько возвращение к традиционной норвежской позиции – в Осло всегда проводили линию между сотрудничеством с НАТО и двусторонними отношениями с Россией», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, Норвегия не заинтересована в том, чтобы страны Скандинавии становились местом геополитического противостояния России с Североатлантическим альянсом. «Ряд стран НАТО пытается втянуть Норвегию в противостояние с Россией, но эти попытки не в той мере успешны, как хотелось бы некоторым членам альянса», – указал аналитик.
Кроме того, отметил Кортунов, Норвегия не видит в России такой опасности, которая бы предполагала необходимость размещения союзников по НАТО на норвежско-российской границе.
Эксперт также напомнил, что Москве и Осло ранее удалось решить вопросы, касающиеся раздела территориального шельфа. Кроме того, Норвегия сотрудничает с Россией в рамках Арктического совета. «Обе страны активно контактируют и по другим направлениям. Хотя, конечно, есть и трудности, например – расхождение позиций по Шпицбергену», – добавил собеседник.
Накануне глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», – передает РИА «Новости» слова Витфельдт. Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.
«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», – объяснила Витфельдт.
При этом она отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи». Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.
При этом президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.
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США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения
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Минторг США утверждает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.
Ведомство «в предварительном порядке определило», что соответствующие субсидии предоставлялись в России «в течение прошлого года». Минторг сообщает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством. Речь, в частности, идет о компаниях «Еврохим» и «Акрон», передает ТАСС.
Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство планирует озвучить окончательное решение в апреле.
Напомним, расследование в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго началось в июне после жалобы американских производителей удобрений. В августе сообщалось, что США заподозрили российскую экономику в «нерыночности».
Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США
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«Принятые США на вооружение модернизированные атомные бомбы B61-12 дают им возможность нанести ограниченный ядерный удар по России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в США сообщили, что модернизация продлит жизненный цикл этих бомб на 20 лет.
«В сочетании с современными носителями типа истребителя-бомбардировщика F-35, модернизированные атомные бомбы B61-12 – опасное оружие, способное точечно поражать хорошо защищенные цели. F-35 обладают способностью с немалой долей вероятности преодолевать ПВО. На некоторых высотах они могут подавить или ослабить российскую систему противовоздушной обороны в ряде районов», – сказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другими словами, в отношении России модернизированные атомные бомбы B61-12 являются стратегическим оружием, указал эксперт. «Это показывает, что требование Вашингтона к Москве включать в программы сокращения вооружения тактическое ядерное оружие необоснованно, поскольку наши ракеты до США достать не могут», – добавил он.
«В то же время США стремятся получить оружие, которое может быть им полезно на этапе эскалации конфликта и открывает им возможности для ограниченного ядерного удара по нашей территории. Впрочем, американцы не могут не понимать, что любое применение ими ядерного оружия приведет к нашему незамедлительному ответу и грозит неконтролируемой эскалацией», – заключил аналитик.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России.
В то же время российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. По мнению экспертов, благодаря новой сборке Ту-160 Россия получит ядерное преимущество над НАТО.
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Пентагон получил первый серийный образец модернизированной атомной бомбы
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Первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 передан американскому министерству обороны, сообщило Национальное управление ядерной безопасности США. B61 состоит на вооружении США с 1968 года.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
Норвегия решила ограничить передвижения союзников по НАТО около России
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Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», – передает РИА «Новости» слова Витфельдт.
Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.
«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», – объяснила Витфельдт.
При этом она отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».
Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
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Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы, и подчеркнул, что когда в этих странах изменится отношение к Киеву, то ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
Умерла народная артистка России Нина Ургант
Народная артистка России Нина Ургант скончалась в Петербурге на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Александринского театра.
«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», – сообщили в театре ТАСС.
Там не назвали причину смерти артистки. Сведения о прощании и похоронах с актрисой планируется обнародовать позже.
Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
Родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области, с 1962 года работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр). Сыграла более 30 ролей.
Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление» (1962), по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» (1970) режиссера Андрея Смирнова.
Литва заявила о невозможности ввести ответные санкции против Китая
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Решение Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня обернулось проблемами для литовских экспортеров. Они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах - Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра.
Глава МИД Литвы теперь апеллирует к ЕС: «Мы не можем ввести ответных санкций, таможенные системы регулирует Еврокомиссия. В этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву», - передает РИА «Новости».
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Накануне сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.
Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Ученые обнаружили исчезновение полуострова на Земле Франца-Иосифа
Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял.
Как выяснили ученые, посреди мыса образовался пролив шириной три километра, передает РИА «Новости».
«Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции», – приводятся в сообщении слова директора нацпарка «Русская Арктика» Александра Кирилова.
Он отметил, что карта этого острова была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела.
Как сообщили в национальном парке, это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнес путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашел два острова. Он даже назвал его двумя именами: большой – Ева, в честь жены, маленький – Лив, в честь дочери. «Позже оказалось, что Ева-Лив это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно», – пояснили в нацпарке.
«Таяние ледника это дело не одного года. Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году. В этом году удалось подтвердить эту информацию. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова и поделилась с нами», – цитируют в нацпарке слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия Евгения Ермолова.
В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников национального парка «Русская Арктика», на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.
Напомним, в ноябре 2019 года школьники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления.