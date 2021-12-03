В преддверии Нового года в России подорожали мандарины, средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля, сообщили эксперты.

Эксперты проанализировали средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и минувшего года по данным 800 тыс. смарт-терминалов в регионах, передает РИА «Новости».

В компании «Эвотор» сообщили, что «средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля, за год средняя цена мандаринов выросла на 25%».

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке весь год, однако «высокий сезон», когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.

По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (вместо 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта – довольно высокие.

По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, также сказалось удорожание логистики. Сдерживающим фактором, на его взгляд, выступает низкая покупательная способность населения.

Отмечается, что мандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География широка: на данный момент поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.

По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины в несетевой рознице – из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые – из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские – 175, а турецкие и иранские – 152.

Дороже всего мандарины на Камчатке – в среднем 334 рубля, а самые низкие цены – на юге: в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани – в 106.

Ниже средних по стране цены также в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше – в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей).

В Москве килограмм мандаринов стоит в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге – 225 рублей.

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