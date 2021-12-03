Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения»

Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд

Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.

«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.

«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила , что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.

«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.

В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

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