Американцы обвинили НАТО в «отталкивании» России от Запада

Поведение НАТО, которая называет Россию основной угрозой и обвиняет в напряжении в Европе, лишь больше отталкивает Москву от Запада, считают читатели американской газеты The Wall Street Journal.

«Десятилетиями НАТО беспричинно распространялось по всем восточным направлениям, в Прибалтику, в бывшие страны ОВД, а теперь рассчитывает на Украину. И внезапно НАТО в этом разоблачают. Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того чтобы сдерживать войну, альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя под ником Stephen Gardner.

«Так не должно было быть. Годы агрессивной натовской риторики и безрассудного накопления сил у российских границ толкнули Россию в объятия Китая. И что нам теперь делать, а? Почему неоконсерваторы все еще слушают эту страну? Когда мы усвоим уроки? Только когда полетят гиперзвуковые ракеты? Почитайте, как больно умирать от радиации, если еще не знаете», – написал Alexandre Scherer.

«НАТО лишилась смысла, когда СССР перестал существовать в 1991 году. Она должна была распуститься, как Организация договора Юго-Восточной Азии в 1977-м. Но вместо этого она не может не разжигать беспорядки: например, война из-за выборов в Ливии в 2011 году. Эта авантюра сыграла на руку России», – добавил Gary Field.

«Соединенные Штаты упустили лучшую возможность выстроить демократичную Россию после распада Советского Союза. Вместо того чтобы помогать России выстроить лучшие институты власти и инфраструктуру, мы прислали им инвестиционных банкиров, которые помогли разграбить труп СССР. Но шансы еще есть. Запад, включая США, все еще может выстроить конструктивные отношения с Россией. Но нам надо принимать Россию, какая она есть. В конце концов, надо понять: мы хотим, чтобы Путин был в нашей «палатке» и бросал камни в других или был снаружи и бросал их в нас», – прокомментировал Mark Jones.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями»