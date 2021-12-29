Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине

РПЦ оценила смелость выступившего против Константинополя кипрского митрополита

Русская православная церковь ценит смелость кипрского митрополита Никифора, указавшего на ответственность константинопольского патриарха Варфоломея за разделение в православии, заявил представитель секретариата отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям диакон Федор Шульга.

Митрополит Никифор опубликовал в 2020 году книгу «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». В 2021 году эта работа была отмечена дипломом конкурса «Просвещение через книгу», передает ТАСС.

В РПЦ рассказали, что митрополит Никифор пришел к «очень мучительному для грека и, особенно, для киприота» выводу о личной ответственности патриарха Варфоломея и Константинополя за «церковное разделение». По мнению диакона, митрополит в книге «возвышается над любыми националистическими идеалами, над идеалами некоего политического усиления развития той или иной поместной Церкви». Он «восходит к пониманию объективной истины, истины Христовой, дает такую ее трактовку, о которой говорит ему его собственное сердце».

Представитель секретариата, который является автором перевода на русский, сообщил, что ОВЦС оказал большую поддержку этой книге, в том числе предоставив митрополиту Никифору ряд документов для «более объективного и всеобъемлющего понимания» темы.

Подчеркивается, что митрополит «восходит от частных проблем к более общим и приходит к тому, что решение всех проблем церковной жизни так или иначе возможно, если мы восстановим понимание действительной, подлинной соборности в Церкви». По его мнению, «отчасти это понимание в грекоязычных Церквах было утрачено». В «восстановлении механизма соборности он видит исцеление и украинского раскола, и каких бы то ни было разделений в Христовой Церкви».