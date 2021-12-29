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29 декабря, среда | Последнее обновление — 01:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
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Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
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Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косивской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
«В палате реанимационного отделения Косивской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
По данным ведомства, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.
Ранее взрыв газа в жилом доме на Украине разрушил два этажа.
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
РПЦ оценила смелость выступившего против Константинополя кипрского митрополита
Русская православная церковь ценит смелость кипрского митрополита Никифора, указавшего на ответственность константинопольского патриарха Варфоломея за разделение в православии, заявил представитель секретариата отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям диакон Федор Шульга.
Митрополит Никифор опубликовал в 2020 году книгу «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». В 2021 году эта работа была отмечена дипломом конкурса «Просвещение через книгу», передает ТАСС.
В РПЦ рассказали, что митрополит Никифор пришел к «очень мучительному для грека и, особенно, для киприота» выводу о личной ответственности патриарха Варфоломея и Константинополя за «церковное разделение». По мнению диакона, митрополит в книге «возвышается над любыми националистическими идеалами, над идеалами некоего политического усиления развития той или иной поместной Церкви». Он «восходит к пониманию объективной истины, истины Христовой, дает такую ее трактовку, о которой говорит ему его собственное сердце».
Представитель секретариата, который является автором перевода на русский, сообщил, что ОВЦС оказал большую поддержку этой книге, в том числе предоставив митрополиту Никифору ряд документов для «более объективного и всеобъемлющего понимания» темы.
Подчеркивается, что митрополит «восходит от частных проблем к более общим и приходит к тому, что решение всех проблем церковной жизни так или иначе возможно, если мы восстановим понимание действительной, подлинной соборности в Церкви». По его мнению, «отчасти это понимание в грекоязычных Церквах было утрачено». В «восстановлении механизма соборности он видит исцеление и украинского раскола, и каких бы то ни было разделений в Христовой Церкви».
В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Украинский футбольный клуб «Верес» оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом за разговор не на государственном языке во время интервью игроков.
Спортсмены говорили с журналистом на русском языке. Интервью состоялось после матча 17-го тура чемпионата Украины, в ходе которого «Верес» встретился с «Динамо» (0:3), сообщается на официальном сайте ФК.
В пресс-службе клуба указали, что причиной штрафа стало нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке. Теперь представители «Вереса» будут выступать перед СМИ только на украинском языке.
«Отныне и дальше представители народного клуба «Верес» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне – клуб готов организовать курсы по изучению украинского», – указано в сообщении.
Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.
На Украине зарегистрировали заявление от партии Порошенко о госизмене Зеленского
Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали заявление о государственной измене и финансировании терроризма украинским лидером Владимиром Зеленским в Госбюро расследований, документ зарегистрирован, сообщила во вторник сопредседатель фракции политсилы в парламенте Ирина Геращенко.
«Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», – цитирует Геращенко пресс-служба партии, передает РИА «Новости».
В заявлении идет речь о том, что нынешняя власть Украины довела страну до энергетического кризиса и вернулась к покупке электричества у России и Белоруссии.
В пресс-службе отметили, что со вступлением Зеленского на пост президента произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также покупкой у ДНР.
Отмечается, что за время президентства около 4 млрд долларов было потрачено на уголь из России и Белоруссии.
Ранее сообщались, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года.
Киевское предприятие «Антонов» представило первый серийный самолет Ан-178
Госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило свой первый серийный самолет Ан-178, сообщил украинский телеканал «Дом».
«Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии «Антонов», – передает сообщение ТАСС.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Воздушное судно построено в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины.
Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 и Ан-158. Ан-178 может совершать полет на высоте 12,2 км и преодолевать расстояние 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч, грузоподъемность – до 18 тонн.
Серийный лайнер построен на Украине впервые с 1991 года.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала Перу, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. После этого начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
Украина раскритиковала Германию за блокировку закупок оружия через НАТО
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Киевом оружия через НАТО и заверил, что Киев работает над снятием ограничений.
Кулеба заявил в интервью агентству «РБК Украина», что «подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений (с Германией)», Киев работает над снятием ограничений «тихо, без шума», передает ТАСС.
«Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», – подчеркнул он.
Глава МИД Украины отметил, что у Киева была успешная закупка вооружения через механизм НАТО: «Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставок Украине вооружений. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе».
По словам министра, это для него «принципиальный политический вопрос», так как «никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет».
«И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим», – сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
В Netflix пообещали не выставлять украинцев карикатурными персонажами
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Компания Netflix в своих будущих проектах будет корректнее изображать персонажей украинского происхождения, чтобы не задевать их чувства, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, ссылаясь на ответ стримингового сервиса на его официальное письмо.
«Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», – передает ТАСС его слова со ссылкой на портал dev.ua.
Как отметил министр, хотя изображение украинки в сериале и является художественным образом, жители Украины имеют право высказать в связи с этим свое недовольство. «Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинского происхождения в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев. Эта ситуация поднимает важный вопрос – имидж Украины за рубежом», – сказал он.
Ранее Ткаченко возмутился образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix. Он назвал образ героини «карикатурным» и «оскорбительным». «Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале.
Министр тогда отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости».
Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.
В Верховной раде предложили женщинам добровольно вставать на воинский учет
Группа народных депутатов Украины выступила с предложением внести поправки в закон и сделать добровольной постановку женщин на воинский учет, сообщил депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
«Внес в парламент законопроект о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от «Слуги Народа» и других фракций», – написал Бужанский в Telegram, передает РИА «Новости».
Напомним, в Украине вступил в силу приказ минобороны Украины, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. В список попали 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Закон затронет сотни тысяч украинских женщин.
Позже стало известно о создании петиции за отмену воинского учета женщин. Ее электронный вариант набрал всего за пять дней необходимые 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел глава государства.
Посол Украины в США заявила о желании Киева получить избыточную военную помощь
Украина активно работает над получением от США избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол страны в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью LB.ua.
«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу», – передает ее слова РИА «Новости».
Маркарова заявила, что есть несколько направлений, по которым Киев работает с США в рамках предоставления военной помощи. В числе направлений – стандартная помощь, предоставляемая американским Конгрессом и предусмотренная в госбюджете, а также дополнительная помощь по указу президента.
Напомним, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
На Украине посоветовали властям задуматься о конфуцианстве вместо НАТО
Политолог Александр Лазарев в эфире канала «Наш» отметил, что вместо бессмысленных попыток вступить в НАТО Украине следует взять на вооружение конфуцианскую модель золотой гармонии.
Эксперт считает, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО, поэтому у нее есть единственная возможность встать на путь развития. «Это некогда используемая в Китае политика отказа от чрезмерного сближения, чрезмерной конфронтации и посягательств на чужие зоны влияния», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Баннер с Бандерой вывесили на здании администрации в Тернополе
В украинском Тернополе на здании администрации появился красно-бело-черный баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*; запрещена в России) Степана Бандеры.
Националиста на баннере назвали «отцом украинцев», а сама Украина там обозначена, как «мать», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Ранее монумент Бандере в Тернополе облили краской. После этого памятник взяли под круглосуточную охрану. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Создание армии УПА решили отпраздновать на Украине на госуровне
Верховная Рада постановила отпраздновать 80-летие создания УПА* на государственном уровне, сообщили в парламенте.
Верховная Рада Украины постановила отметить в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России), говорится в сообщение на сайте Рады.
Ранее монумент Степану Бандере в Тернополе облили краской. После этого памятник взяли под круглосуточную охрану. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, которая, помимо прочего, имеет целью противодействие России в информационной сфере. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса главы государства во вторник.
«Утвердить стратегию информационной безопасности», – передает ТАСС текст указа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Стратегия определяет вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, среди которых обозначена и информационная политика России.
Ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список.
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Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов дать показания по уголовному делу против него, но возвращаться раньше намеченного срока в страну он не намерен.
Отмечается, что менять график поездки и возвращаться на Украину раньше запланированного срока он не будет, передает ТАСС.
«Я готов дать любые пояснения», — сообщил он во вторник «5 каналу».
В то же время экс-глава государства напомнил, что сейчас находится в Польше, где проводит деловые встречи. «У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний (президента Украины Владимира) Зеленского не собираюсь», — подчеркнул он, пообещав, что переговорит со следователями в своей стране. Дату возвращения Порошенко не уточнил.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
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