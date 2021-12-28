Попова оценила риски создания вирусов зарубежными учеными

Матвиенко рассказала о доработке законопроекта о QR-кодах

В законопроекте о QR-кодах могут быть упомянуты категории граждан, кроме военнослужащих, к которым будет применяться отдельный подход, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«По отдельным категориям граждан... Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход», – передает ее слова РИА «Новости».

Матвиенко уточнила, что законопроект о QR-кодах в общественных местах должен предусматривать выдачу кодов в МФЦ, а не только через интернет.

«Письменную форму или переболевшего человека, или вакцинированного можно будет получить в МФЦ. Это тоже должно быть обязательно предусмотрено», – сказала спикер СФ.

По ее словам, должны быть предусмотрены меры предоставления QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях. «Что касается людей, у которых нет смартфонов, телефонов, которые живут в отдаленных районах – абсолютно справедливый вопрос. В этом случае будет обязательство регионам в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места или поселки», – сказала Матвиенко.

«Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться, принять закон, который будет понятен людям, реализуемый, и даст новые инструменты и возможности для борьбы с ковидом... Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе. И полагаю, что такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто», – добавила она, уточнив, что проект закона может быть серьезно доработан уже ко второму чтению.

Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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