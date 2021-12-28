Попова: Россия первой изучила «омикрон» в ЮАР

Россия – первая и единственная страна, которая изучила в ЮАР штамм коронавируса «омикрон», и занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ.

Президент России Владимир Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову на неформальный саммит СНГ, чтобы она рассказала о дальнейших направлениях работы для борьбы с коронавирусом.

«Наши коллеги сотрудничают (в борьбе в коронавирусом - прим. ВЗГЛЯД), сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена тест-системами и другими средствами преодоления этой болезни. И для того, чтобы начать нашу работу, дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он добавил, что Попова доложит свое видение того, где «мы находимся на этом пути, что, по мнению специалистов наших с вами, нужно сделать совместно, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию».

«Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, он поручил нам с миссией оказаться в Южно-Африканской республике. В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит», – заявила Попова.

Также она сообщила, что Россия с начала пандемии занимает лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации.

«На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место», – подчеркнула Попова.

Она также предложила выстроить в СНГ единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической безопасности.

«На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечении биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории. Для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве Содружества важно: первое – выстраивать единую региональную систему мер, направленных на развитие научных исследований, на взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок», – заявила глава Роспотребнадзора.

Также, по словам Поповой, вторым необходимым условием является обеспечение технологической и исследовательской независимости, создание своими силами собственных объектов и лабораторий.

«И третье – укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стране есть существенные преимущества, мощная, заложенная в советские времена санитарно-эпидемиологическая служба и наука, единые подходы к противоэпидемической работе, схожая система подготовки кадров и единый, один у нас общий язык общения», – отметила она.

При этом Попова заявила, что все природные очаги чумы на территории СНГ находятся под контролем.

«На территории стан СНГ 45 природных очагов чумы. Благодаря совместной программе, которая финансируется РФ и созданной по вашему, Владимир Владимирович (Путин), поручению, удалось в последние 4 года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: Монголия – 8 случаев, в Китае – 10, в США – 9 случаев, из них почти половина летальных», – заявила глава Роспотребнадзора, отметив, что «чума представляет большую проблему в мире.

«Но все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем. И за период с 2017 года в СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы», – уточнила Попова.

Ранее стало известно, что в новую версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса «омикрон».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

Врач-терапевт Алексей Водовозов заявлял, что для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет.

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