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Названа причина смерти Егора Просвирнина
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Фактической причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт, сообщили СМИ.
По данным Рен ТВ, в момент инцидента мужчина находился дома один. В результате удара головой об асфальт он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.
Кроме того, телеканалу стало известно, что Просвирнин с супругой на протяжении трех дней употребляли алкогольные напитки. В понедельник, 27 декабря, националист устроил погром. Его жена позвонила своей матери, а также матери Просвирнина, однако тот выгнал всех из своей квартиры и остался дома один.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга и коллегу журналиста Святослава Павлова, Просвирнин не оставлял предсмертной записки.
«Никакой предсмертной записки не было – это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», – заявил Павлов.
Отмечается, что дата похорон основателя «Спутника и погрома» еще не объявлена. Тело журналиста не выдали родственникам погибшего.
27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения.
Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Названы обстоятельства гибели Егора Просвирнина
Главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин, выпавший из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы, в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения.
«38-летний Евгений Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее СМИ сообщили о гибели известного националиста Егора Просвирнина. Он выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, основатель проекта «Спутник и погром» был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга.
Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
Адвокат сообщил о судьбе двух сбежавших в Армению фигурантов дела о гибели Белянкина
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Двое фигурантов дела о гибели Белянкина, скорее всего, избегут наказания, поскольку Москва пока так и не предоставила Еревану доказательств их вины. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил адвокат Карен Нерсисян. Ранее Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Двое из 11 обвиняемых предположительно находятся в Армении, они объявлены в международный розыск.
«Айрапетян сейчас в бегах. Мы связались с ним, уговаривали его вернуться и сдаться. Он сперва согласился приехать, но потом стал интересоваться, гарантирую ли я, что, если он сдастся, отпустят остальных. Конечно, таких гарантий я дать не мог. И он решил, что не будет сдаваться, а постарается помочь обвиняемым другими способами», – рассказал Карен Нерсисян, член команды адвокатов, защищавших обвиняемых в деле об убийстве Белянкина.
В понедельник Мособлсуд признал виновными девять фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщил ТАСС. Напомним: в июне 2019 год в городе Путилково в ближнем Подмосковье был зарезан ветеран войны в Сирии 24-летний Никита Белянкин.
По информации РБК, самый большой срок – 20 лет – получил Сергей Ходжанян, который в ходе массовой драки нанес Белянкину удар ножом в сердце. Братья Грант и Гамлет Айрапетян, участвовавшие в избиении мужчины, получили 18 и 17 лет лишения свободы. Все они были посетителями бара «Бир Хаус», принадлежавшего Гургену Аганяну (также фигурировал в прессе как Григор Оганян). Двоих обвиняемых не оказалось на скамье подсудимых, поскольку сразу после преступления они успели уехать в Армению – это Гурген Аганян, а также третий брат – Оганес Айрапетян.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2019 года армянские власти выпустили из-под стражи владельца подмосковного бара «Бир Хаус» Гургена Аганяна (также фигурировал в прессе как Григор Оганян), которого российские сыщики подозревали в причастности к драке. «Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста, и Аганян был освобожден», – говорил тогда адвокат одного из фигурантов Нарек Костонян.
Как предположил Нерсесян, Айрапетян уже покинул Армению. «По крайней мере, его родители говорят, что его нет в республике. Будь он в Армении, он бы мог повторить сценарий Агаяна и потребовать, чтобы дело направили в Ереван», – пояснил адвокат. Он напомнил, что в случае с другим фигурантом – Гургеном Агаяном, который тоже улетел в Ереван сразу после убийства Белянкина, так и произошло: армянская сторона запросила у Москвы материалы дела, однако так и не получила их. Как предполагает Нерсисян, если бы Айрапетяна судили на родине, то вменили бы в вину лишь превышение необходимой самообороны, а не соучастие в убийстве.
Напомним, Аганян по возвращении на родину сам явился в правоохранительные органы Армении и был арестован на 40 дней. Свою вину он отрицал. По версии Аганяна, Белянкин первым открыл стрельбу из травматического пистолета, поссорившись с группой людей, стоявших возле ресторана.
Армения своих граждан не выдает. Генпрокуратура республики запросила у российских коллег материалы уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования против Аганяна на родине. Однако Россия данные материалы не предоставила, писал ТАСС.
По словам Нерсисяна, Гурген Агаян находится на свободе и не думает скрываться. «Армения информировала Россию, что человек, которого вы ищете, – Агаян – добровольно явился к нам, – говорит адвокат. – В соответствии с двусторонними договорами, в таких случаях в страну направляется дело обвиняемого, чтобы этим занимался местный суд. Однако этого не было сделано. Это не значит, что Армения становится пристанищем беглых преступников. Россия, как и многие другие страны, тоже не выдает своих граждан», – напомнил Нерсисян. Адвокат пояснил, что теперь дело Агаяна и Айрапетяна выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск. «Они пока не осуждены. Заочного приговора им не выносили, приговор вынесен только тем людям, которые присутствовали в суде», – пояснил он.
«Не думаю, что такого рода эксцессы могут сколько-нибудь серьезно повлиять на отношения Москвы и Еревана», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. «Понятно, что бывают драки, в которых иногда погибают люди. В этих драках участвуют люди разной этничности, – сказал политолог. – Был случай в Армении, когда российский военный расстрелял здесь семью вместе с детьми. Его осудили. Насколько я помню, он сидит. Очень прискорбно, что такие вещи происходят. Но на отношения России и Армении это повлиять не может, это разного порядка вещи».
Водитель выбил зубы росгвардейцу за сделанное замечание в центре Петербурга
В Адмиралтейском районе Петербурга произошло нападение на сотрудника Росгвардии.
26 декабря около 13.00 находившийся за рулем Hyundai Accent неизвестный в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД. Инцидент произошел на углу Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.
Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». Ведется розыск преступника. Проводится проверка.
Напомним, в ноябре сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся, но позднее был задержан. Он объяснил свой поступок «испугом». Погибшего при исполнении в Петербурге росгвардейца наградили посмертно.
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Объединение Молдавии и Румынии возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – сказала Санду, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
Социологические опросы свидетельствуют, что за объединение Молдавии и Румынии выступают 20–40% молдаван, многие из которых разочарованы молдавскими политическими элитами.
Напомним, Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
Лавров оценил угрозы новых санкций против России
Глава российского МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против России вводятся небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада, запрет гражданам на путешествия.
«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, – что он на сто процентов материализуется, я не верю, – но в той или иной степени, смею вас заверить – мы найдем ответ», – сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
По его мнению, в планах российского руководства отсутствует желание сделать Россию «осажденной крепостью». Также он отметил, что Москва не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций.
«Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», – сказал он.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В Кремле заявили, что до нее это уже несколько раз обещал президент США Джо Байден.
МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский опроверг возможность ограничения конвертации рубля со стороны США в рамках санкций.
По словам Биричевского, «это какие-то крайне экзотические меры». В МИДе заявили, что «вряд ли нечто подобное имело место в истории». Кроме того, добавил Биричевский, «сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», передает РИА «Новости».
Биричевский признал, что можно «попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает». Однако, по его словам, «каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики».
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты на случай «вторжения» России на Украину. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля «небылицей и чушью несусветной».
Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Диетолог рассказала, чем заменить майонез в новогодних блюдах
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Майонез очень калорийный продукт, поэтому в блюдах для новогоднего стола его лучше заменить греческим йогуртом или растительным маслом, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова.
«Майонез очень калорийный родукт. Тем более что, как правило, его используют в больших количествах, что в целом сильно увеличивает калорийность праздничного ужина. Вместо него лучше использовать йогурт, предпочтительнее греческий, поскольку он не имеет такой кислинки, как обычный йогурт. Туда можно добавить соль и небольшое количество специй по вкусу», – говорит Круглова.
Некоторые салаты хорошо заправлять растительными маслами, продолжает диетолог, но необходимо контролировать количество – не больше одной чайной ложки на порцию. Это тоже станет полезной альтернативой майонезной заправке.
«Отдельно хочу сказать про домашний майонез – это не лучший вариант, потому что для него используются сырые яйца, а значит, есть риск сальмонеллеза. Поэтому домашний майонез – не очень хорошая альтернатива. Либо же, если без майонеза никак не обойтись, можно использовать тот, что промышленного выпуска, но отдавать предпочтение легким, в которых снижено количество жира. В целом это тоже может быть приемлемым вариантом», – считает специалист.
Однако она отмечает, что майонез может стимулировать аппетит, в том числе за счет соли, которая входит в его состав, поэтому, если блюдо заправлено им, человек, скорее всего, съест больше, чем нужно его организму.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, в новогоднюю ночь отдать предпочтение блюдам из курицы или рыбы, салатам, заправленным йогуртом, и квашеной капусте.
Пилот упавшего Ми-2 в Удмуртии сообщил, что замерзает
Экипаж, разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 в Удмуртии успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, а несколько позже, что замерзает, спасатели продолжают поиски.
«Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Следователи... выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении регионального СУ СКР, передает РИА «Новости».
Между тем, СМИ публикует аудиосообщение командира воздушного судна Дамира Гафурова, из которого ясно, что экипаж получил тяжелые травмы, лежит в сугробе и не может сообщить точные координаты. «Мерзну, холодно! Холодно!» – единственное, что повторяет Гафуров по рации, передает «Бизнес Онлайн».
Между тем, спасатели продолжают поиск вертолета. Сейчас в Увинском районе, где потерпел крушение вертолет, температура воздуха составляет минус 13 градусов.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 упал в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, он проводил обследование нефтепровода.
Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м.
Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год».
Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом.
Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье получили до 20 лет колонии
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Московский областной суд назначил от пяти до 20 лет колонии девятерым фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Максимальный срок – 20 лет колонии – получил Сергей Ходжоян, который нанес Белянкину смертельный удар ножом.
«Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – приводит ТАСС приговор суда.
Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, как установил суд, держали Белянкина в момент убийства, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.
Представители защиты девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве намерены обжаловать приговор.
Ранее Московский областной суд признал виновными всех подсудимых. Трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве.
Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за посетителя кафе, врача-реаниматолога, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.
Экс-глава МИД Украины счел невозможной «большую войну» с Россией
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Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».
«Во-первых, разговор [президентов США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на сто процентов невозможен, но масштабные военные провокации – да, возможны», – цитирует ТАСС Климкина.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Глава Татарстана пожаловался на запрет называться президентом
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Позиция Татарстана не была в полной мере учтена при принятии закона, предполагающего в том числе запрет на использование слова «президент» в названии должности главы региона, наш голос не услышали, заявил глава республики Рустам Минниханов.
«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», – цитирует РИА «Новости» Минниханова.
По его словам, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой.
«Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей – прим.ВЗГЛЯД) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая», – предположил Минниханов.
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд.
Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона.
Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана.
В Германии заявили о выполнении Россией газовых обязательств
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Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией с газом. Безопасность газоснабжения обеспечена, это сохраняется, перебоев с поставками нет», – цитирует ее ТАСС.
По словам Айнхорн, ведомство постоянно разрабатывает механизмы обеспечения газоснабжения на случай возникновения кризисной ситуации, что осуществляется в сотрудничестве с другими странами – членами Евросоюза на основе законодательства сообщества.
Она также напомнила, что в Германии обстановку на газовом рынке определяют продающие голубое топливо фирмы и игроки.
«Это означает, что не правительство ФРГ принимает решение о газовых потоках, но рынок... Так что мы не можем комментировать отдельные заявления, в частности России. Это должны делать продавцы и действующие на рынке игроки... По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», – подчеркнула она.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.