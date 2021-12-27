СМИ: В Москве погиб известный националист Егор Просвирнин

Из окна пятого этажа в центре Москвы выпал основатель проекта «Спутник и погром» Евгений Просвирнин, мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком.

Голый мужчина с ножом и газовым баллончиком выпал из окна квартиры в 15.40 в центре Москвы. Опознать его удалось не сразу – документов при нем не было. Позднее на место событий прибыли его родственники, сообщает «Московский комсомолец».

«Предположительно, из окна на Тверском бульваре около магазина «Армения» выпал Егор Просвирнин – главный редактор издания «Спутник и погром», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

То, что Егор Просвирнин погиб, РИА «Новости» подтвердила его супруга. Мужчине было 35 лет.

Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний.

В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.