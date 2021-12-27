Названы обстоятельства гибели Егора Просвирнина

Главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин, выпавший из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы, в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения.

«38-летний Евгений Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщили о гибели известного националиста Егора Просвирнина. Он выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, основатель проекта «Спутник и погром» был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга.

Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний.

В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.