Роскосмос узнал о разрушении звезд черными дырами раз в 10 дней

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» раз в 10 дней регистрирует приливные разрушения звезд черными дырами, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации рассказали, что «в среднем ученые фиксируют раз в 10 дней новые события – приливные разрушения звезды сверхмассивными черными дырами», говорится в сообщении на сайте организации.

По словам научного руководителя миссии с российской стороны академика Рашида Сюняева, «такого объема данных не было никогда и ни у кого в мире».

В Роскосмосе напомнили, что в ходе скана неба телескопом в 2021 году открыт самый мощный из известных квазаров с рекордным красным смещением линий в спектре z=6.2.

«Этот квазар светил, когда Вселенная была почти в 20 раз моложе, но его масса тогда уже должна была быть больше миллиарда солнечных (масс)», – прокомментировал Сюняев.

Отмечается, что орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» завершила четвертый обзор неба, выполнив тем самым половину научной программы и приступив к пятому сканированию.

Главным результатом первого обзора неба телескопом СРГ/eROSITA является составление карты миллионов рентгеновских источников и Млечного пути: «Эта карта построена с использованием 400 млн рентгеновских фотонов, собранных СРГ/eROSITA за первые полгода сканирования неба. Сейчас имеется 1 млрд и 600 млн фотонов. Таким образом, после четвертого обзора неба построена более точная карта, содержащая свыше миллиона квазаров и двадцати тысяч массивных скоплений галактик».

Всего планируется провести восемь обзоров неба. На завершение этой работы уйдут два года.

«Мы делаем все для того, чтобы карта неба, полученная телескопом eROSITA, стала в многие десятки раз, а может и 100 раз, более чувствительной, чем предыдущие, была полезной и могла служить ученым всего мира следующие 20 или 30 лет», – отметил научный руководитель миссии академик Рашид Сюняев на прошедшей в Институте космических исследований РАН конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра – 2021».

В Роскосмосе уточнили, что в среднем новые события фиксируются учеными раз в 10 дней – приливные разрушения звезды сверхмассивными черными дырами. Так, в 2021 году обсерваторией был открыт самый мощный из известных квазаров, его красное смещение линий в спектре z=6.2.

«Также с помощью телескопа видны сотни звезд, излучающих в рентгене, вокруг которых вращаются экзопланеты. Это 10 процентов от всех близких звезд с планетами (видимыми на российской половине неба)», – пояснили в госкорпорации.

Среди объектов, которые находятся в зоне обитаемости, ни от одной звезды не было обнаружено рентгеновское излучения. «Значит, с точки зрения облучения космическими лучами, жизнь там могла бы выжить, пояснил ученый», – добавили там.

Указывается, что в выполнении научной программы задействованы российские наземные оптические телескопы с зеркалами в 6 м и 2.5 м на Кавказе, в Саянах (Сибирь) и на территории Турции, а также американские КЕКК с зеркалом диаметром 10 метров на Гавайях, Паломар и ZTF в Калифорнии. Они сразу подключаются к наблюдениям в случаях фиксации интересных событий.

Космический аппарат «Спектр-РГ» разработан в НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Напомним, в августе телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва.