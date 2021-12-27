Санду решила не ехать на неформальный саммит глав СНГ

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что не собирается принимать участие в неформальном саммите глав СНГ, который пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге.

Санду сказала, что ее участие в «этих встречах» зависит «от их повестки и обсуждаемых тем». По ее словам, Молдавию «особо интересуют экономические аспекты», Кишинев желает «решать проблемы в этой области». Санду заявила, что «не получила официальное приглашение, а также не видела повестку», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

Президент Молдавии отметила, что между ее страной и рядом стран СНГ действует режим свободной торговли, но не с Россией. Санду сказала, что проблемы в торговле с Россией возникли после того, как Молдавия в 2014 году подписала торговое соглашение с Москвой. По ее словам, в отношениях с Россией важен двусторонний диалог.

Санду полагает, что Молдавия «может стать членом» ЕС, это зависит как от реализации реформ в стране, так и от ситуации в регионе, поскольку республике для развития необходимы мир и покой. Однако, по ее словам, желание «развивать отношения с ЕС, не значит, что не может быть конструктивного диалога с Россией».