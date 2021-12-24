Додон предсказал протесты в Молдавии

Весной в Молдавии начнутся акции протеста, так как ситуация в стране после прихода к власти Майи Санду ухудшилась, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Додон сказал, что Санду и ее Партия действия и солидарности «получили исторический шанс изменить жизнь людей к лучшему, но обещанные ими хорошие времена пока так и не настали». Он полагает, что «избежать массовых протестов предстоящей весной не удастся», приводит его слова ТАСС со ссылкой на «НТВ-Молдова».

«Я не призываю людей выходить: уверен, что они сами к этому придут. Я вообще считаю, что эти протесты должны быть беспартийными. Не партии должны выводить граждан, люди сами должны начать выходить. И это неизбежно, потому что напряжение в обществе растет», – сказал он.

Додон отметил, что «отношения Молдавии и России значительно ухудшились». Он выразил надежду, что «новый молдавский посол скоро отправится в Россию» и «после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению». Додон указал, что «сейчас экономических контактов почти нет». Он призвал Санду принять участие в предстоящем 28 декабря саммите СНГ в Санкт-Петербурге, чтобы «договориться о более низкой цене на газ».

Бывший президент заявил, что власти будут возбуждать против него уголовные дела с целью оказать давление на оппозицию, а также «запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем». Додон заверил, что «не намерен уклоняться от встреч с прокурорами».