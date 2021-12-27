ЦБ опроверг информацию о планах собирать данные о переводах физлиц

Банк России не планирует собирать данные о переводах физлиц, такого «тотального контроля за платежами физических лиц или малого, среднего бизнеса» не будет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Это не соответствует действительности, Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу», – пояснила она в программе «Вести» на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она уточнила, что в этом случае ЦБ может запрашивать обезличенный реестр платежей. «Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц или малого, среднего бизнеса, ни в коем случае», – пояснила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. «Это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», – добавила она.

Ранее сообщалось, что Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц, будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.