Россия приступила к строительству заставы на афгано-таджикской границе

Россия начинает строительство пограничной заставы на границе Таджикистана и Афганистана, сообщил российский посол в республике Игорь Лякин-Фролов.

«В рамках Организации Договора о коллективной безопасности принято было решение об укреплении таджикско-афганской границы <...> Еще один вклад России – это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин (в Хатлонской области Таджикистана на границе с Афганистаном), выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава», – цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что в рамках этих решений российская сторона осуществила ряд поставок вооружения для Вооруженных сил Таджикистана.

Лякин-Фролов рассказал, что «активно идет модернизация в 201-й российской военной базе», дислоцированной в Таджикистане, она оснащается самой современной техникой, проводится ряд учений, маневров, в течение года было проведено около 40 учений.

Также он отметил проведение российской базой двусторонних учений с таджикскими партнерами и многосторонних – в рамках ОДКБ – с участием других стран, назвав высоким уровень подготовки.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу.