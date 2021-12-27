Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье получили до 20 лет колонии

Московский областной суд назначил от пяти до 20 лет колонии девятерым фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Максимальный срок – 20 лет колонии – получил Сергей Ходжоян, который нанес Белянкину смертельный удар ножом.

«Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – приводит ТАСС приговор суда.

Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, как установил суд, держали Белянкина в момент убийства, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.

Представители защиты девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве намерены обжаловать приговор.

Ранее Московский областной суд признал виновными всех подсудимых. Трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве.

Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за посетителя кафе, врача-реаниматолога, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.