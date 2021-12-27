Шойгу сказал, что произошло бы в Крыму без воссоединения с Россией

Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», – сказал он в интервью изданию «Аргументы и Факты».

По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».

«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Шойгу.

При этом он напомнил, что российские спасатели принимали участие в миротворческих миссиях в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Грузии, а позже в Таджикистане. По словам Шойгу, возникшие конфликты в этих регионах являлись чрезвычайными ситуациями, в которых спасатели были обязаны участвовать.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.

Комментируя его слова, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев.