Центробанк решил взять под контроль все денежные переводы между россиянами

Центробанк будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные, следует из направленной кредитным организациям новой формы для предоставления отчетности.

По информации источников РБК, зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Представитель платежной компании QIWI в свою очередь отметил, что регулятор будет также периодически запрашивать информацию по переводам.

Представитель Центробанка заявил, что основной целью введения новых форм отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Их будут использовать для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.

Уточняется, что с 2022 года банки должны будут включать в отчеты информацию по переводам граждан России денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

Представители ЦБ отметили, что перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролироваться не будут.

По версии источников, новая мера поможет в борьбе с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимает оплату на личные карты. Ожидается, что Центробанк сможет использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда россияне принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Ранее Центробанк предложил ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%, а в дальнейшем может рассмотреть дальнейшее ужесточение.