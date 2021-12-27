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Минск похвастался обличением «темных сторон европейской демократии»
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Белоруссия выстояла в условиях жесткого внешнего давления со стороны государств Запада, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.
По словам министра, со стороны «западных партнеров» звучат «голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации» с Минском. Страна «выстояла и развивается», хотя на нее оказывается «жесточайшее давление», сказал он, отметив, что «существенно увеличился экспорт белорусской продукции – положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более 3 млрд долларов».
Макей заявил, что Минск смог на международных площадках показать темные стороны европейской демократии». По его словам, «практически впервые в адрес ряда так называемых демократических государств прозвучала серьезная критика со стороны международных организаций и зарубежных СМИ», передает ТАСС.
Министр считает, что «белорусы достойно и спокойно прошли этот период», хотя для страны уже был «заказан похоронный марш». Однако жители Белоруссии «стали намного сильнее, закаленнее и увереннее в себе и в будущем страны».
Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Украинский боксер Ломаченко отправил золотые медали в Россию
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию.
Боксер решил сделать подарок своему отцу на 57-летие. Ломаченко отправил завоеванное золото Олимпийских игр в Пекине и Лондоне костромским ювелирам, передает РЕН-ТВ.
По словам мастеров компании «Крестик резной», Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
«Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!» – говорится в подписи к ролику в Instagram.
Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
В Совфеде призвали Запад выплатить России триллион долларов из-за санкций
У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», – пояснил Цеков, передает РИА «Новости».
По его словам, пусть Запад «сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций».
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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ЕС потребовал от России 290 млрд евро за ущерб от импортозамещения
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Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», – сообщили в организации ВТО, передает РБК.
В Евросоюзе отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации. Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила ВТО.
Ранее экономист Антон Любич прокомментировал газете ВЗГЛЯД претензии США в адрес России из-за якобы нарушения норм ВТО, отметив, что объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы. По его словам, если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы, суд разберется.
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Шарий высмеял претензии ЕС к России из-за импортозамещения
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Украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий высмеял жалобу ЕС с требованием взыскать с России 290 млрд евро за политику импортозамещения, отметив, что заплатили «слегка не те, кто должен».
«Теперь, по крайней мере, известна цена санкций. Только цену заплатили слегка не те, кто должен был», – написал он в Telegram.
«Мы их задушим». «Скоро им конец», – цитирует слова западных политиков Шарий.
По его словам, 290 млрд евро – это цена закрытых фермерских хозяйств, сыроварен, виноделен. «Отлично погуляли», – добавил он.
Напомним, что Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
В среду торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Позже в МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении в ВТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».
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Савченко в соцсетях похвасталась новым образом
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом, для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.
«Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения», – написала Савченко в Facebook. Фотосессия прошла в рамках интервью на телеканале «2+2» для передачи «Випы и топы».
Мнение пользователей соцсети разделилось, кто-то поддержал экс-депутата, а кто-то раскритиковал.
«Злые комментарии под этими фото от женщин я еще пойму... а вот от мужчин – низко... на диване сидит королева», – написала Светлана Студеникина.
«Моя позиция: если женщину обязывают брать оружие в руки и защищать Украину, то и президентом должна быть женщина», – высказала свое мнение под постом Татьяна Бондаренко.
С ней согласилась и Татьяна Василевская, которая написала, что Савченко – «будущий президент».
«Вот кому надо быть генеральным прокурором на Украине», – написал Сергей Кистей.
«Красиво, но не соответствует образу. Вам бы больше подошло в ковбойском образе с кольтом за поясом», – считает Полина Малина.
«Моральное уродство макияжем и красивой одеждой не спрячешь», – прокомментировал фотографии Савченко Гордон Шамуэй.
«Когда-то давно так же неожиданно Надюха ворвалась в политику. Со временем оказалось, что нет там меры, внутреннее (содержание) не соответствует внешнему (форме). И тут, в фотосессии, мы видим то же самое. Попытка поддержать политические лозунги декорациями из платьев», – оставил комментарий Volodymyr Ovod.
«Педофилы всей страны благодарны Надежде за возможность попасть под амнистию и продолжать дальше заниматься любимым делом...» – высказалась под фото Hanna Antonenko.
Ранее Савченко попыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом.
Германия поспорила с США из-за России и Украины
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Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к возможному «нападению» на Украину, сообщили два анонимных источника в правительстве.
«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», – цитирует собеседников РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
В четверг внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны запланировали организовать встречу в январе, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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ОМОН разогнал гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону
Сотрудники ОМОН и Росгвардии разогнали гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону. Организаторов мероприятия заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
По информации источника Рен ТВ, вечеринка проводилась с нарушением действующих ограничений на фоне пандемии коронавируса. Некоторые мужчины попытались сбежать от силовиков, но все они были задержаны.
Правоохранители узнали о встрече лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из социальных сетей, куда приглашали всех желающих, набралось около 200 человек.
Все гости заведения будут проверяться на употребление запрещенных веществ, а действия организаторов расценят с точки зрения вовлечения несовершеннолетних в нетрадиционные сексуальные отношения.
Отмечается, что оперативники не стали задерживать никого из присутствующих на вечеринке, собрав материал на главных организаторов события.
Ранее мировой суд Москвы оштрафовал
на 100 тыс. рублей главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Также был оштрафован
сам телеканал «Муз ТВ», по решению суда он должен выплатить 1 млн рублей.
В Кремле обозначили вопрос «жизни и смерти» для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России.
«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза», – цитирует его РИА «Новости».
«Молдавии и Грузии», – заметил ведущий.
«Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», – добавил Песков.
Пресс-секретарь также объяснил эмоциональность главы государства Владимира Путина в высказываниях о защите национальных интересов России на большой пресс-конференции тем, что на протяжении последних десятилетий Запад методично обманывал, и теперь безопасность России находится под угрозой.
«Ну, собственно, Путин сказал, наверное, действительно эмоционально. Но каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», – сказал Песков.
Он добавил, что «находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ».
Песков рассказал, что инициатива о системе гарантий безопасности принадлежит Путину как президенту, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию.
Он отметил, что США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, они это делают: альянс проводит маневры у границ России и поставляет огромное количество техники через Грецию и по другим направлениям.
«Нет, американцы так не говорят. Американцы делают. Они делают, мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям», – добавил Песков.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Хуснуллин поспорил с Шойгу о строительстве новых городов
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В России строительство новых мегаполисов создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому лучше благоустраивать существующие города, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект – это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», – прокомментировал предложение министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири Хуснуллин, передает ТАСС.
Он уточнил, что у него двоякое отношение к идее Шойгу, так как надо оценивать каждый конкретный случай. «Можно развивать Братск. Нормальная точка роста, экономика просчитывается. Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», – добавил вице-премьер.
В октябре сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу будет реализовывать идею строительства новых сибирских городов и по партийной линии, на проработку конкретных планов потребуется время.
Ранее Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города. Шойгу заявил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». В Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья.
Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В Кремле отмечали, что Путину импонирует инициатива министра о строительстве новых городов, вместе с тем ведется постоянная работа, чтобы минимизировать негативные тенденции в отношении имеющихся городов.
В США заявили о способной привести к войне черте Зеленского
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Все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям как для Украины, так и для США, заявил журналист Эндрю Крамер.
В статье для газеты The New York Times он отметил, что многие приближенные Зеленского, как и он сам, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта ранее, передает РИА «Новости».
«Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», – пояснил Крамер.
По мнению Крамера, администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу.
«Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ», – указал журналист.
Ранее журналисты издания American Thinker заявили, что в случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины. Тем временем пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.
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В правительстве прояснили ситуацию с претензиями ЕС на 290 млрд евро
В пресс-службе Минэкономразвития России заявили, что информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 млрд евро, недостоверна.
«Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», – сообщили в МЭР России, передает ТАСС.
В министерстве добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.
«В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО», – отмечается в пресс-релизе МЭР.
В Минэкономразвития добавили, что продолжат защищать российские правила закупок «в рамках соответствующих судебных процедур».
Напомним, Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЕС пытается поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины с помощью ВТО.
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Пушков спрогнозировал ход переговоров между Россией и НАТО
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, который пройдет в январе, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России.
«В Совете Россия – НАТО Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, причем все они, пусть и в разной степени, настроены против позиции России. Иногда говорят, что даже самые убежденные противники гарантий – страны Восточной Европы – будут ориентироваться на позицию США», – написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Пушков также отметил, что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению. «С НАТО в свое время нам удалось договориться лишь о необязывающей стороны декларации о намерениях – Основополагающем акте 1997 года, который был, по сути, дезавуирован войной альянса против Югославии вопреки позиции России. После этого, кстати, мы заморозили на год наши отношения с альянсом. Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а выдвинуть собственные требования и дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», – резюмировал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.
«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.
«Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины
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Британия готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.
Издание сообщает, что командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что преимущественно британские силы на Украине размещены в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.
Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.
«Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», – приводит издание слова источника из ВС.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Земан рассказал о создании «афганского Мюнхена» после капитуляции НАТО
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После капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло движение «Талибан*» (запрещенное ООН движение, признано террористическим в России), ситуация в мире ухудшилась, заявил во время обращения к согражданам президент Чехии Милош Земан.
«Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение «Талибан*». Этот «афганский Мюнхен», судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но, прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских «близнецов» (здания Всемирного торгового центра в 2001 году), которые организовал именно «Талибан*», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.