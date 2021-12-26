В МИД рассказали о проработке сроков заседания России и НАТО

СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе

Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.

Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».

При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.

«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.

При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.

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