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В МИД рассказали о проработке сроков заседания России и НАТО
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Сроки и формат заседания Совета Россия – НАТО в данный момент прорабатываются, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются», – сказал он ТАСС.
По его словам, Москва считает принципиально важным, чтобы в заседании приняли участие высокопоставленные военные, «поскольку речь идет о вопросах военной безопасности».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
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СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
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Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО
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На переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Салливан сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
США и их союзники хотят без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но нельзя предсказать, сколько продлится такой диалог, заявил Салливан, заверив, что США «не стремятся замедлить этот процесс». Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более что один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
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«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», – сказал он, добавив, что США «не собираются поступаться принципами и ценностями».
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
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Лавров предсказал полномасштабный конфликт в Европе при втягивании Киева в НАТО
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Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности России, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, что «курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», передает ТАСС.
Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния», министр указал, что Россия не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором «или с нами, или против нас».
«Наша принципиальная позиция хорошо известна – региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации (президента США Джо) Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния», – сказал он.
Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», и «полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов».
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России.
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Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО
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США после холодной войны решили строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Горбачев сказал, что в России сначала вяло реагировали, а потом решили «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».
Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.
Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».
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Стала известна дата переговоров России и НАТО
Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Столтенберг принял такое решение в качестве председателя совета, сообщил собеседник агентства «Анадолу» в НАТО.
«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», – добавил он.
На эту же дату в Брюсселе назначено заседание начальников генштабов стран НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Швеция сочла неприемлемыми сомнения России в европейской системе безопасности
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Совершенно неприемлемо ставить под сомнение европейскую систему безопасности, заявила действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде.
Линде подчеркнула, что нынешняя система «уважает территориальную целостность и выбор политики безопасности каждой страны». Она заявила, что происходит «наращивание сил» на границе России и Украины. Линде также пожаловалась на «все более агрессивную риторику России», передает ТАСС со ссылкой на TV4.
По ее словам, Россия желает «вернуться назад, во времена, когда существовали сферы интересов, те, что были во время холодной войны, и отказаться от европейской системы безопасности». Для Швеции же, как и для других стран Европы, европейская система безопасности исключительно важна, сказал Линде. Она подчеркнула, что государства должны сами определять свою политику безопасности, включая вопрос членства в НАТО. Она заявила, что «здесь никто не имеет права угрожать применением силы или применять силу». Кроме того, «каждая страна имеет право на территориальную целостность». Как считает Линде, «в предложениях России все это ставится под вопрос».
Линде заявила, что гарантии безопасности для Россия – это запрет на проведение военных учений вдоль ее границы и на размещение там военных частей и техники. Министр считает, что «все это не то, где одна Россия может все решать, каждая страна должна решать здесь сама». Так, «для Швеции, согласно доктрине безопасности, совершенно необходимо иметь возможность проводить военные учения с НАТО, с другими странами, а также делать это поблизости от границы с Россией». «Поскольку мы расположены там, где расположены. А именно это ставится сейчас под вопрос Россией», – заявила она, добавив, что «не отказывается от диалога с Россией», например, в рамках ОБСЕ.
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В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова назвала главную тему на переговорах по гарантиям безопасности
Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», – говорится в комментарии Захарова на сайте МИД.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Эксперт: Россия не позволит США ставить условия для начала переговоров о безопасности
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«Войска НАТО пока на Украине не стоят, но они готовятся туда войти. Россия передала свои предложения по гарантиям безопасности и теперь ход за НАТО», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Путин заявил о том, что американские войска со своими ракетами приблизились уже к «порогу нашего дома».
«Альянс либо проигнорирует наши предложения, либо сделает встречное предложение и это может стать основой для переговоров», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«При этоv стало ясно, что речь не может идти ни о каких предварительных условиях для переговоров. Недопустимо, чтобы США обставляли сам факт запуска переговоров какими-то оговорками. Это имеет принципиальное значение. В ходе переговоров американцы, разумеется, могут выступить сj своим видением проблем, но не до их начала. Москва готова к переговорам, но она не готова выполнять какие-то предусловия для того, чтобы они начались», – пояснил Бордачев.
В четверг на ежегодной пресс-конференции президента России журналистка британского телеканала Sky News задала вопрос, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое государство. Путин ответил, что это страны НАТО должны дать России гарантии безопасности, а не наоборот. «И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – дополнил президент.
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«Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – поинтересовался российский лидер. Путин признал, что в последнее время появилась положительная реакция Запада по идеям гарантий безопасности. «Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве», – отметил он. Президент выразил надежду на то, что теперь развитие ситуации пойдет именно по этому – конструктивному – пути.
Накануне пресс-конференции президента в МИДе уточнили, что Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности.
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Кремль объяснил отсутствие дедлайна по предложениям о безопасности
Москве важно как можно скорее получить ответ НАТО и США на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», – заявил Песков ТАСС.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Россия решила обсуждать с США гарантии безопасности отдельно от стратстабильности
Переговоры с США по стратегической стабильности и по предложениям о гарантиях безопасности планируется вести отдельно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, что по гарантиям безопасности «будет отдельное направление». «Стратегическая стабильность – это отдельное направление, а обсуждение российских предложений, которые были сформулированы в проектах двух документов, это другое направление», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Пресс-секретаря спросили, ожидается ли новая встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена по итогам переговоров. Как пояснил Песков, «это будет зависеть от того», что «услышат» участники российской делегации от американской стороны.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Москве пообещали ответить военно-техническими мерами на враждебность Запада
Россия на враждебные действия Запада готова ответить адекватными военно-техническими мерами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.
«Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема – из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные последует адекватный ответ, в том числе военно-технический», – передает ее слова РИА «Новости».
«Поэтому не надо придумывать, что это особые планы или тайные. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого», – заявила Захарова.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Евросоюз испугался прямых переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности.
В субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия – при угрозе со стороны НАТО.
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения, и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности».
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МИД: НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России
НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России», – передает РИА «Новости» слова Полищука.
Он отметил, что за семь лет американцы оказали Киеву военной помощи на 2,5 млрд долларов, в том числе в 2021 году более чем на 400 млн, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще 300 млн долларов, из которых 75 млн – на летальные вооружения.
«Военным освоением Украины и черноморского региона США и их союзники по НАТО создают непосредственную угрозу безопасности нашей страны и подрывают стратегическую стабильность в регионе и мире», – сказал Полищук.
Он отметил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe. По словам Полищука, в 2022 году маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тыс., количество задействованных самолетов и вертолетов вырастет более чем в три раза – до 361, боевых кораблей – почти в четыре раза – до 256.
«Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО... Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность», – сказал Полищук.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
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В Кремле заявили об отсутствии ответа НАТО по гарантиям безопасности
Москва пока не получала ответную реакцию от стран НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока фидбэка нет, пока об этом рано говорить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Вместе с тем представитель Кремля констатировал, что США и их союзники проводят в отношении России «весьма недружественные действия» и «весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей, так далее и тому подобное», передает ТАСС.
По его словам, «это все вызывает глубокую обеспокоенность» Москвы и вынуждает «принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности».
«А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения», – подчеркнул Песков.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
-
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