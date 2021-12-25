В Германии заявили о росте числа заявок на получение убежища

Число заявок на получение убежища в Германии в 2021 году выросло на 33%, темпы роста стали выше, чем в среднем по Евросоюзу, но допандемийные показатели еще не достигнуты.

По данным европейского статистического ведомства, в целом в Евросоюзе было принято 356 тыс. заявок на получение убежища – это на 15% выше, чем в 2020 году. Ожидается, что показатели 2019 года в 612 тыс. заявок будут достигнуты в 2021 году, передает РИА «Новости».

В Германии с января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 100 тыс. заявок, что на 33% больше, чем годом ранее.

Большего всего заявок поступает из Афганистана, Сирии (треть всех заявок по ЕС), а также Пакистана и Ирака. Вторая по числу заявок Франция (20%), далее Испания (11%), Италия (8%).

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