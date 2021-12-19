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Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.
«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.
По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.
Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.
Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
Белорусские пограничники сообщили о просьбе польским военным политического убежища
Военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение погранведомства.
Ранее сообщалось, что примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).
Песков: Минску повезло, что Россия рядом
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Белоруссия становится жертвой агрессивного поведения, Минску повезло, что Россия рядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
По его словам, если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине, передает РИА «Новости».
«Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: «да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда». Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», – отметил Песков.
«Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - прим.ВЗГЛЯД) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.
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В Белоруссии заявили о готовности разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.
«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – приводит РИА «Новости» слова Макея.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад.
В Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны
Американские самолеты проводят оптико-электронную разведку западной части Белоруссии, также они проводят радиоэлектронную разведку на всю глубину территории государства, заявил замгоссекретаря Совбеза страны генерал-майор Владимир Арчаков.
«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы», – заявил Арчаков в интервью «Национальной обороне».
Он добавил, что американский контингент у польско-белорусской границы насчитывает порядка 4 тыс. человек. При этом новое соглашение Вашингтона и Варшавы предусматривает возможность его расширения на 1 тыс. человек, а также улучшение имеющейся военной инфраструктуры под размещение 20 тыс. американских военных.
«Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое «средство сдерживания» Москвы», – отметил генерал.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Попросивший убежище в Белоруссии солдат рассказал об убийствах волонтеров на границе
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
«Я видел как минимум две такие ситуации», – заявил Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1», - передает РИА «Новости».
Польский солдат утвердительно ответил на вопросы, были ли убиты двое волонтеров и являлись ли они поляками. Чечко подтвердил, что видел это лично.
В частности, он рассказал, что стал свидетелем ситуации, «когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: «Куда вы их (вероятно, мигрантов – прим.ВЗГЛЯД) ведете?». А пограничник, по его словам, «просто выстрелил волонтеру в лоб».
«Они стараются сделать из меня последнего, самого плохого человека, заявить, что я создавал в армии проблемы, и что меня вообще нет в живых, что это не тот человек», – заявил солдат.
На вопрос о том, хотят ли польские власти таким образом скрыть проблему мигрантов, он ответил: «Это совершенно очевидно».
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
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Иностранцы устроили массовую драку на проезжей части в Екатеринбурге
Конфликт произошел на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге, четверо иностранцев подрались, один из них ударил отверткой своего противника.
Причины драки понять не удалось, поскольку иностранцы выкрикивали фразы на английском или французском языке. Усмирить мужчин пытались женщины, которые находились в это время на остановке, передает «Царьград».
«Они орали на иностранном языке, поэтому непонятно, что было предметом спора», – заявили свидетели происшествия.
Очевидцы также заявили, что один из иностранцев достал отвертку и ударил соперника в плечо. Правоохранительные органы отреагировали на инцидент.
Ранее в Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин, иностранцев готовят к выдворению.
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Мигрантов с белорусской границы решили отправить в Литву
Ирак договорился с Литвой о распределении находящихся на границе беженцев по общежитиям Вильнюса, говорится в заявлении иракского министерства миграции и перемещенных лиц.
«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Желающим вернуться на родину иракцам также выплатят по тысяче евро, добавили в ведомстве.
Ранее власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.
Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
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В Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко
В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко.
Магазин получил название «Первый», он начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции президента страны – Дворца Независимости, передает РИА «Новости».
Еще до открытия у магазина собралась очередь из 50 человек. Первым покупателям обещали подарок – шоколад «Президент». Позже покупателей было столько, что они едва помещались в помещении магазина.
Товары представлены в базовых цветах – черном и белом, состав – натуральный хлопок. Цена футболки составляет примерно 8 долларов, мужские и женские худи – 16-18 долларов.
В открытии магазина участвовала председатель госконцерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, которая помогала персоналу в момент наплыва покупателей.
На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий.
Отмечается, что большой популярность пользуется одежда с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол» и «Президентами не становятся, президентами рождаются».
В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего солдата
Польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию военного, планируя объявить его в розыск, сообщает Польское агентство печати.
Его обвинили в дезертирстве за границу. Солдату грозит от одного года до 10 лет лишения свободы. По словам заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, сейчас проводится расследование.
«По месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее, или это было спонтанное действие», – цитирует прокурора ТАСС.
Отмечается, что возможна выдача в ближайшее время ордера на арест, но для вынесения такого решения суд должен иметь в своем распоряжении доказательства.
Напомним, 17 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что возле границы был установлен мужчина 1996 года рождения. Позже выяснилось, что это военный 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Солдаты из этой дивизии охраняли приграничную территорию Польши.
Мужчина в связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно мигрантов и из-за негуманного обращения с беженцами попросил политического убежища в Белоруссии.
Солдат раскритиковал польских представителей власти. Например, телеканалу «Беларусь-1» он сообщил об убийстве на границе двух волонтеров.
Позже ВС Польши подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но сначала не признавались в его побеге в Белоруссию.
Страны ОБСЕ отказались от переговоров с Минском по безопасности
Ряд стран ОБСЕ отказались от рабочих встреч с представителями Минска по теме мер доверия и безопасности в регионе, при этом республика привержена выполнению договоров в области контроля над вооружениями, заявило Минобороны Белоруссии.
По информации пресс-службы белорусского министерства, в Вене проходит ежегодная встреча начальников верификационных центров государств – участников ОБСЕ.
«В ходе встречи начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Республики Беларусь полковник Александр Венгура выступил с заявлением, в котором подтвердил приверженность Республики Беларусь неукоснительному выполнению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями», – говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского военного ведомства.
Отмечается, что представитель Белоруссии «выразил сожаление в связи с отказом ряда государств от проведения рабочих встреч с представителями Республики Беларусь в соответствии с двусторонними договоренностями о дополнительных мерах доверия и безопасности в условиях нарастания напряженности в регионе».
Венгура призвал к продолжению взаимодействия оборонных ведомств по вопросам контроля над вооружениями, «несмотря на складывающуюся политическую и эпидемиологическую обстановку, что полностью отвечает как интересам национальной безопасности всех государств, так и региональной стабильности в целом».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти выработают дополнительные ответные меры на санкции Запада, которые не должны отразиться внутриполитических событиях в стране.
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса.
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Лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев
Примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, в четверг отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).
Речь идет о мигрантах, которые накануне заполнили соответствующие заявки во время посещения транспортно-логистического центра технической миссией МОМ. Почти все из заполнивших заявки – граждане Ирака. «Сегодня за ними прибыли несколько автобусов... Людей доставят в Минск, в отель, подготовят необходимые документы», – передает агентство БелТА.
При этом уточняется, что отправки на самолетах запланированы на субботу, воскресенье, понедельник и вторник, рейсы будут с пересадками. Программа МОМ предусматривает разностороннюю помощь, в том числе в подготовке документов, сопровождении людей до аэропорта, а при возвращении на родину им организуют трансфер до конечной точки маршрута. Для успешной интеграции на родине может быть оказана финансовая поддержка. Представители МОМ продолжат работать с беженцами в центре по вопросам их добровольного возвращения домой.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Лукашенко обещал дополнительные ответные меры на санкции Запада
Белорусские власти выработают дополнительные ответные меры на санкции Запада, которые не должны отразиться внутриполитических событиях в стране, заявил президент Белоруссии Лукашенко.
«Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому [мы] всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что санкционное противостояние с Западом не должно сказаться на предстоящих внутриполитических событиях в стране. «Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций и антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление», – передает слова президента издание «СБ. Беларусь сегодня».
Ранее Лукашенко заявил, что в случае одобрения на референдуме новой редакции Конституции Белоруссии предстоит по-новому выстроить страну. По его словам, если чиновники «немножко больше поработают, пошевелятся по-настоящему, мы решим любые проблемы».
В Тюменской области мигрантам запретили работать водителями такси
Власти Тюменской области запретили иностранцам работать на общественном транспорте и в такси, следует из постановления губернатора.
Запрет установлен на 2022 год. Работодателям запрещено привлекать на работу иностранцев для управления сухопутным пассажирским транспортом: для перевозки пассажиров в городском, пригородном транспорте, в такси, передает РИА «Новости».
Работодатели, использующие трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, должны до 1 марта 2022 года привести их численность «в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации». Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости создать в России систему рекрутинга.
Французская полиция выгнала фанатов сборной Алжира с Елисейских полей
Фанаты футбольной сборной Алжира собрались на Елисейских полях в Париже, чтобы отметить победу команды на Кубке арабских наций, сообщают информационные агентства.
На чемпионате в Катаре сборная Алжира обыграла команду Туниса со счетом 2:0. Болельщики сборной пришли на Елисейские поля, где принялись жечь файеры и взрывать петарды. Полиция стала оттеснять их на улицу Бальзака, применяя перцовый спрей. Сейчас некоторые из болельщиков остаются блокированными полицией на улице Бальзака, передает РИА «Новости».
Напомним, это не первые массовые гуляния сборной Алжира в Париже. Прежде они уже переходили в беспорядки. Основная масса выходцев из Алжира размещается в северных районах города.
Россия и Белоруссия провела совместное патрулирование границ
Истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает белорусское министерство обороны.
«Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства... осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Там также опубликовано видео совместного полета.
Ранее в Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны.
До этого Россия и Белоруссия выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства.
Александр Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
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