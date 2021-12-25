|
|
Стало известно о 40 вылетах «Ориона» в Сирии для ударов по террористам
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российские беспилотные летательные аппараты «Орион» уже совершили в Сирии более 40 боевых вылетов, они наносили удары по террористам, сообщил информированный источник.
С 2019 года в Сирии Россия применяла одновременно два беспилотных самолета из состава ударно-разведывательного комплекса «Орион», заявил собеседник РИА «Новости».
«Два аппарата за все время совершили в Сирии более 80 вылетов, из них свыше 40 для применения вооружений по объектам террористов», – указал он.
По словам собеседника, в рамках одного вылета беспилотник мог наносить сразу несколько ударов по целям.
«Аппараты также вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии», – добавил источник.
«Орионы» несли на себе управляемые ракеты Х-БПЛА и корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм. Несколько раз они применили с высокой точностью ОФАБ-100.
Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.
Индонезия отказалась от закупки Су-35
|
|
Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35 по бюджетным соображениям, заявил начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетио.
«Что касается (самолетов) «Сухой-35», с тяжелым сердцем нам приходится отказаться от этих планов», – передает РИА «Новости» слова Прасетио. По словам маршала, правительство Индонезии рассматривает приобретение вместо Су-35 французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX по соображениям бюджета.
«С самого начала говорилось, что в увеличении наших возможностей в воздухе мы опираемся на бюджет. Если те люди, которые отвечают за закупки (с точки зрения бюджета) не очень настроены (на Су-35), значит, мы не можем продолжать обсуждение, и все с большой долей вероятности поменяется на Rafale», – сказал начальник главного штаба ВВС Индонезии.
Напомним, в марте 2020 года агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35.
На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией
В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes.
Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости».
«Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он.
Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота.
Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился.
«В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор.
В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами».
По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Патриарх всего Востока благословил Россию на дело «защиты правды, мира и добра»
|
|
Российская парламентская делегация встретилась с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X в Дамаске, сообщают информационные агентства.
В Дамаске в формате видеоконференции прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам проживания. В заседании приняли участие представители ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций. После окончания заседания делегация встретилась с Иоанном X, передает ТАСС.
Патриарх попросил передать российскому народу, что Россия делает «великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества». «И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире», – сказал он.
Патриарх напомнил, что в исторических книгах на арабском языке Россию «часто называют великой Россией». Он выступил за то, чтобы Россия «играла такую роль на международном уровне, на всех международных площадках», «способствовала торжеству правды».
Стороны обменялись подарками. Глава делегации, координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин преподнес патриарху икону Христа-Спасителя. В ответ российской стороне подарили выполненное вручную изображение известной в Сирии колокольни, к строительству которой в 19 веке приложили руку русские мастера.
Напомним, президент мусульманской Сирии Башар Асад заявлял, что в его стране могут готовить удар по антиохийскому патриарху Иоанну X, поддержавшему Москву в конфликте вокруг украинского раскола. Антиохийская православная церковь – третья в православном «табеле о рангах».
Китай заявил о прорыве в военном сотрудничестве с Россией
|
|
Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в тексте доклада министерства обороны КНР.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст доклада ведомства о международном военном сотрудничестве Китая в 2021 году.
Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке. В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».
«Вышеупомянутые мероприятия продемонстрировали новый прорыв в стратегическом сотрудничестве вооруженных сил Китая и России», – добавили в ведомстве. Отмечается, что «стороны реальными действиями совместно и громогласно заявили силам, которые придерживаются менталитета холодной войны и тщетно пытаются запугать другие страны, а также всему миру, что Китай и Россия обладают дружбой, передающейся из поколения в поколение, и никогда не будут врагами, а также обладают твердой решимостью и непоколебимой волей помогать и поддерживать друг друга и защищать мир».
Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
В Крыму и Краснодарском крае объявлены масштабные учения ВДВ
|
|
Масштабные учения десантников стартуют в четверг в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Минобороны.
Учения стартуют в четверг на крымском военном полигоне Опук. Как отметили в Минобороны, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.
«Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).
В свою очередь на полигоне Раевский под Новороссийском учения начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2С9 «Нона». Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.
Напомним, в августе командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря.
Эксперт назвал последствия укрепления военной кооперации России и Китая
|
|
Россия и Китай углубляют военное сотрудничество, чтобы сдерживать США от агрессии и навязать Вашингтону повышенные траты на оборону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин. Ранее Минобороны КНР сообщило о прорыве в военном сотрудничестве Москвы и Пекина.
«Российская военная кооперация с Китаем нужна для обеспечения прозрачности в отношениях, взаимного доверия и, как следствие, повышения безопасности в регионе», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.
Кроме того, второй базовой целью военного сотрудничества Москвы и Пекина является сдерживание США, отметил аналитик. «Сам факт проведения Россией и Китаем совместных учений заставляют Вашингтон принимать во внимание вероятность одновременного столкновения с обеими странами», – сказал эксперт.
В итоге, по его словам, США в своем военном планировании учитывают этот фактор и тратят все больше средств на вооруженные силы, в то время как России и Китаю совместные маневры «практически ничего не стоят».
«США несут дополнительные издержки, поскольку вынуждены учитывать худший сценарий – скоординированные действия России и Китая, несмотря на формальное отсутствие двустороннего военного союза. Это заставляет Вашингтон держать силы распределенными на нескольких театрах военных действий в разных частях мира», – детализировал Кашин.
Эксперт добавил, что перспективными направлениями развития российско-китайского военного сотрудничества может стать совместное патрулирование в конфликтных регионах на Ближнем Востоке. «Еще одним направлением развития могут быть учения с участием атомных подводных лодок», – сказал Кашин.
Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в докладе Минобороны КНР о международном военном сотрудничестве в 2021 году.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке.
В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».
Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британские СМИ: Украинцы готовятся к встрече Нового года, а не к российскому «вторжению»
|
|
На Украине – как в Киеве, так и за его пределами – люди готовятся к праздникам, несмотря на поддерживаемую властями и СМИ риторику о якобы неизбежном «военном конфликте» с Россией; в столице страны городской совет развешивает новогодние украшения, а не объявления о бомбоубежищах, и организует концерты, а не призывы в армию, пишут британские СМИ.
Украинцы, только что вышедшие из карантина по коронавирусу, наслаждаются катками и рынками, построенными к праздничному сезону, и предпочитают думать о том, как отпраздновать приближающийся Новый год, передает The Guardian.
«Я собираюсь провести Новый год с семьей и друзьями дома, хотя я уверена, что в Киеве будет много вечеринок (...) В моем кругу друзей никто не говорит о войне», – заявила 25-летняя Ольга Симбирова, которая работает в парикмахерской в центре Киева.
Отмечается, что многие украинцы попросту не верят в возможность конфликта с Россией и не готовятся к такому развитию событий. Кроме того, жители страны настолько привыкли к «угрозе катастрофы», что больше не верят политикам и СМИ, которые, по их словам, слишком часто кричали «волк».
Бухгалтер Евгения Бурдиян также игнорирует призывы украинских властей проверить местоположение ближайшего бомбоубежища. Женщина родом из Донецка, семь лет назад она покинула родной город и поселилась поближе к столице Украины. Женщина говорит, что слишком занята, чтобы думать о еще одной возможной войне, и ее соседи тоже никогда не обсуждают это.
«После Донецка и всей той боли, через которую мы прошли, теперь мы живем в маленьком мирке семьи, дома, ремонта. Я просто счастлива, если смогу купить несколько полок, потому что, когда мы переехали, у нас были просто голые стены. Жизнь продолжается, и мы должны жить ею, с этими маленькими радостями, а война где-то там, в подсознании», – сказала она.
Кроме того, в Мариуполе многие жители также игнорируют предупреждения об «угрозе», а местные власти прикладывают усилия для украшения улиц и проведения праздничных мероприятий.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В частности, в пятницу агентство Bloomberg заявило о наращивании российских сил на границе с Украиной.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Bloomberg заявило о наращивании российских сил на границе с Украиной
|
|
Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной, с таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке.
Как утверждает агентство, данные со спутниковых снимков демонстрируют перемещение с ноября бронетехники и систем ПВО. При этом Bloomberg признает, что снимки демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах, однако считает, что Россия сумеет быстро укрепить эти силы, перебросив крупные формирования по воздуху и железной дороге.
При этом агентство также ссылается на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которым на расстоянии не более 200 километров от украинской границы якобы находятся около 122 тыс. российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разработчик ЗРК «Абакан» рассказал об уникальности комплекса
Уникальность комплекса ПРО «Абакан» заключается в сочетании в нем ракет от комплекса «Антей-4000» и РЛС от перспективных комплексов ПВО-ПРО, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.
Комплекс «Абакан» создан для заказчика с Ближнего Востока и впервые представлен за рубежом, на выставке Dubai Airshow 2021. Зенитная ракетная система «Антей-4000» разработана на базе С-300В4.
«Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы «Антей-4000» и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика», – передает РИА «Новости» слова Хрупало.
Он напомнил, что инозаказчик хотел не комплекс типа С-300 или С-400 которые являются многоцелевыми и способны работать как по крылатым ракетам, так и по самолетам и баллистическим целям. Требовался узкоспецифический комплекс, который противодействует только по баллистическим целям, имеет минимальное количество боевых средств, минимальное количество боевого расчета и должен быть полностью автоматизирован.
Хрупало отметил, что конструкторы концерна выполнили эту задачу в кратчайшие сроки с учетом российского опыта производства комплексов ПВО и ПРО.
«Абакан» рассчитан на поражение баллистических целей. Речь идет об одноступенчатых ракетах с небольшой скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. В космосе они могут развивать скорость и 3, и 4 километра в секунду, но в плотных слоях атмосферы скорость свыше 2,5 километра в секунду не бывает из-за сопротивления воздуха.
При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров.
Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
США согласовали продажу Литве 30 противотанковых комплексов Javelin
|
|
Американская администрация приняла решение продать Литве противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму в 125 млн долларов, сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж.
США, согласно этим данным, одобрили продажу 30 командно-пусковых установок Javelin и 341 ракеты к ним, передает ТАСС. Отмечается, что Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.
Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе». С точки зрения Вашингтона, она также «не приведет к изменению базового военного баланса в регионе».
В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Он подчеркнул, что звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.
США перехватили в Аравийском море судно с автоматами Калашникова
ВМС США перехватили на севере Аравийского моря неопознанное судно, на котором, по версии американских властей, перевозилось контрабандное оружие и боеприпасы из Ирана, говорится в заявлении Пятого флота.
В сообщении указывается, что флот изъял «примерно 1,4 тыс. автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов с рыбацкого судна без государственной принадлежности (...) на севере Аравийского моря 20 декабря», передает ТАСС.
«Судно без государственной принадлежности, согласно нашим оценкам, шло из Ирана по международным водам по пути, который исторически использовался для незаконной контрабанды оружия хуситам в Йемене», – утверждают американские военные.
Отмечается, что пятеро членов экипажа заявили, что являются гражданами Йемена, американское военные намерены возвратить их в эту страну. Само судно при этом было затоплено, а оружие доставлено на американский военный корабль.
Напомним, конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, для поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади.
Война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев – примерно 80% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.
В сентябре власти Южного Йемена объявили чрезвычайное положение на фоне наступления мятежников из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного положения.
В мае глава МИД Йемена назвал Россию ключевой страной на международной арене и выразил надежду на участие Москвы в урегулировании конфликта.
Кремль заявил о суверенном праве России перемещать войска на своей территории
Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории, и никто не может оспаривать это суверенное право, глубокую обеспокоенность Москвы вызывают маневры НАТО в непосредственной близости границ России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я хочу напомнить еще раз, что что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он также подчеркнул, что «Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО: Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное».
«Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», – подчеркнул он.
Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке сообщило, что Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.
На Украине заявили о начале производства «Байрактаров»
Турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2 начали производить на Украине, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине», – заявил Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он пояснил, что двигатели для этих беспилотников уже производились в стране.
Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявлял, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут справиться с турецкими беспилотниками. Его заявление прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного «Байрактара», как утверждается, в 2019 году в Ливии.
Замначальника зенитных ракетных войск ВКС России Юрий Муравкин отметил, что эти турецкие беспилотники окажутся «лакомыми мишенями» для российских комплексов ПВО «Панцирь».
Начальник беспилотной авиации России генерал-майор Александр Новиков сообщал, что российские разведывательно-ударные беспилотники «Орион» при необходимости смогут справиться с турецкими «Байрактарами».
Вучич заявил о получении российских ПТРК «Корнет» Сербией
Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» доставлены в Сербию, завил сербский президент Александр Вучич.
«Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире – «Корнеты». Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим», – сказал Вучич в эфире TV Prva, передает РИА «Новости».
Ранее «Ростех» раскрывал характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1». Комплекс будет способен поражать две цели разом и вести огонь в автоматическом режиме.
Стало известно о планах на две новые атомные подлодки проекта 955А
В 2023 году в России планируется заложить два стратегических ракетных подводных крейсера проекта 955А (шифр «Борей-А») на «Севмаше», сообщил источник оборонно-промышленном комплексе.
«В следующем году ожидаем подписание контракта на строительство еще одной пары стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А». Их закладка должна состояться на Севмаше в 2023 году», – сказал собеседник ТАСС.
До этого источник сообщал, что седьмой атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Император Александр III», строящийся на предприятии «Севмаш», войдет в состав ВМФ России в конце 2023 года.
Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).