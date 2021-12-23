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В Белоруссии выпустили опытную серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
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Первая опытная серия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» выпущена в Белоруссии в рамках совместного проекта Минска и Москвы, сообщили в пресс-службе белорусского минздрава.
«Специалисты «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта – выпуск вакцины «Спутник V» по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии» Спутник V» и «Спутник Лайт», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава Белоруссии.
По информации ведомства, в четверг эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. «По планам – они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», – добавили в министерстве.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
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Директор «Вектора» признал техническую возможность искусственного создания «омикрона»
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Технически можно было создать «омикрон» искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, заявил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1»
«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» и может составить ему конкуренцию, в том числе и в России. По его словам, по предварительным данным, «омикрон» распространяется в три раза быстрее «дельты».
Максютов заверил, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и «омикрон», их модификация не требуется.
Ранее сообщалось, что исследования ученых из России и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса.
В Госдуме поддержали кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии
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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 22 декабря поддержал кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.
«Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов, который был назначен на этот пост в марте 2021 года.
С 2015 года Грызлов является представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Борис Грызлов родился 5 декабря 1950 года во Владивостоке. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по специальности «Радиотехника».
В октябре 1999 года возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения «Единство». В декабре 1999 года избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку движения «Единство», в январе 2000 года избран председателем фракции «Единство». В мае 2000 года избран председателем политсовета партии «Единство».
Занимал пост главы МВД. С 2002 года стал председателем Высшего совета партии «Единая Россия», а в декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы.
Гендиректор ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
На это рассчитывают в организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Гебрейесуса.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир все же еще не приблизился к концу пандемии, но имеет средства, которые способны ее победить.
«У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы», – сказал он.
Сроки окончания пандемии накануне называл и американский миллиардер Билл Гейтс. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, также считает он.
Ранее глава ВОЗ заявлял, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью. По его словам, число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели, считает он.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», сообщает пресс-служба ФМБА.
«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19».
Препарат является антидотом против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В нем два компонента: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат оценил версию о работе на КГБ
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко прокомментировал озвученные в СМИ предположения о том, что он является агентом белорусского КГБ.
«Хорошая шутка», – сказал Чечко. Он сообщил, что в Белоруссии обеспечен едой, его никто не бьет. Чечко также заявил, что остался бы в Белоруссии, если будет такая возможность: «Если жизнь как-то устроится, если я найду какую-то работу, почему бы и нет?». Он рассказал, что «работал когда-то сварщиком» и «разбирается в электричестве», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Чечко опроверг заявления польских СМИ о друзьях в Белоруссии, но признал, что у него «были проблемы с законом, связанные с мамой», и что он «лечился от алкогольной зависимости». «Просто они сейчас вытягивают все такого типа минимальные проблемы… Они же не скажут, что я герой, они скажут, что трус, преступник – все это они вытянут, все, что есть самое плохое по отношению ко», – заявил Чечко.
Он подтвердил заявления об убийствах польскими силовиками мигрантов и волонтеров. Также Чечко заявил, что участвовал в убийствах, поскольку его «заставляли». «От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там просто нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие. А утром человек вообще не был уверен в том, что он стрелял в людей. Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы вообще такое не совершал», – заверил он.
Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
Скворцова рассказала о препарате для лечения COVID-19
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Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Скворцова сообщила, что «при исследованиях», если «больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента». «Мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Глава ФМБА рассказала, что препарат «достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом». Он «не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий» и «хорошо переносится у всех». Отмечается, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.
Скворцова отметила, что «пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах». Планируется «провести специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», передает РИА «Новости».
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».
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РПЦ предложила создать институт больничных капелланов
Русская православная церковь обсуждает с властями России возможность создания института больничных капелланов, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда пояснил, что «поводом для содержательного и очень серьезного диалога» стала ситуация с коронавирусом и «необходимость посещения священниками страждущих в «красных зонах». По его словам, «государство осознает необходимость не только медицинской, но и духовной помощи» пациентам, передает ТАСС.
Как заявили в РПЦ, если институт больничных капелланов «закрепят на государственном уровне», священникам не нужно будет «тратить значительные силы и время на то, чтобы добиться допуска в больницу для исповеди или причастия больных или умирающих». Легойда заявил, что синодальный отдел по благотворительности и РПЦ в целом сделали очень многое, чтобы священники получили доступ в «красные зоны».
Легойда сказал, что это нужно не только для исповеди или причастия, но и для того, чтобы пациенты «могли услышать слово утешения и поддержки». По его словам, «отмечено много случаев, когда молитвенная и духовная поддержка со стороны священника оказывалась решающим фактором, помогала склонить чашу весов, балансирующих между жизнью и смертью, в сторону жизни, в сторону выздоровления пациента».
Напомним, еще весной председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что больничные священники очень востребованы в России, поэтому РПЦ ведет переговоры с властями о создании института больничных капелланов.
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В Белоруссии задержали подозреваемого в терроризме россиянина
Гражданин России, проживающий в белорусском Гомеле, задержан белорусскими правоохранителями по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника системы МВД и в проколе шин 39 троллейбусов из экстремистских побуждений.
В отношении мужчины возбуждено дело по факту акта терроризма, сообщил начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников.
«Недавний пример – задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», – сказал Мельников в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом Гомельской области, передает РИА «Новости».
Мельников добавил, что в отношении мужчины расследуется уголовное дело. Также глава КГБ по Гомельской области отметил, что происходящее свидетельствует о радикализации отдельных лиц, являющихся сторонниками экстремистских Тelegram-сообществ.
Лукашенко: Польша на мигрантах тренировала своих солдат убивать
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Польские власти на беженцах могли готовить собственных военных к убийству мирных граждан в другой стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Вы заметили, он (беглый польский солдат Эмиль Чечко – прим. ВЗГЛЯД) говорил о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих, поляков, которые помогали этим беженцам», – сказал Лукашенко.
Видео с выступлением белорусского лидера опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
По его словам, этой операцией занимались специальные люди, не пограничники, одетые, как пограничники и представлявшиеся пограничниками.
«Людей готовят специально убивать. Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет. Не хотелось бы очень, но это я ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорей всего, они готовили убивать чужих людей. В другом государстве. В каком? Поживем-увидим. Пусть попробуют», – заключил президент Белоруссии.
Военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
Ожидаемая продолжительность жизни в США в 2020 году сократилась почти на два года
Ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась в 2020 году практически на два года, что стало самым значительным годовым снижением в стране за последние 75 лет, сообщила газета Hill со ссылкой на статистические данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Согласно представленным сведениям, ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 77 лет, что на 1,8 года меньше аналогичного прогноза 2019 года, передает ТАСС. Среди мужчин этот показатель снизился за указанный период на 2,1 года – до 74,2, среди женщин – на 1,5 года, составив 79,9.
Главной причиной снижения названа смертность от COVID–19 – заболевания, от которого в США уже скончались более 810 тыс. человек. Издание отмечает, что рост смертности зафиксирован во всех этнических и возрастных группах, начиная с 15 лет.
Среди выходцев из стран Латинской Америки этот показатель увеличился на 42,7% и 32,4% у мужчин и женщин соответственно, среди афроамериканцев – на 28% и почти 25%, среди белого населения США – на 13,4% и 12,1%. В отчете CDC указывается, что смертность от диабета в стране в прошлом году впервые превысила отметку в 100 тыс. случаев, а число летальных исходов от случайно полученных травм превысило 200 тыс.
Напомним, в июле СМИ сообщили, что средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны.
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Лукашенко сообщил о задержании нескольких человек за подготовку терактов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России.
«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», – сказал Лукашенко на встрече с активом Гомельской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов.
В России за сутки выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 264 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 264 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1710 (6,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 292 983 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2166, Москве – 1904, Московской области – 1351.
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Также за сутки зафиксировано 1020 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 300 269 человек
Накануне в России выявили 25 907 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 643.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названы сроки появления симптомов ковида при «омикроне»
Инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Эксперт отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта».
Штамм коронавируса «омикрон», который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявили в ноябре в Африке. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала его как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
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Кафе и ресторанам в Петербурге разрешили работать без ограничений в Новый год
Власти Санкт-Петербурга разрешили работать заведениям общепита в ночь на 31 декабря без ограничений по времени, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
«В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%», – написал политик в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что введение QR-кодов в предприятиях общепита и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января.
В постановлении также уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь от будет действовать от времени получения. Действительным он будет считаться 48 часов.
Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта», откуда можно будет бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны.
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В Кремле допустили возможность видеосаммита Путина и Байдена до конца года
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», – передает ТАСС его слова.
При этом Песков добавил, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи Путина и Байдена, что «он (Блинкен) же говорил про встречи».
При этом пресс-секретарь сообщил, что встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», – сказал он.
Кроме того, на вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: «может».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).