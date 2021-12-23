Пожар на ТЭЦ произошел в Улан-Уде в 30-градусный мороз

Площадь пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ составила 60 кв. м, было два очага возгорания, при этом пострадавших нет, но снижена подача тепла, сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Ночью на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, на время восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла. «Пожар произошел на 60 кв. м, два очага горело, задымление чуть больше – 100 кв. м. Пострадавших нет», – передает ТАСС слова Шутенкова.

Перед этим в правительстве Бурятии сообщили, что произошло возгорание электрической проводки. «Сейчас определяется масштаб повреждения и порядок подключения котлов к энергоносителю. Определяется масштаб и порядок технологических работ, нам надо в течение 6-7 часов запустить в работу. Теплотрассу с циркуляции не снимали, ограничиваем горячее водоснабжение», – сказал Шутенков.

По его словам, под ограничение теплоснабжения попал Железнодорожный район, кроме поселков Стеклозавод и Загорск – там работают муниципальные котельные. Также ЧП затронуло центральную часть Советского района. Не затронула авария третий район города – Октябрьский, который снабжается теплом ТЭЦ-2.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ввел режим ЧС республиканского уровня. В Улан-Удэ в настоящий момент минус 32 градуса Цельсия, холодная погода сохранится в ближайшие дни.

ТЭЦ-1 – одно из крупнейших предприятий Бурятии, на протяжении более 80 лет служит главным источником тепла и света для жителей Улан-Удэ, станция обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района столицы Бурятии.

По словам Шутенкова, власти Улан-Удэ готовят пункты временного размещения для людей, чьи дома могут остаться без отопления. «Мы сейчас определяем точки ПВР. В случае неблагоприятной ситуации будем отселять людей. Октябрьский район – под отоплением; Советский, где есть муниципальные котельные, – под отоплением. Там определяем точки ПВР», – сказал он.

Между тем Цыденов прервет рабочую поездку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, из-за чего ограничено теплоснабжение части города. «Я сейчас нахожусь в Сирии по обращению министерства обороны. Несколько глав субъектов России находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации. <...> Но с учетом ситуации, которая в городе, сейчас всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время», – сказал Цыденов.

Он пояснил, что участвует в мероприятиях в рамках взаимодействия России и Сирии. «Мы из Бурятии привезли подарки сирийским детям, также была запланирована встреча с нашими земляками, которые здесь находятся в командировке», – отметил глава региона.

Тем временем прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1. «Организована проверка. На ТЭЦ-1 выехала прокурор Республики Бурятия Галина Ковалева», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в январе 2019 года в Кисловодске без отопления остались около 5 тыс. человек.