В Кисловодске без отопления остались около 5 тыс. человек

В Ставропольском крае более 4,9 тыс. жителей курортного города Кисловодска остались без тепла и горячей воды из-за аварии, сообщили в региональном главке МЧС.

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 30 жилых многоквартирных домах, всего в зоне отключения оказались 4 тыс. 914 человек, из них 1 тыс. 638 – дети, передает ТАСС.

По данным ведомства, в зону отключения также попали школа, детский сад и медицинское училище, которые сейчас закрыты в связи с новогодними праздниками.

Сейчас в Кисловодске от 4 до 6 градусов ниже нуля. Восстановительные работы обещали закончить к 22.00 мск.

Напомним, в марте минувшего года более 14 тыс. человек остались без отопления в Смоленске.