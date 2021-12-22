Под саратовским селом нашли мертвого мальчика и выжившую девочку Губернаторы исполнят мечты детей в рамках акции «Елка желаний» 22 декабря 2021, 18:55

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

Несколько глав регионов, в том числе руководитель Владимирской области Александр Авдеев, пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции «Елка желаний». Акция фактически стала частью программы совещания, посвященное подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В среду в бизнес-центре «Москва-Сити» (башня «Око») состоялся семинар-совещание, посвященное подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В нем приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и ряд руководителей субъектов России. После совещания губернаторы присоединились к акции «Елка желаний», которая фактически стала частью программы семинара. Свидетелем акции оказался корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Первым к наряженной новогодней елке вышел врио главы Владимирской области Александр Авдеев. Он поприветствовал присутствующих, снял с елки золотистую открытку в форме шарика и прочел: «Тарас Шевченко. Мечтает полетать на самолете». «Ну, это нам будет довольно просто сделать, – пообещал политик. – Недавно мы с авиакомпанией «Россия» запустили проект, в рамках которого был создан новый самолет Sukhoi Superjet 100. Он получил название «Суздаль». «Это хороший знак, поскольку Суздаль готовится в 2024 году праздновать тысячелетие. Думаю, самолет, названный в честь одного из древнейших городов России, будет очень хорошим вариантом, чтобы прокатить мальчика Тараса», – предположил Авдеев. Затем к елке выходили другие руководители субъектов, например, камчатский и хабаровский губернаторы Владимир Солодов и Михаил Дегтярев. Каждый тоже снимал открытку и давал обещание претворить в жизнь записанное на золотом «шарике» детское пожелание. Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках организаторы акции закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – от трех до 17 лет. Также принять участие могут дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше, дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, и дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающем жизни. Как сообщает «Лента.ру», исполнителями желаний также стали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и другие российские политики. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Мечтай со мной». Ранее к акции «Елка желаний» уже присоединились начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, министр культуры Ольга Любимова и многие другие политические и общественные деятели. А президент Владимир Путин в рамках акции исполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, мечтавшей попасть в Мариинский театр в Петербурге на «Лебединое озеро». Организатором акции стал проект «Мечтай со мной» при поддержке президентской платформы «Россия - страна возможностей», а соорганизатором - Росмолодежь. Акция продлится до конца февраля. На семинаре-совещании присутствовали активисты Российского движения школьников (РДШ). Молодые люди представили стенд научного направления РДШ и сыграли с губернаторами в викторину – «Научный батл». Суть интерактивной игры заключалась в следующем: две команды по четыре человека наперегонки стараются верно ответить на вопросы ведущего. В составе команды губернаторов были руководители: Еврейской автономной области – Ростислав Гольдштейн, Ямала – Дмитрий Артюхов, Челябинской области – Алексей Текслер, Липецкой области – Игорь Артамонов. От РДШ свои знания показали Дарья Ошеровская из Калуги, Дмитрий Токарь из Белгорода, Дмитрий Куценко из Озерска Челябинской области и Полина Сергеева из Новоалтайска Алтайского края. Как сообщили в РДШ, эти ребята, которым всего 15-17 лет, интересуются вопросами лидерства, применением технологий искусственного интеллекта и космическими разработками. Стенд РДШ также посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко, которые пообщались с ребятами и пожелали им успехов.

Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой 21 декабря 2021, 19:19

Фото: Сегодня/YouTube

Текст: Вера Басилая

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой, сообщает пресс-служба факультета. Скандал он устроил из-за того, что его дочь дала неправильный ответ на экзамене. Евгений Тепляков, отец учащейся на факультете психологии МГУ девятилетней девочки, напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете. Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Девочка расстроилась из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала оценку. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал», уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что руководство факультета психологии МГУ им. Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, проводило беседу с отцом ребенка по поводу ее обучения. До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной. Токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома 20 декабря 2021, 17:24

Фото: Olivier Matthys/АР/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию, также на дереве могут жить насекомые, которых трудно вывести, заявил профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Елка – достаточно пахучее растение. Она выделяет и хорошее, и плохое. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно – от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки. Вообще хвоя считается гипоаллергенной, однако долго вдыхать эфирные масла от елки просто нельзя. Можно получить даже тяжелую аллергию, бронхиальную астму и так далее. Поэтому когда елку поставили, нужно быть настороже. Яркий пример – аллергия на кошачью шерсть запросто может развиться спустя много лет жизни с домашним животным», – цитирует Кутушова «Доктор Питер». К тому же елки на продажу к Новому году выращивают с использованием химикатов. «Такие химикаты могут быть аллергенны и опасны, также на елке могут жить разные насекомые, их люди вместе с деревом приносят домой. Потом проблемой станет также вывести этих насекомых. Сразу после прихода домой нужно обязательно помыть елку – чтобы хоть немного смыть пыль и все лишнее, что было принесено вместе с ней домой», – отметил эксперт. Токсиколог предупредил родителей быть особенно внимательными к детям, если дома стоит живая елка. Конечно, дети очень любят елки, но не стоит держать хвойные деревья в доме очень долго ради всеобщего семейного здоровья. Что касается искусственных елок, эксперт отметил, что они также могут быть аллергенными. «Это происходит в том случае, если при их изготовлении использованы некачественные материалы, поэтому не стоит покупать дешевые елки. Также синтетические елки могут вызывать аллергию из-за того, что «собирают» пыль и плесень, пока хранятся в коробках и чемоданах в кладовках и шкафах. Никакое мытье таким елкам уже не поможет. Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд и першение в носу, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном. Подобные неприятности со здоровьем могут наблюдаться в том числе и из-за других «атрибутов» новогодних праздников – свечей с запахом и ароматного глинтвейна со специями (особенно если они куплены в магазине в специальном наборе для приготовления горячего напитка). Ранее сообщалось, что в России резко снизился спрос на живые ели. Вильфанд рассказал о погоде после Нового года 20 декабря 2021, 08:56 Текст: Кристина Цыцура

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года. «Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», – сообщил он «Парламентской газете». Эксперт призвал не забывать и о холодах. Так, помимо оттепелей, ожидаются и очень сильные морозы с температурой до минус 20-25 градусов. При этом точную дату наступления сильных морозов или оттепели спрогнозировать нельзя. Ранее Вильфанд рассказывал о погоде зимой. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на европейской части России, что связано с глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Агроном: Елка не будет сыпаться, если ее обработать кипятком 22 декабря 2021, 00:51

Фото: Robin Utrecht /ABACAPRESS/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Глава Рослесинфорга Павел Чащин рассказал, что ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. В качестве причины понижения спроса среди россиян, он назвал сложность утилизации. Кроме того, люди не всегда знают, как ухаживать за «живой» елкой дома, боятся осыпания иголок и поэтому отказываются от покупки. «Натуральная елка – это относительно хлопотно. Но если человек все-таки решился на «живую» ароматную елку, то перед ним стоит выбор, какую именно купить. Наша подмосковная елка – ель обыкновенная – преобладает на рынке, ее всегда можно найти, а также она ароматная. Но ее минус в том, что она самая осыпаемая, не любит долго стоять», – говорит Викулов. Поэтому для того, чтобы она простояла дома как можно дольше, агроном рекомендует покупать ее не заранее, а непосредственно за несколько дней до Нового года. Также он не рекомендует покупать хвойные деревья в торговых центрах, за исключением случаев, когда человек не видит, что ее елку только что привезли. В больших магазинах елки могут долго находиться в теплом помещении, а поэтому быстро высыхают и начинают осыпаться. «Кроме того, есть маленький секрет. Практически все деревья имеют период естественного покоя. И чтобы как-то побудить дерево к сокодвижению и меньшей осыпаемости, можно поставить елку в какую-то емкость и залить низ ствола кипятком. Это вызовет обильное смолотечение, особенно в месте среза. Елка в итоге какое-то время будет поглощать влагу, хоть и в небольшом количестве. Далее ее можно просто периодически поливать, но уже просто теплой водой», – делится специалист. Разместить хвойное лучше подальше от батареи, чтобы она не сохла, продолжает собеседник. Хорошее место – там, где есть небольшой сквозняк и прохлада, например, у окна. Так будут созданы более-менее оптимальные условия для ее существования. «Другой вариант, который несколько дороже – различные виды пихт. В основном на рынках пихты Нордманна (пихта кавказская), но встречаются и другие виды. У нее очень красивая хвоя, густая, немного напоминающая искусственную. Она практически не осыпается, но аромат у нее, конечно, не как у нашей ели», – рассказывает Викулов. Также существует промежуточный по осыпаемости хвои вариант – голубая колючая ель, говорит агроном. Она также достаточно хорошо стоит, даже если подсохнет. Сыпаться начинает только тогда, когда с нее снимают елочные игрушки. Эксперт также рекомендует после покупки залить ее ствол кипятком, что позволит простоять ей достаточно свежей около 2–3 недель. Ранее профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал россиянам перед установкой дома живой ели хорошо ее промыть, поскольку эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию. Кроме того, на дереве могут жить насекомые. Эксперт назвала «золотое правило» новогоднего корпоратива 21 декабря 2021, 05:30

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т. д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть», – рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Руководство телеканала «Пятница» приняло решение отстранить от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова в связи с тем, что его обвинили в домогательствах на корпоративе. Отмечается, что на данный момент представители телеканала разбираются в проблеме, однако если вина продюсера все-таки будет доказана, то его пообещали незамедлительно уволить. «Новогодний корпоратив пройдет успешно для человека в том случае, если все пройдет по нормам этикета. Нам только кажется, что мы все сознательные люди. Если бы это было так, то не было бы преступлений, мы не сталкивались бы с хамством, агрессией и какими-то другими неприятными вещами», – говорит Холгова. Согласно этикету, продолжает эксперт, главное руководство должно находиться на корпоративе первые 40 минут. Его функция одна – поздравить, наградить, поблагодарить, уехать и не мешать рядовым сотрудникам отдыхать. Начальники отделов, как правило, пребывают на вечеринке полтора часа. До конца могут гулять только рядовые сотрудники. «Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т. д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть никакие видеоматериалы. Кроме того, не стоит забывать о табу на прикосновения. Единственное, что у коллег может соприкасаться – ладони при рукопожатии. Никаких объятий, поцелуев в щеку, похлопываний по плечу не должно быть. Во главе всего этого стоит защита людей от каких-то нежелательных прикосновений», – подчеркивает собеседник. По словам специалиста, если следовать элементарным правилам этикета, то никакого прецедента не случится. Однако «под колеса поезда харассмент» могут попасть как виновные, так и невиновные, и никто от этого не застрахован. «Если мы говорим о правильном поведении на подобных мероприятиях, то здесь нельзя не сказать о понятии «дистанция». Всего существует четыре вида дистанций: интимная – 35 сантиметров (применима только с родственниками и близкими друзьями), 60 сантиметров (соблюдается с коллегами, и, что важно, она не позволяет обняться), социальная дистанция – 120–150 сантиметров, а самая большая – три метра (соблюдается с наивысшим начальством). Корпоратив не повод подсаживаться к верховному руководству и о чем-то говорить, здесь тоже должна соблюдаться дистанция три метра», – объясняет Холгова. Сократиться дистанция с генеральным директором может только в том случае, если он сам подошел ближе к подчиненному, однако даже в этом случае сохраняется расстояние не менее 120 сантиметров, отмечает эксперт. «Также для того, чтобы после корпоратива о нас (рядовом сотруднике) осталось хорошее мнение или же оно даже улучшилось, нужно знать меру. Причем во всем. Во-первых, это касается внешнего вида, корпоратив не повод оголяться. Глубокое декольте, минимальная длина юбки или платья, открытая спина и туфли на шпильке и платформе – неприемлемы. Корпоратив – деловое мероприятие, наряды должны быть соответствующими. Во-вторых, нужно помнить о сдержанности употребления спиртных напитков – нельзя допустить вульгарного опьянения. В-третьих, следует следить, что именно мы говорим», – делится специалист. Она обращает внимание на то, что затянутая, несобранная речь во время тоста может негативно отразиться на мнении начальства об этом человеке. Чтобы этого избежать, собеседник настоятельно рекомендует подготовить поздравление заранее. Причем оно может содержать как слова благодарности компании, в которой человек работает, так и приятные, но осторожные комплименты начальству. Очень важно говорить искреннюю речь и не лицемерить, поскольку ложь или лукавство всегда чувствуются. «Сдержанное поведение, правильные наряд и манеры, а также заранее подготовленная речь покажут сотрудника с положительной стороны, и начальство обратит на него внимание», – резюмировала Холгова. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что на новогоднем корпоративе медицинскую маску для защиты от COVID-19, которая может испортить наряд, можно заменить увлажняющими или интраназальными каплями – они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса. В Москве подсчитали стоимость встречи Нового года в ресторанах 21 декабря 2021, 09:22

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях Москвы. В столичных ресторанах сообщили РИА «Новости», что за две недели до Нового года свободные места на новогодние вечеринки уже заканчиваются. Каждый ресторан готовит для гостей не просто особое меню, но и соответствующую атмосферу. Москвичи могут выбрать разные предложения: от диджея до живой музыки от кавер-групп или звездных гостей. Сообщается, что самые дешевые и выгодные варианты можно найти в отдаленных от центра районах, при этом спрос там выше. Например, в ресторанном комплексе в Измайлово мест уже нет, об этом сообщил администратор заведения. Также высоким спросом пользуется и бар-ресторан на Академической, мест за столиками остается уже немного. Здесь для гостей будет выступать кавер-группа, диджей, будет Дед Мороз, а также будут различные конкурсы. «В билет входит шоу-программа и меню, специально подготовленное для Нового года: там на выбор пару салатов, горячее, один крепкий алкоголь на одного гостя, либо шампанское и вино. В дальней части зала стоимость билета на человека 8 тыс. рублей, а ближе к сцене будет стоить 10 тыс. рублей. Уже не так много мест осталось», – сообщили в заведении. Один из старейших клубов-пабов Москвы в районе станции метро «Улица 1905 года» предлагает отпраздновать Новый год за 6 тыс. рублей. «У нас в Новый год работать будут два этажа, на первом этаже будет выступать кавер-группа, а потом диджей, а на втором – группа «Ундервуд», а потом тоже диджей. Есть билет, который дает возможность перемещаться по двум этажам, сейчас он стоит 6 тыс. рублей, а раньше стоил пять тысяч, то есть чем ближе к Новому году, тем выше ценник. По этому билету предлагаются холодные закуски, бутылка игристого, бутылка белого, бутылка красного вина, литр водки и безалкогольные напитки», – рассказали в заведении. При этом можно приобрести билет и за общим столом, либо заказать столик на свою компанию, но их остается уже совсем мало. «Места за столом от 9 тысяч и выше, там будут мини-шашлычки и выбор из горячих блюд, а также десерты», – добавили в заведении. В заведении на крыше кластера «Красный Октябрь» минимальная сумма за билет на Новый год составляет уже 15 тыс. рублей, и это по специальной акции при покупке до 22 декабря. В стандартный билет входит шоу-программа, ужин, конкурсы, места у сцены будут стоить уже от 20 тыс. рублей. В ресторане на Тверском бульваре, где планируется шоу в стиле «диско», остались в продаже билеты только от 95 тыс. рублей. «У нас были билеты за 55 и 65 тысяч, но они раскуплены, сейчас остались места в основном зале за 95 тысяч и в VIP-ложе за 199 тыс. рублей за персону. Для наших гостей выступят Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. У нас будет воссоздана атмосфера знаменитого американского клуба Studio 54, дресс-код обязателен и для мужчин, и для женщин», – рассказали в ресторане. В ресторане на Моховой улице, получившем звезду гастрономического гида Michelin, рассказали, что билет на новогоднюю ночь стоит 60 тыс. рублей для взрослого и 40 тысяч для детей от пяти до 14 лет, но при этом все билеты уже раскуплены. В другом московском ресторане с одной «мишленовской» звездой на Смоленской площади билеты на праздник еще есть, но только за столом на шесть персон с депозитом 390 тысяч, то есть по 65 тысяч с человека. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение» заявил, что Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса. Путин подписал закон о дополнительной индексации маткапитала 21 декабря 2021, 19:28 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации материнского капитала по фактическому уровню инфляции, изменения вступят в силу с 1 февраля. Теперь размер маткапитала будет рассчитываться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяется правительством. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости». Согласно действующему законодательству, размер материнского капитала индексируется по прогнозной инфляции. Теперь его проиндексируют по фактической инфляции. С 1 февраля 2022-го размер маткапитала за первого ребенка составит 483 тыс. 881 рубль, за второго и последующих – 639 тыс. 431 рубль. Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предлагается дать право на маткапитал отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти матери-гражданки другого государства. Под саратовским селом нашли мертвого мальчика и выжившую девочку 22 декабря 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

В овраге у поселка в Саратовской области найдены двое детей восьми и пяти лет, медики констатировали смерть мальчика 2013 года рождения, сообщили в региональном следственном управлении СК. Отмечается, что дети были без одежды. «По предварительным данным, 22 декабря 2021 года в дневное время в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика, 2013 года рождения. Девочка, 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным местных изданий, на детях не было одежды. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводятся проверки для установление всех обстоятельств случившегося. Проверяется информация о семье, где воспитывались дети. Ранее в одной из квартир в Петербурге нашли тело малолетнего ребенка без признаков жизни. Появилось видео падения главной городской елки в Мариуполе 20 декабря 2021, 10:12 Текст: Кристина Цыцура

Вечером 19 декабря в центре Мариуполя на Театральной площади упала главная городская елка. Праздничное дерево упало спустя сутки после установки. Видео происшествия опубликовали несколько местных Telegram-каналов. На видео можно заметить, что упала из-за ветра верхушка дерева, а гирлянда продолжала работать. Пострадавших в результате инцидента нет, хотя горожане гуляли близко к елке в момент ее падения. Издание EADaily со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что некоторые горожане решили воспользоваться ситуацией и разобрали упавшие новогодние украшения. В администрации города позже добавили, что сломалась конструкция елки. На месте сейчас работает комиссия, которая выясняет причины происшествия. Ветер уронил главную елку Мариуполя 19 декабря 2021, 22:16 Текст: Антон Антонов

Из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки украинского Мариуполя, сообщил Мариупольский городской совет. Как сообщается на сайте горсовета, «подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию». Власти города заверили, что «скоро вновь главная елка засияет новогодними огнями». Указывается, что «остальные праздничные локации продолжают работать». Напомним, новогодняя ель, которую должны были установить на площади Свободы в российском Владикавказе, сломалась при погрузке. Деды Морозы из ВСКС высадились на крыше Российской детской клинической больницы 20 декабря 2021, 01:51

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в больницах, сообщает ВСКС. Как сообщается на странице ВСКС в соцсети «ВКонтакте», «Деды Морозы высадились на крыше корпусов Российской детской клинической больницы». Они «спускались с помощью альпинистского снаряжения вниз, заглядывая в каждое окно, чтобы подарить праздничное настроение детишкам». В свою очередь, «Снегурочки поднимались к окнам малышей на подъемниках пожарной машины». Кроме того, «студенты-спасатели ВСКС провели мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности». ВСКС пожелал «всем детишкам скорейшего выздоровления». Отмечается, что «новогодние акции добровольцев ВСКС пройдут в ближайшее время в более 30 регионах страны». В рамках акций «студенты-спасатели из разных городов поздравят детей в больницах, детских домах, домах-интернатах», проведут уроки безопасности и подарят подарки. Мошенники начали чаще красть личные данные россиян перед Новым годом 22 декабря 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

В конце года кибермошенники активизировали попытки краж учетных данных для входа в различные аккаунты с использованием схемы изменения пароля, рассказал эксперт по информационной безопасности Дмитрий Бондарь. Бондарь рассказал, что «перед Новым годом злоумышленники участили попытки кражи учетных данных, главное средство в их арсенале – рассылка писем якобы от службы безопасности или представителей сервиса с просьбой сменить пароль», передает РИА «Новости». При этом схема киберпреступников опирается на базовые правила информационной безопасности, одно из которых рекомендует регулярно менять пароли от учетных записей. «Большинство пользователей так или иначе слышали об этом, поэтому, когда в конце года они получают от мошенников письма с просьбой поменять пароль от учетной записи, это не выглядит подозрительно», – добавил эксперт. Например, в письме содержится ссылка, перейдя по которой можно изменить пароль для входа, вместе с ним пользователя просят ввести логин и старый пароль, а после заполнения требуемых полей в момент нажатия на кнопку «Изменить пароль» информация отправляется на сервер злоумышленника. «Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом, могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», – предупреждает эксперт. Он рекомендовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее критических сервисах: это email, соцсети, Microsoft Office, онлайн-кошельки, медицинские сервисы, а при получении письма – перейти не по ссылке из него, а войти привычным способом – через приложение или ввод названия сервиса в поисковой системе – и сменить данные для входа там. Бондарь прогнозирует, что количество фишинговых атак с целью кражи личных данных россиян в 2022 году вырастет в полтора раза на фоне увеличения числа цифровых услуг в интернете. «Все большее количество услуг становится цифровыми, что увеличивает число чувствительных данных пользователей в цифровом пространстве. Поэтому количество фишинговых атак в России, нацеленных на кражу учетных данных, предоставляющих доступ к этой информации, вырастет на 50% в 2022 году наравне с другими видами интернет-мошенничества», – резюмировал он. Ранее россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом. Законопроект об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении 21 декабря 2021, 19:14 Законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении. Полностью его планируется одобрить в весеннюю сессию, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Давно пора поставить жирную точку в этом вопросе», – приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии.



При рассмотрении в первом чтении депутаты поддержали законопроект единогласно. Согласно тексту закона, предлагается поднять возраст потерпевших с 14 до 18 лет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Кроме того, предлагается установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение — для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних. Такое же наказание предусматривается за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также закон должен решить вопрос о постоянном контроле за лицами, которые не попали на пожизненное заключение. Такой контроль может осуществляться с помощью электронных браслетов. Напомним, законопроект в сентябре внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Документ поддержала комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности Путин исполнил мечту подростка из Подмосковья на акции «Елка желаний» 21 декабря 2021, 18:14 Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Марк учится в восьмом классе, любит физику, химию и обществознание. Дома у него есть два кота, Парамон и Мишка, за которыми он самостоятельно ухаживает. В будущем планирует стать ветеринарным врачом. Марк увлекается песнями и музыкой. Особенно ему нравятся песни Владимира Высоцкого. Мечта мальчика – научиться играть на гитаре. Он пробовал самостоятельно освоить инструмент, но это оказалось не так просто, как хотелось бы: ведь для этого нужны постоянные занятия с профессионалом, а хорошей гитары дома нет, как нет и возможности учиться в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея – подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент России и спросил, как прошел его день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. Президент поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат. «Это тебе подарок на Новый год», – ответил Путин. Ранее президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями. Депутат Госдумы предложил сделать 31 декабря выходным постоянно 20 декабря 2021, 09:45 Текст: Кристина Цыцура

Россияне должны иметь возможность подготовиться к Новому году, поэтому 31 декабря предложено сделать выходным днем на постоянной основе, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких», – передает «URA.RU» слова парламентария. По его мнению, работать в предновогодний день тяжело, так как сложно сосредоточиться. Он допустил, что в будущем 31 декабря стане выходным днем, но пока точной информации об этом нет. В 2020 году председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, 31 декабря объявляется выходным из-за переноса нерабочего дня 3 января. Ранее в Госдуме предложили ввести новую меру соцподдержки перед Новым годом. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил раздать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности.