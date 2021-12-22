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В России за сутки выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 264 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 264 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 710 (6,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 292 983 человека в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2166, Москве – 1904, Московской области – 1351.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Также за сутки зафиксировано 1 020 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 300 269 человек
Накануне в России выявили 25 907 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 643.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
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COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.
Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
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Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19
Народный артист России и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.
За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.
Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
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Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.
«Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.
«Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44. «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.
С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.
Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.
SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».
«Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.
Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».
«У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.
Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий.
Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».
В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.
Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.
«У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.
Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.
«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.
Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».
Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»
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Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.
Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран
Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.
«Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.
Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.
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Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом
В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
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Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
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Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.
«Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».
При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.
«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.
С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.
«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.
«STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.
При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.
Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.
Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.
До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.
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В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
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В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
«Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Стало известно о краже в США выделенных на борьбу с пандемией средств
Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.
По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. Он заявил, что сумма составляет 3% от 3,4 трлн долларов, выделенных на помощь из-за пандемии, передает РИА «Новости».
Сообщается, что основная часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Минтруд США сообщил, что пособия по безработице на сумму около 87 млрд долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.
Всего секретная служба конфисковала более 1,2 млрд долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. Проводится более 900 уголовных расследований по фактам мошенничества, связанного с пандемией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана.
Трамп потребовал от Китая выплат репараций за последствия COVID-19
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии.
«Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 трлн долларов. У Китая нет 60 трлн, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, разведка США заявила, что вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.