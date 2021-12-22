Найден соединивший Галапагосы с Панамой подземный проход

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22 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

Украинская сторона может использовать химическую провокацию для обвинения России armyinform.com.ua
Американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Местные уже жалуются на странный запах воды, которая поступает исключительно с украинской территории. Но кроме отравления водоснабжения возможны и более серьезные провокации, считают эксперты. По их мнению, на Украине стоит ждать повторения инцидентов с отравляющими веществами, как это было в Сирии. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Стоит воспользоваться передовым опытом китайских военных. Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация. Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 8 комментариев

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Роль СССР в убийстве Кеннеди

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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    Полк МиГ-31 с "Кинжалами" способен усмирить Украину

    «ложная риторика»


    В США ответили на заявления Шойгу о провокации в Донбассе

    поддержка терроризма


    Кадыров предъявил ультиматум Эрдогану

    «не осталось рычагов»


    Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада

    Видео

    Оценка Всемирного банка


    Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

    противоположные позиции


    «Северный поток – 2» разваливает новое правительство ФРГ

    корвет «Проворный»


    Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

    главная тема


    Почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности

    серьезные основания


    Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика

    преклонение перед победой


    Михаил Диунов: Поражение – это повод для гордости

    опасное соучастие


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    Найден соединивший Галапагосы с Панамой подземный проход

    22 декабря 2021, 09:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые обнаружили подземный проход, соединивший Галапагосы с Панамой. Это открытие они сделали во время изучения сильной вулканической активности горных пород в Панаме – стране, которая находится далеко от действующих вулканов.

    Оказалось, что активные породы были принесены через своеобразный подземный тоннель так называемым «мантийным ветром» с Галапагосских островов. Специалисты установили, что примерно восемь миллионов лет назад в Панамской плите открылся мантийный шлейф, выдувающий через окно активный материал, передает канал «360» со ссылкой на статью в журнале Национальной академии наук США (PNAS).

    Такое открытие достаточно сильно меняет представление ученых о строении земли, потому что предполагает, что горячие точки не являются фиксированными, а могут буквально быть принесены из других мест.

    «У нас были подозрения, что это происходит, но данные геохимии горных пород подтвердили нашу идею», – сказал соавтор исследования Эстебан Газель.

    Далее ученые планируют собрать как можно больше информации о своем открытии и объяснить сложные геологические процессы в мантии Земли.

    Ранее геологи установили возраст первых континентов Земли.


    Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами
    		    21 декабря 2021, 13:49
    Фото: RT на русском/Youtube
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

    «Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.

    Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».

    «И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент.

    Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

    Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Кадыров объявил ультиматум Эрдогану
    		    21 декабря 2021, 21:54
    Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об открытом в турецком Корфезе парке имени Джохара Дудаева (экс-президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия), объявил президенту Турции Тайипу Эрдогану ультиматум.

    «Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

    Он пояснил, что не представляет себе, как бы Россия могла поступить аналогичным образом по отношению к турецкому руководству и приютила бы «целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента».

    «А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», – подчеркнул глава Чечни.

    Он отметил, что логично и «политически зеркально» с российской стороны было бы увековечивание в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции.

    Кадыров также обратился в МИД России, подчеркнув, что действия Анкары – прямая угроза российско-турецких отношений, развивающихся веками. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», – подчеркнул Кадыров.

    Джохар Дудаев возглавил чеченских террористов и объявил себя президентом «Чеченской республики Ичкерия», которую признали в России террористической. Он был убит в 1996 году. Парк в его честь в Турции открыли 10 декабря.

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    Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада
    		    21 декабря 2021, 23:50
    Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив.

    По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине».

    Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада». 

    «Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться  о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель.

    Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

    Коментарии (108)
    Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт
    		    22 декабря 2021, 00:24
    Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.

    «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС

    Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.

    Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

    Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.

    Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.

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    Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым
    		   21 декабря 2021, 15:48
    Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.

    «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС.

    Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине.

    «То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин.

    Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

    Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    В США ответили на заявления Шойгу о провокации в Донбассе
    		    22 декабря 2021, 04:53
    Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».

    «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Джона Кирби.

    Он заявил, что что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг ситуации на Украине. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», – сказал Кирби.

    В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны», ответственность за эскалацию напряженности несет якобы Россия, а не Украина или США.

    «Мы призываем Россию остановить ложную, провокационную риторику и предпринять значимые шаги к деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», – заявил Прайс.

    Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу.

    Коментарии (56)
    Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
    		    21 декабря 2021, 14:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».

    Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.

    «В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

    До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

    Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.

    Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО
    		    21 декабря 2021, 10:55
    Фото: facebook.com/RusArmscontrol
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.

    «Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости».

    Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.

    «Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии.

    Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.

    Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.

    Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

    Коментарии (41)
    Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе
    		    21 декабря 2021, 20:28
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.

    «Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.

    Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба.

    Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». 

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    Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
    		    21 декабря 2021, 18:44
    Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.

    Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

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    После драки отец девятилетней студентки обвинил психфак МГУ в удержании дочери
    		    21 декабря 2021, 21:59
    Фото: Первый канал
    Текст: Вера Басилая

    Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери сотрудниками вуза, а также намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.

    «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. (...) О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», – приводят «Известия» слова Теплякова.

    По его словам, процедура экзамена была нарушена, его назначили, не уведомив об этом родителей. Кроме того, отметил Тепялков, не были озвучены критерии оценивания. Алиса также была подготовлена для экзамена в устной форме. При этом, как пояснил Тепляков, преподаватели ей сообщили, что она не может сдать экзамен устно.

    Отец Алисы утверждает, что ректорат, Рособрнадзор и учебная часть вуза были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, так как ребенок к нему не готовился. Однако в соответствии с требованиями Алиса должна была ответить на первый письменный вопрос, чтобы ее допустили до устной части.

    Как пояснил Тепляков, время ответа не должно превышать 20 минут. Отец забеспокоился из-за того, что девочка долго находилась в кабинете. Он начал интересоваться, где его ребенок, но его игнорировали. Тогда он решил пойти за дочерью сам.

    «Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», – заявил Тепляков, добавив, что намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор.

    Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой из-за плохой оценки дочери на экзамене.

    На факультете психологии МГУ прокомментировали произошедшее. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете.

    До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной.

    Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.

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    НАТО: Решение Украины присоединиться к альянсу – не предмет для компромисса с Россией
    		    21 декабря 2021, 17:07
    Фото: Christian Marquardt/Global Look Press
    Keystone Press Agency
    Текст: Александра Юдина

    Решение Украины о присоединении к НАТО не является предметом компромисса и переговоров с Россией, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ.

    «Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу... Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Это включает и право наций выбирать свой путь... Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Олимпийский чемпион Соловьев пострадал, защищая на улице чемпионку Европы по керлингу
    		   21 декабря 2021, 18:04
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев пострадал после того, как вступился за свою девушку, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

    На спортсмена «не совсем напали», там была «сложная ситуация», сказала Болотова ТАСС.

    «Он заступился за свою девушку, когда они вышли после мероприятия. Он сейчас находится в больнице. Я жду новостей от Ани (Сидоровой), в каком он состоянии. Его увезли из полицейского участка, и я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач Ане, когда она приедет в больницу», – пояснила она.

    Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что Соловьева госпитализировали после избиения.

    Соловьеву 32 года, он был победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Также фигурист – призер чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

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    Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию

    21 декабря 2021, 19:55

    Текст: Вера Басилая

    Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону.

    «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе.

    Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

    До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести.

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    Эксперт сказал, как следует наказать Литву за угрозу безопасности Калининграда
    		    21 декабря 2021, 12:02
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов выразил беспокойство инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии.

    «Литву в этой истории не интересует Калининград, но кризис в белорусско-литовских отношениях может действительно задеть российский регион. Если Вильнюс запретит перемещение по Литве всех белорусских товаров, чтобы соблюсти режим санкций против Минска, то это ударит и по Калининградской области», – пояснил калининградский политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович.

    Основные белорусские товары на калининградском рынке – это молочные продукты, разнообразные мясные изделия и стройматериалы, напомнил эксперт. Он добавил, что после 2014 года Белоруссия во многом заместила для Калининграда те поставки из Евросоюза, которые попали под эмбарго.

    «Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от «большой России», так и от других стран. Но тем не менее, если Литва активирует санкции в ближайшее время, то будет создана угроза продовольственной безопасности Калининградской области», – отметил собеседник.

    По его словам, прекращение поставок стройматериалов повлечет остановку ряда строительных проектов, но это будет не столь критичным – у Калининграда сохранились свободные поставки из стран ЕС, например – из Польши.

    «Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным», – добавил собеседник.

    «Несмотря на депрессию в наших двусторонних политических отношениях, Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Литвы. Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар», – резюмировал аналитик.

    Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, передает РИА «Новости». «Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.

    Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

    Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области – и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.

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