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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 16:05 | vz.ru
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Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России пересечением «красной линии»
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Глава МИД России заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение «красной линии».
«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна – это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации», – цитирует его РИА «Новости».
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Совфеде объяснили нежелание России обсуждать с ЕС гарантии безопасности
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Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен участвовать в переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий. «К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик.
Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы». «Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», – подчеркнул парламентарий.
Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года.
«Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия». Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на Европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ.
«Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий.
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Названы условия, при которых Россия даст военный ответ НАТО
Если альянс постоянно будет наступать на больные точки России и отказываться от диалога, то Москва может дать НАТО военный ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России», – сказал он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
США придется начать диалог с Россией, даже если им этого не хочется, отметил он. Иначе России придется предпринять военно-технические и военные шаги, либо будут созданы новые контругрозы для стран НАТО.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности
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Вашингтон пока никак не реагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс, а ответ нужен срочно.
«Нет, пока не ответили, мы ждем», – цитирует политика РИА «Новости».
Отмечается, что из-за сложной ситуации России нужен ответ Вашингтона срочно. В Москве считают, что Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс.
«Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», – подчеркнул замминистра.
По словам Рябкова, Москва допускает положительное развитие событий и отношений с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности.
«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении», – заметил Рябков.
Документ передан Вашингтону и его союзникам. Пока Москва не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты в Европе, если США и НАТО откажутся от предложений по безопасности.
«У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», – отметил Рябков.
Представитель российского МИД добавил, что консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся.
В прошлую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Также у них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток.
Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
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«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
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Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт: Россия ответит НАТО размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии
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«Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения, и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее на Смоленской площади предупредили Запад о «военном ответе» в случае отказа от диалога по безопасности.
«Россия поставила условие: юридически оформленный внеблоковый статус Украины и официальный отказ Киеву на саммите Североатлантического альянса. Это «красная линия». То есть Москва объявила о переговорах, обозначила переговорную позицию и ждет ответной реакции. Если в ответ последует демагогия, если реакция альянса опять будет походить на балаган – мы приведем в действие систему мер военного характера», – предположил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Например, Россия может выдвинуть на территорию Белоруссии тактическое ядерное оружие и его носители в рамках двусторонних союзных обязательств, допустил Коротченко. «Как вариант – дислоцировать в Белоруссии ракетную бригаду с оперативно-тактическими комплексами «Искандер», оснащенными ядерными зарядами. Эти-то ракеты и будут наведены на объекты на территории стран НАТО, представляющие для нас угрозу», – сказал аналитик.
Кроме того, если в Москве увидят, как на территории Украины обустраивается инфраструктура НАТО, то Россия может создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР, добавил Коротченко. «При этом статус самопровозглашенных республик не имеет никакого значения. Неважно, признает их Москва или нет. Принципиально только то, что там проживают граждане РФ», – резюмировал эксперт.
Как заявил в понедельник глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, если НАТО постоянно будет наступать на «больные точки» России и отказываться от диалога, то Москва может дать альянсу военный ответ. «Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия», – приводит его слова РИА «Новости».
В субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия – при угрозе со стороны НАТО.
В понедельник президент соседней Украины Владимир Зеленский расценил подобные сообщения как «информационную атаку с целью запугивания», пишет RT. А литовский президент Гитанас Науседа призвал разметить войска НАТО на Украине и разработать план действий против России. Он добавил, что интеграция России и Белоруссии также нарушает баланс в регионе, и ЕС не должен закрывать на это глаза.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Евросоюз испугался прямых переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности.
Москва намерена обсуждать гарантии безопасности с США без участия ЕС
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Российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Президент Литвы призвал НАТО разместить войска на Украине
НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала – это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С», – цитирует РИА «Новости» Науседу.
По его мнению, интеграция России и Белоруссии также нарушает баланс в регионе и ЕС не должен закрывать на это глаза.
До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что власти Литвы готовы передать Украине летальное оружие, потому что Россия уже «собрала у границ десятки тысяч военных».
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
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«В списке «озабоченностей» США, скорее всего, будет присутствовать все, за что Россию осуждали в последние годы: от Абхазии и Южной Осетии до Украины и Крыма», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.
«Решение США подготовить свой список «озабоченностей», конечно, можно рассматривать как первый намек на ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Но здесь надо понимать, что такого рода ответ – это попытка замотать всю эту историю в бесконечной переписке», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Совершенно ясно, что американцы выставят список совершенно неприемлемых для России требований, которые будут противоположны всему, о чем говорит Москва. Так что это основной смысл и месседж происходящего», – уверен собеседник.
Вместе с тем эксперт призвал «не впадать в уныние от кажущейся безнадежности ситуации». «Сам факт начала дискуссии для дипломатии – а мы же хотим, чтобы отношения России и США развивались дипломатическим, а не военным путем – уже некий позитив даже при условии, что позиции сторон не совпадают», – полагает Бордачев.
Согласно прогнозу политолога, в списке «озабоченностей» США будет фигурировать все, за что Россию осуждали в последние годы. «Скорее всего, там будет и Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс, и Крым, и Белоруссия. Также Москве может быть предъявлено якобы нарушение каких-либо международных соглашений, то есть буквально все», – заключил собеседник.
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В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил
, что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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ЕС захотел участвовать в переговорах России с НАТО по гарантиям безопасности
Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что МИД России «опубликовал проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО». По словам Борреля, «очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий». Он заявил, что «ЕС должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности».
Как заявил глава дипломатии ЕС, «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы», которые 50 лет определяли безопасность в регионе. Кроме того, «ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией», передает ТАСС.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
МИД: Отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты
В отношениях России и НАТО наступил «момент истины», если от наших предложений откажутся, то Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.
«То, что мы предлагаем – это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили – тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», – заявил Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Грушко отметил, что Россия исходит из того, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе.
«И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать», – отметил он.
Замглавы МИД подчеркнул, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты.
«Момент истины настал. Действительно мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности», – заявил Грушко.
По его словам, «угроза с востока» – практически единственное, что связывает трансатлантическое партнерство в НАТО, это опасно.
Тем не менее Россия будет добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как Москва ее сформулировала.
«Но то, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнеры. Потому что то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят»,– подчеркнул Грушко.
Ранее Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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МИД призвал Запад серьезно отнестись к гарантиям безопасности в Европе
У Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Помните, как выступал Владимир Владимирович (Путин) и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать – что у них есть два пути: первое, это серьезно отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой», – приводит РИА «Новости слова Грушко.
Ранее замглавы МИД заявил, что отношения Москвы и НАТО дошли до опасной черты, и Россия намерена перейти в режим создания контругроз.
Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Генерал США предложил увеличить контингент НАТО в Болгарии и Румынии
Американский генерал Тод Уолтерс предложил НАТО альянсу установить военное присутствие в Болгарии и Румынии после наращивания российских войск вблизи границы с Украиной, сообщила немецкая газета Spiegel.
По информации Spiegel, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран – партнеров по альянсу. Он призвал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии точно так же, как ранее в Польше и государствах Балтии, в рамках миссии Enhanced Forward Presence, передает ТАСС.
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Ранее Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Кремль предупредил об ответных шагах в случае размещения оружия на границе с Россией
Размещение различного вооружения у российских границ потребует принять шаги для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Гаврилов указал на необходимость быстрого ответа НАТО на предложения Москвы
НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, там понимают, что Москва не блефует, заявил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов заявил в эфире «Соловьев Live» на YouTube, что, на его взгляд, «они (на Западе) не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему».
«Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», – подчеркнул он.
Глава делегации отметил при этом, что российская сторона не устанавливала конкретных сроков для ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.
Решение о том, как отвечать НАТО в случае отказа альянса от предложений Москвы, будет приниматься руководством страны на основе анализа действий Запада. При этом, по словам Гаврилова, ответ России будет «военно-технический, если не остается других аргументов».
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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