Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии

Присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике», – передает ТАСС слова Путина.

По его словам, благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин.

«Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Путин поблагодарил личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.