Обвиняемая в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании

Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко, сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать», – передает ТАСС слова Дудича.

В понедельник Следственный комитет (СК) Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении Сапеги. Как сообщили в СК, в настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, мера пресечения осталась прежней – домашний арест.

В следственном ведомстве уточнили, что россиянка обвиняется в совершении «умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия», а также в «организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности».

Также Сапеге предъявлено обвинение в «организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений», в «организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».

Кроме того, Сапега обвиняется в «организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста», а также в «умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина (потерпевшего)».

Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.

5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.